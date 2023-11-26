Тур: 13. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Ногейра Мигель
0'
45' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
67' Красная карточкаАйю Андре
85' Желтая карточкаН'диайе Рассул
90' Желтая карточкаСанганте Аруна
90'+10
Ход матча
59'
67'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
573 Количество передач 367
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кёмерт
Эрай
27
Саймон
Мозес
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
20
Логбо
Энди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
-
20 АдсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
20 Логбо ЭндиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коне МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Гавр
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.86
Среднее время на гол
75
105
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
98
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.38
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.23
|Молле Флоран
|2
|0.15
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.08
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.08
|Коко Маркус
|1
|0.08
|Чиривелья Педро
|1
|0.08
|Кёмерт Эрай
|1
|0.08
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.08
|Аблин Маттис
|1
|0.08
|Паллуа Николя
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.31
|Байо Мохамед
|3
|0.23
|Кузяев Далер
|2
|0.15
|Льорис Готье
|1
|0.08
|Мбемба Нолан
|1
|0.08
|Грандсир Самуэль
|1
|0.08
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|1
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
5
Нант
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
3
5
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
24%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
23
11
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
8
35%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0
Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0
Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1
Результаты матчей
Нант
Гавр
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нант
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
24
25
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
49
58
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 19
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Гавр
Исход игры
Нант
51.8% (59)
Ничья
43% (49)
Гавр
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.66% (29)
Меньше
74.34% (84)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (40)
1:0 Нант
25.4% (29)
2:1 Нант
18.4% (21)
2:0 Нант
6.1% (7)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Гавр
2.6% (3)
1:2 Гавр
2.6% (3)
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