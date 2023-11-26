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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Лорьян
2:3
Конец матча
Мец
0'
0:1
1' Гол
Сабали Шейх
1:1
7' Гол
Февр Ромен
2:1
22' Гол
Крупи Эли Джуниор
45' Желтая карточка
Юдоль Матьё
48' Желтая карточка
Йонгва Дарлин
57' Желтая карточка
Дукуре Сирине
2:2
65' Гол
Траоре Исмаэль
2:3
83' Пенальти
Джаллоу Абли
90'+7

Ход матча

1'
0:1
Сабали Шейх
(Ван Ден Керкхоф Кевин)
7'
Февр Ромен
(Дукуре Сирине)
1:1
22'
Крупи Эли Джуниор
2:1
45'
 
Юдоль Матьё
48'
Йонгва Дарлин
 
57'
Дукуре Сирине
 
60'
Грбич Адриан
Крупи Эли Джуниор
 
60'
Бамба Дьенг
Дукуре Сирине
 
60'
Менди Бенжамен
Йонгва Дарлин
 
65'
2:2
Траоре Исмаэль
(Юдоль Матьё)
66'
 
Тетте Бенджамин
Элисор Симон
66'
 
Асоро Йоэль
Сабали Шейх
83'
2:3
Джаллоу Абли
84'
Ле Бри Тео
Макенго Жан-Виктор
 
84'
Понсо Жульен
Бакайоко Тьемуэ
 
88'
 
Маига Хабиб
Джаллоу Абли

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 566 Количество передач 249
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Лорьян 66.1% (76)
X 25.2% (29)
Мец 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
12
Йонгва
Дарлин
10
Февр
Ромен
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
17
Макенго
Жан-Виктор
29
Дукуре
Сирине
22
Крупи
Эли
Джуниор
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
Лорьян
4-4-2
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Мец

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л1
5:1
Л1
3:3
Л1
0:4
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
К
0:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.5

Среднее время на гол

41
180

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
78

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 4 0.31
Февр Ромен 4 0.31
Тосин Айегун 2 0.15
Дукуре Сирине 1 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.08
Абергель Лоран 1 0.08
Понсо Жульен 1 0.08
Йонгва Дарлин 1 0.08
Туре Сулейман 1 0.08
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.23
Сабали Шейх 3 0.23
Асоро Йоэль 2 0.15
Микаутадзе Жорж 2 0.15
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.08
Камара Ламин 1 0.08
Траоре Исмаэль 1 0.08
Мазиз Юссеф 1 0.08
Элисор Симон 1 0.08
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонгва Дарлин 2 0
Туре Сулейман 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Менди Формоз III 2 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юдоль Матьё 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Лорьян
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

3
7
Лорьян
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
40%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
5
31%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
4
25%
3
20%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
4
20%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
6
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1
Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3
Мец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0
Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1

Результаты матчей

Лорьян
Мец

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
5.
Реймс
 0:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 1:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 16 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 1:0 Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
7.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
9.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 1:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Мец заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лорьян: 68%, Мец: 32%.
  • 96'
    Мец пытается что-то создать.
  • 96'
    Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Мец пытается что-то создать.
  • 96'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 68%, Мец: 32%.
  • 95'
    Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 94'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Мец пытается что-то создать.
    • 93'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ле Бри Тео
    • 93'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 48'
      Это был отличный перфоманс от команды Лорьян, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лорьян: 66%, Мец: 34%.
    • 47'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Элисор Симон пострадал.
    • 47'
      Куао Коффи из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Февр Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Юдоль Матьё получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 45'
      Контроль мяча: Лорьян: 65%, Мец: 35%.
    • 45'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 44'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 43'
      Макенго Жан-Виктор из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Канде Фали пострадал.
    • 43'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
    • 41'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 40'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Лорьян: 63%, Мец: 37%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 38'
      Февр Ромен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 37'
      Куао Коффи не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Траоре Исмаэль наказан за толчок Февр Ромен
    • 37'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Мец пытается что-то создать.
    • 36'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 36'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Крупи Эли Джуниор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 35'
      Контроль мяча: Лорьян: 62%, Мец: 38%.
    • 34'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 32'
      Бакайоко Тьемуэ нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 32'
      Дукуре Сирине из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 31'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 31'
      Мец контролирует мяч.
    • 30'
      Бакайоко Тьемуэ ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Лорьян: 66%, Мец: 34%.
    • 30'
      Назначен штрафной. Пострадал Юдоль Матьё, его свалил Абергель Лоран.
    • 30'
      Мец пытается что-то создать.
    • 29'
      Дукуре Сирине из команды Лорьян в офсайде
    • 29'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Крупи Эли Джуниор из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Траоре Исмаэль
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 28'
      Юдоль Матьё нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 28'
      Мец пытается что-то создать.
    • 27'
      Траоре Исмаэль наказан за толчок Дукуре Сирине
    • 26'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 26'
      Джаллоу Абли из команды Мец опасно и грубо сыграл. Менди Формоз III пострадал.
    • 26'
      Камара Ламин из команды Мец подал угловой справа.
    • 26'
      Элисор Симон нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Шейк Сабали из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Лорьян: 72%, Мец: 28%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Элисор Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Шейк Сабали из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Мец пытается что-то создать.
    • 24'
      Мец контролирует мяч.
    • 22'
      Г О О О О Л - Крупи Эли Джуниор первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 22'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 22'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Жан-Жак Данле из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Дукуре Сирине. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лорьян: 71%, Мец: 29%.
    • 19'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Мец пытается что-то создать.
    • 19'
      Менди Формоз III наказан за толчок Камара Ламин
    • 19'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 18'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 18'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 17'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 17'
      Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Мец пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 70%, Мец: 30%.
    • 15'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 15'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Мец пытается что-то создать.
    • 15'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 14'
      Макенго Жан-Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 14'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 13'
      Мец контролирует мяч.
    • 13'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Дукуре Сирине из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Камара Ламин.
    • 12'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 12'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 11'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 66%, Мец: 34%.
    • 9'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 8'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Мец контролирует мяч.
    • 7'
      Дукуре Сирине сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Февр Ромен забивает с левой ноги!
    • 6'
      Дукуре Сирине создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 6'
      Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 49%, Мец: 51%.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 1'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Ван Ден Керкхоф Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Ван Ден Керкхоф Кевин сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Шейк Сабали забивает с правой ноги!
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Лорьян 66.1% (76)
    X 25.2% (29)
    Мец 8.7% (10)
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    Где смотреть матч Лорьян 2:3 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 2:3 Мец

    Исход игры
    Лорьян
    66.1% (76)
    Ничья
    25.2% (29)
    Мец
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (61)
    Нет
    45.54% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Лорьян
    33% (38)
    2:1 Лорьян
    26.1% (30)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    0:1 Мец
    4.3% (5)
    2:0 Лорьян
    2.6% (3)
    1:2 Мец
    2.6% (3)
    0:2 Мец
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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