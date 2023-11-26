Тур: 13. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
1' ГолСабали Шейх
1:1
7' ГолФевр Ромен
2:1
22' ГолКрупи Эли Джуниор
45' Желтая карточкаЮдоль Матьё
48' Желтая карточкаЙонгва Дарлин
57' Желтая карточкаДукуре Сирине
2:2
65' ГолТраоре Исмаэль
2:3
83' ПенальтиДжаллоу Абли
90'+7
Ход матча
1'
7'
1:1
22'
45'
48'
57'
65'
2:2
83'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
566 Количество передач 249
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
10
Февр
Ромен
39
Куао
Коффи
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
-
77 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Мец
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.5
Среднее время на гол
41
180
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
78
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.31
|Февр Ромен
|4
|0.31
|Тосин Айегун
|2
|0.15
|Дукуре Сирине
|1
|0.08
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.08
|Абергель Лоран
|1
|0.08
|Понсо Жульен
|1
|0.08
|Йонгва Дарлин
|1
|0.08
|Туре Сулейман
|1
|0.08
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.23
|Сабали Шейх
|3
|0.23
|Асоро Йоэль
|2
|0.15
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.15
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.08
|Траоре Исмаэль
|1
|0.08
|Мазиз Юссеф
|1
|0.08
|Элисор Симон
|1
|0.08
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Туре Сулейман
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Менди Формоз III
|2
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юдоль Матьё
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
7
Лорьян
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
40%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
5
31%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
4
25%
3
20%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
4
20%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
6
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1
Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3
Мец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0
Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1
Результаты матчей
Лорьян
Мец
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
24
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
67
49
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 19
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 2:3 Мец
Исход игры
Лорьян
66.1% (76)
Ничья
25.2% (29)
Мец
8.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
54.46% (61)
Нет
45.54% (51)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
33% (38)
2:1 Лорьян
26.1% (30)
1:1 Ничья
23.5% (27)
0:1 Мец
4.3% (5)
2:0 Лорьян
2.6% (3)
1:2 Мец
2.6% (3)
0:2 Мец
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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