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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Нант
0:0
Первый тайм: 45+'
Гавр
0'
45' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль

Ход матча

45'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 112
Нант 50.9% (57)
X 43.8% (49)
Гавр 5.4% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
7
Ганаго
Игнатиус
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
10
Алиуи
Набиль
21
Джуджу
Антуан
20
Логбо
Энди
Нант
4-2-3-1
Гавр
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Гавр

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
4:1
Л2
4:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л2
0:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.86

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
98

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.38
Саймон Мозес 3 (1) 0.23
Молле Флоран 2 0.15
Бамба Абдул-Кадер 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коко Маркус 1 0.08
Чиривелья Педро 1 0.08
Кёмерт Эрай 1 0.08
Мутуссами Самуэль 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.31
Байо Мохамед 3 0.23
Кузяев Далер 2 0.15
Льорис Готье 1 0.08
Мбемба Нолан 1 0.08
Грандсир Самуэль 1 0.08
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 2 1
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Туре Абдулайе 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5
Нант
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

3
5
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
24%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Пропущено

23
11
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
8
35%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0
Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0
Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1

Результаты матчей

Нант
Гавр

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нант
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 1:0 Заявка 12 5 3 4 12 - 13 18
8.
Гавр
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
9.
Нант
 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
10.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
11.
Лорьян
 2:1 Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
12.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
13.
Мец
 1:2 Заявка 13 3 4 6 13 - 20 13
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 12 3 4 5 19 - 17 12
15.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
16.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Лорьян
 2:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Нант
 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Брест
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
16.
Мец
 1:2 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
5.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
6.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Гавр
 0:0 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Мец
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 2:1 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 69%, Гавр: 31%.
  • 45'
    Джуджу Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Пьер-Габриэль Ронаэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Безумный фол. Пьер-Габриэль Ронаэль грубо играет против соперника. Пострадал Джуджу Антуан
  • 44'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Нант 50.9% (57)
    X 43.8% (49)
    Гавр 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Гавр
    2.33
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    3.45
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    4.96
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Гавр

    Исход игры
    Нант
    51.8% (59)
    Ничья
    43% (49)
    Гавр
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.66% (29)
    Меньше
    74.34% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:0 Нант
    25.4% (29)
    2:1 Нант
    18.4% (21)
    2:0 Нант
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Гавр
    2.6% (3)
    1:2 Гавр
    2.6% (3)
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