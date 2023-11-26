Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Мец

89' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лорьян

88' Лапорт Жульен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Менди Бенжамен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Г О О О О Л - Джаллоу Абли из команды Мец забивает с точки!

83' После проверки VAR судья не изменил решения - Мец пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мец

81' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Мец

80' Абергель Лоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Абергель Лоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Лорьян

70' Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Асоро Йоэль

65' Г О О О О О О Л - Траоре Исмаэль из команды Мец с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

65' Юдоль Матьё создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Хорошую попытку сделал Грбич Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Матч возобновлен

57' Судья подбегает и показывает Дукуре Сирине из команды Лорьян отложенную желтую карточку за фол.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Джаллоу Абли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

53' Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Йонгва Дарлин получил желтую карточку от судьи

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Мец

48' Йонгва Дарлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Шейк Сабали задерживает мяч рукой

46' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника