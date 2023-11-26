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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Нант
0:0
Конец матча
Гавр
0'
45' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
67' Красная карточка
Айю Андре
85' Желтая карточка
Н'диайе Рассул
90' Желтая карточка
Санганте Аруна
90'+10

Ход матча

45'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
46'
 
Н'диайе Рассул
Логбо Энди
59'
Адсон
Ганаго Игнатиус
 
59'
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
 
65'
 
Сабби Эммануэль
Джуджу Антуан
65'
 
Айю Андре
Него Лоик
67'
 
Айю Андре
70'
Молле Флоран
Дуглас Гомес
 
71'
 
Кечта Яссин
Алиуи Набиль
77'
Хаджам Жауэн
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
77'
Мутуссами Самуэль
Сиссоко Мусса
 
80'
 
Сальмье Йоанн
Льорис Готье
85'
 
Н'диайе Рассул
90'
 
Санганте Аруна

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 573 Количество передач 367
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Нант 51.8% (59)
X 43% (49)
Гавр 5.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
7
Ганаго
Игнатиус
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
21
Джуджу
Антуан
10
Алиуи
Набиль
20
Логбо
Энди
Нант
4-2-3-1
Гавр
4-4-1-1

История личных встреч

Нант
Гавр

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
4:1
Л2
4:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л2
0:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.86

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
98

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.38
Саймон Мозес 3 (1) 0.23
Молле Флоран 2 0.15
Бамба Абдул-Кадер 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коко Маркус 1 0.08
Чиривелья Педро 1 0.08
Кёмерт Эрай 1 0.08
Мутуссами Самуэль 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.31
Байо Мохамед 3 0.23
Кузяев Далер 2 0.15
Льорис Готье 1 0.08
Мбемба Нолан 1 0.08
Грандсир Самуэль 1 0.08
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 1
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5
Нант
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

3
5
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
24%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Пропущено

23
11
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
8
35%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0
Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0
Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1

Результаты матчей

Нант
Гавр

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нант
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
5.
Реймс
 0:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 1:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 16 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 1:0 Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
7.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
9.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 1:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Нант: 61%, Гавр: 39%.
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 98'
    Адсон наказан за толчок Десма Артур
  • 98'
    Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Хаджам Жауэн из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 93'
      Rassoul Ndiaye не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 91'
      Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Сабби Эммануэль из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 61%, Гавр: 39%.
    • 90'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 90'
      Кёмерт Эрай пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 89'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 88'
      Нант пытается что-то создать.
    • 87'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 87'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Rassoul Ndiaye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 85'
      Безумный фол. Rassoul Ndiaye грубо играет против соперника. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
    • 85'
      Гавр контролирует мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Нант: 61%, Гавр: 39%.
    • 85'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Нант пытается что-то создать.
    • 83'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 83'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Кечта Яссин.
    • 83'
      Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Сабби Эммануэль из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Кёмерт Эрай заработал фол
    • 82'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 82'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Нант пытается что-то создать.
    • 81'
      Молле Флоран из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Кузяев Далер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Льорис Готье получил легкую травму, и его заменил Сальмье Йоанн.
    • 80'
      Саймон Мозес ошибается в защите.
    • 80'
      Контроль мяча: Нант: 61%, Гавр: 39%.
    • 80'
      Матч возобновлен
    • 79'
      Льорис Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
    • 79'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 79'
      Матч остановлен
    • 78'
      Мутуссами Самуэль пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 78'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Гавр контролирует мяч.
    • 77'
      Тактическая замена. Сиссоко Мусса уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
    • 77'
      Тактическая замена. Пьер-Габриэль Ронаэль уходит с поля и его заменяет Хаджам Жауэн
    • 76'
      Юте-Кинкуэ Этьенн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 76'
      Кечта Яссин из команды Гавр подал угловой справа.
    • 76'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Нант: 63%, Гавр: 37%.
    • 75'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 73'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 73'
      Сабби Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Молле Флоран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
    • 72'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Нант пытается что-то создать.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Тактическая замена. Алиуи Набиль уходит с поля и его заменяет Кечта Яссин
    • 70'
      Тактическая замена. Дуглас Гомес уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
    • 70'
      Контроль мяча: Нант: 63%, Гавр: 37%.
    • 69'
      Кёмерт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 67'
      Шанс! Айю Андре из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 67'
      УДАЛЕНИЕ! - Айю Андре удален за серьёзный фол
    • 67'
      Безумный фол. Айю Андре грубо играет против соперника. Пострадал Кёмерт Эрай
    • 67'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 67'
      Адсон не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Нант пытается что-то создать.
    • 66'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Алиуи Набиль из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Сиссоко Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Айю Андре из команды Гавр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 66'
      Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Алиуи Набиль из команды Гавр разыграл угловой с правого угла.
    • 66'
      Кёмерт Эрай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Алиуи Набиль из команды Гавр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 66'
      Rassoul Ndiaye из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Нант: 64%, Гавр: 36%.
    • 65'
      Тактическая замена. Него Лоик уходит с поля и его заменяет Айю Андре
    • 65'
      Тактическая замена. Джуджу Антуан уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Него Лоик
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
    • 63'
      Гавр контролирует мяч.
    • 63'
      Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Нант контролирует мяч.
    • 62'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Джуджу Антуан из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Нант пытается что-то создать.
    • 61'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Нант: 65%, Гавр: 35%.
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Тактическая замена. Мохамед Мостафа уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 59'
      Ганаго Игнатиус получил легкую травму, и его заменил Адсон.
    • 58'
      Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Ганаго Игнатиус из команды Нант в офсайде
    • 57'
      Сиссоко Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Него Лоик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Нант пытается что-то создать.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
    • 55'
      Мохамед Мостафа из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Контроль мяча: Нант: 65%, Гавр: 35%.
    • 55'
      Кёмерт Эрай успешно блокирует удар.
    • 54'
      Кузяев Далер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Гавр контролирует мяч.
    • 53'
      Нант контролирует мяч.
    • 53'
      Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 51'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Судья свистит. Санганте Аруна атаковал сзади соперника. Это Саймон Мозес заработал своей команде штрафной
    • 50'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 69%, Гавр: 31%.
    • 49'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 48'
      Гавр контролирует мяч.
    • 48'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Нант пытается что-то создать.
    • 47'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Алиуи Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Логбо Энди уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Нант 51.8% (59)
    X 43% (49)
    Гавр 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Нант 0:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Гавр

    Исход игры
    Нант
    51.8% (59)
    Ничья
    43% (49)
    Гавр
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.66% (29)
    Меньше
    74.34% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:0 Нант
    25.4% (29)
    2:1 Нант
    18.4% (21)
    2:0 Нант
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Гавр
    2.6% (3)
    1:2 Гавр
    2.6% (3)
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