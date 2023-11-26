Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Хаджам Жауэн из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Удар от ворот произведет Нант

93' Rassoul Ndiaye не смог попасть в створ ударом издали

92' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Гавр

91' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Кёмерт Эрай пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

89' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Гавр

87' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Гавр

87' Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Rassoul Ndiaye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Безумный фол. Rassoul Ndiaye грубо играет против соперника. Пострадал Дюверн Жан-Кевин

85' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

83' Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Гавр

82' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Кузяев Далер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Матч возобновлен

79' Льорис Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Матч остановлен

78' Мутуссами Самуэль пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

76' Юте-Кинкуэ Этьенн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

69' Кёмерт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Удар от ворот произведет Гавр

67' Адсон не смог попасть в створ ударом издали

66' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

66' Алиуи Набиль из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Rassoul Ndiaye из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

61' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

58' Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Сиссоко Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

48' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Алиуи Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Логбо Энди уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye