  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Лидс
2:1
Перерыв
Суонси
0'
0:1
1' Гол
Патерсон Джейми
1:1
4' Гол
Пиру Йоэл
2:1
45' Гол
Рюттер Жоржиньо

Ход матча

1'
0:1
Патерсон Джейми
4'
Пиру Йоэл
(Саммервилл Крисенсио)
1:1
45'
Рюттер Жоржиньо
(Ампаду Этан)
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Лидс 93.7% (104)
X 3.6% (4)
Суонси 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Суонси
5.50
5.60
Реклама, tennisi.bet
9.42
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
21
Стрёйк
Паскаль
25
Байрам
Сэм
4
Ампаду
Этан
8
Камара
Глен
20
Джеймс
Дэниэл
7
Пиру
Йоэл
10
Саммервилл
Крисенсио
24
Рюттер
Жоржиньо
22
Рашуорт
Карл
2
Кей
Джош
5
Кабанго
Бен
33
Хамфрис
Башир
14
Таймон
Джош
4
Фултон
Джей
8
Гримес
Мэтт
31
Купер
Оливер
12
Патерсон
Джейми
10
Лоу
Джамал
9
Йейтс
Джерри
Лидс
4-2-3-1
Суонси
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Суонси

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
3:0
Ч
2:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 7 0.39
Пиру Йоэл 7 0.39
Джеймс Дэниэл 4 0.22
Рюттер Жоржиньо 3 0.17
Эйлинг Люк 1 0.06
Байрам Сэм 1 0.06
Ньонто Вильфред 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Стрёйк Паскаль 1 0.06
Синистерра Луис 1 0.06
Энтони Джейдон 1 0.06
Камара Глен 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йейтс Джерри 5 0.28
Лоу Джамал 4 (2) 0.22
Патерсон Джейми 2 0.11
Гримес Мэтт 2 0.11
Каллен Лиэм 2 0.11
Вуд-Гордон Натан 2 0.11
Патино Чарли 1 0.06
Эшби Харрисон 1 0.06
Кей Джош 1 0.06
Купер Оливер 1 0.06
Фултон Джей 1 0.06
Джиннелли Джош 1 0.06
Кухаревич Николай 1 0.06
Хамфрис Башир 1 0.06
Таймон Джош 0 0
Дарлинг Харри 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 3 1
Саммервилл Крисенсио 4 0
Ампаду Этан 3 0
Рюттер Жоржиньо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Байрам Сэм 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Камара Глен 1 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Груев Илия 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Суонси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Лиэм 5 1
Купер Оливер 3 1
Патино Чарли 2 1
Фултон Джей 3 0
Дарлинг Харри 3 0
Вуд-Гордон Натан 3 0
Патерсон Джейми 2 0
Кабанго Бен 2 0
Нотон Кайл 1 0
Аллен Джо 1 0
Лоу Джамал 1 0
Гримес Мэтт 1 0
Уолш Лиам 1 0
Джиннелли Джош 1 0
Эшби Харрисон 1 0
Кей Джош 1 0
Рашуорт Карл 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Суонси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
7
Лидс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Суонси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
9
Лидс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Суонси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
5
36%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

29
25
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
21%
4
16%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
24%
6
24%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
7
44%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1
Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1
Суонси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Суонси - Халл Сити 2:2 Ипсвич - Суонси 3:2 Суонси - Сандерленд 0:0 Блэкберн - Суонси 0:1
Суонси - Уотфорд 0:1 Суонси - Лестер 1:3 Плимут - Суонси 1:3 Суонси - Норвич 2:1 Миллуолл - Суонси 0:3 Суонси - Шеффилд Уэнсдей 3:0 КПР - Суонси 1:1 Кардифф Сити - Суонси 2:0 Суонси - Бристоль Сити 1:2 Суонси - Борнмут 2:3 Престон Норт Энд - Суонси 2:1 Суонси - Ковентри 1:1 Вест Бромвич - Суонси 3:2 Суонси - Нортгемптон 3:0 Суонси - Бирмингем 1:1 Тивертон - Суонси 3:4

Результаты матчей

Лидс
Суонси

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лидс
Суонси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
5
12
2.5
3
14
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 18 15 0 3 32 - 10 45
2.
Ипсвич
 3:0 Заявка 18 13 3 2 39 - 23 42
3.
Лидс
 2:1 Заявка 18 10 5 3 30 - 18 35
4.
Вест Бромвич
 Заявка 18 9 5 4 29 - 17 32
5.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 27 32
6.
Халл Сити
 Заявка 18 8 6 4 28 - 22 30
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 18 8 4 6 24 - 30 28
8.
Сандерленд
 1:1 Заявка 18 8 3 7 28 - 20 27
9.
Кардифф Сити
 Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
10.
Мидлсбро
 Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
11.
Блэкберн
 0:0 Заявка 18 8 2 8 27 - 26 26
12.
Бристоль Сити
 0:0 Заявка 18 7 5 6 19 - 18 26
13.
Уотфорд
 Заявка 18 6 6 6 26 - 22 24
14.
Норвич
 Заявка 18 7 2 9 32 - 35 23
15.
Бирмингем
 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 23 23
16.
Ковентри
 Заявка 18 5 7 6 23 - 21 22
17.
Сток Сити
 Заявка 18 6 3 9 18 - 25 21
18.
Суонси
 1:2 Заявка 18 5 5 8 25 - 25 20
19.
Миллуолл
 0:3 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
20.
Плимут
 Заявка 18 5 4 9 29 - 28 19
21.
Хаддерсфилд Таун
 1:1 Заявка 18 3 8 7 16 - 30 17
22.
КПР
 Заявка 18 3 4 11 15 - 30 13
23.
Ротерхэм
 Заявка 18 2 6 10 17 - 37 12
24.
Шеффилд Уэнсдей
 0:1 Заявка 18 1 3 14 8 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 3:0 Заявка 9 8 0 1 28 - 15 24
2.
Лестер
 1:0 Заявка 9 7 0 2 13 - 4 21
3.
Лидс
 2:1 Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
4.
Вест Бромвич
 Заявка 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Бирмингем
 0:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 9 18
6.
Уотфорд
 Заявка 10 5 3 2 21 - 10 18
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 9 5 2 2 15 - 15 17
8.
Плимут
 Заявка 9 5 1 3 22 - 13 16
9.
Сандерленд
 1:1 Заявка 9 5 1 3 17 - 11 16
10.
Кардифф Сити
 Заявка 9 5 1 3 15 - 10 16
11.
Мидлсбро
 Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
12.
Халл Сити
 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
13.
Норвич
 Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
14.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
15.
Бристоль Сити
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
16.
Ковентри
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
17.
Сток Сити
 Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
18.
Ротерхэм
 Заявка 9 2 5 2 13 - 12 11
19.
Блэкберн
 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
20.
Суонси
 1:2 Заявка 9 2 4 3 11 - 11 10
21.
Хаддерсфилд Таун
 1:1 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
22.
Миллуолл
 0:3 Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
23.
КПР
 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
24.
Шеффилд Уэнсдей
 0:1 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 9 8 0 1 19 - 6 24
2.
Ипсвич
 3:0 Заявка 9 5 3 1 11 - 8 18
3.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 13 17
4.
Блэкберн
 0:0 Заявка 9 5 1 3 18 - 12 16
5.
Лидс
 2:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
6.
Халл Сити
 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Миллуолл
 0:3 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Вест Бромвич
 Заявка 9 3 3 3 13 - 10 12
9.
Бристоль Сити
 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10.
Сандерленд
 1:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 9 11
11.
Кардифф Сити
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
12.
Мидлсбро
 Заявка 9 3 2 4 18 - 19 11
13.
Престон Норт Энд
 Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
14.
Суонси
 1:2 Заявка 9 3 1 5 14 - 14 10
15.
Ковентри
 Заявка 9 2 2 5 13 - 14 8
16.
Норвич
 Заявка 9 2 2 5 19 - 23 8
17.
Сток Сити
 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
18.
КПР
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
19.
Хаддерсфилд Таун
 1:1 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
20.
Уотфорд
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
21.
Бирмингем
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
22.
Плимут
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
23.
Шеффилд Уэнсдей
 0:1 Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
24.
Ротерхэм
 Заявка 9 0 1 8 4 - 25 1
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 11 (2)
Саутгемптон Армстронг Адам 10 (2)
Сандерленд Кларк Джек 9 (1)
Плимут Уиттакер Морган 8 (3)
Лидс Саммервилл Крисенсио 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лестер Вестергор Янник 9
КПР Колбэк Джек 1 7
Ипсвич Морси Сэм 8
Сток Сити Пирсон Бен 8
Уотфорд Портеус Райан 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, уходят команды с поля. Прям под свисток на перерыв удалось хозяевам выйти вперед - 2:1 после первого тайма. Отдыхаем!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ! 2:1! Рюттер! Классный заброс пошел от центрального защитника на чужую половину поля, Рюттер смог принять мяч и выбежал один на один, где с левой ноги обвел вратаря, классное исполнение!
  • 45'
    Активно заканчивают первый тайм хозяева, пытаются найти бреши в обороне соперника, но пока что стройно играют в обороне гости.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавляет арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Всё острее стандартные положения от "Лидса". Подача с фланга нашла голову полузащитника, но тот направил мяч по центру, вратарь на месте.
  • Угловой
    43'
    Ещё один неплохой подход. Обостряющая передача пошла в штрафную на Рюттера, голкипер до мяча не добрался, а вот защитник успел выбить мяч за пределы поля.
  • Угловой
    42'
    Классно Саммервилл сместился в центр и пробил с линии штрафной, но и стоит отметить защиту, сразу два футболиста бросились в подкат, мяч улетел на угловой.
  • 41'
    Пошла последняя пятиминутка первого тайма, команды более менее успокоились, ждут перерыва, чтобы внести коррективы в происходящее действо.
  • 40'
    А вот сейчас срывают хозяева контратаку гостей, подумал судья, но вроде как не стал предупреждать футболиста "Лидса". Хотя эпизод явно на желтую.
  • 39'
    Видно, что Саммервилл немного хромает после эпизода, когда оказывали ему помощь, не до конца отошёл от того удара.
  • 38'
    Саммервилл зарабатывает хороший стандарт в метре от линии штрафной площади ближе к левому флангу. Сам же исполнил навес, пока в никуда.
  • 37'
    Теперь "Суонси" неплохо обыгрываются через пас, даже стеночка от Таймана с Купером проскочила, а вот обостряющий пас в штрафную был прочитан.
  • 36'
    Попытались хозяева через заброс на форварда отыграться. Но защитник первый на мяче, спокойно скидывает сферу в руки вратаря. Эпизод исчерпан.
  • 35'
    Давненько хозяева не создавали острых моментов, только удар Джеймса да и гол, всё что из острого создали футболисты "Лидса".
  • 34'
    Наплывами играют команды, то одни владеют мячом, то снаряд переходи к другим. Такая равная игра, что и отражает счёт на табло.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      "Лидс" пробует через заброс зайти в штрафную соперника, но мяч не достался никому. Судья показывает удар от ворот.
    • 31'
      Подключился Кей к атаке своей команды, получил мяч от партнера, сместился в центр и пробил с левой ноги, пока что выше.
    • 30'
      Ведут себя активно болельщики, постоянные всплески эмоций с трибун на каждый момент.
    • 29'
      А вот и шансик у хозяев. Джеймс пробивал с линии штрафной ближе к правому флангу, но вратарь не потерял бдительности и спокойно забрал мяч из нижнего угла.
    • 28'
      Джамал Лоу неплохо открылся на левом фланге ближе к штрафной, довели партнеры до него мяч. Но защита накрывает полузащитника, даже углового не получилось извлечь из момента. От ворот введёт сферу в игру голкипер "Лидса".
    • 27'
      По правому фланга стремительная контратака "Суонси" приводит к ауту недалеко от углового флажка. Подтягивается линия полузащиты гостей поближе к штрафной соперника.
    • 26'
      Без центра поля в эти минуты проходит игра, "Лидс" владеет преимуществом, а "Суонси" выбегает в резвые контратаки, но до ударов не доходит, многовато брака в передачах у обоих коллективов.
    • 25'
      Поджали хозяева валлийцев, всем составом оказались гости за линией мяча, но на этот раз смогли отбиться, до удара по воротам дело не дошло, а в атаке "Лидс" нарушил правила.
    • Угловой
      24'
      Смогли овладеть мячом хозяева, всё чаще в своих атаках задействуют они правый фланг. Активность правой бровки приводит к очередному угловому.
    • Угловой
      22'
      Снова у гостей шанс с угла поля. К середине первого тайма игра выровнялась, уже нет тотального преимущества у "Лидса". На сей раз с углового была произведена подача, защита справилась. 
    • 21'
      Через розыгрыш провели угловой гости, что не очень-то похоже на английский футбол. Но так или иначе, из этого эпизода ничего выжать не получилось.
    • Угловой
      20'
      А вот по левому флангу неплохо Таймон сместился ближе к штрафной и исполнил навес, но защита переводит на угловой.
    • 19'
      В очередной раз грубо играет Гримес, сзади по ногам получил Рюттер. Но судья пока что устную беседу проводит с игроком "Суонси".
    • 17'
      Недолго смогли гости владеть мячом, "Лидсу" не понравилось такое развитие событий и сферу они забрали под свой контроль.
    • 16'
      После продолжительной паузы "Суонси" берет мяч под свой контроль. Пробуют валлийцы провести атаку по правому флангу, но там у хозяев всё под контролем.
    • 15'
      Тяжело поднимается игрок хозяев, уводят его за пределы поля. Тем временем судья возобновляет игру спорным мячом. Вроде сможет Саммервилл продолжить матч.
    • 14'
      Неприятный момент. Лежит на газоне Саммервилл, получает он по ногам, выходит медицинская бригада. Пауза в игре, пока неясно сможет ли продолжить футболист матч.
    • Офсайд
      13'
      В следующей атаке хозяева забираются в положение вне игры. После свистка мяч отправляется в сетку, но такое не считается. Не стал главный судья доставать карточку за игру после свистка.
    • Опасный момент
      12'
      Только стоило сказать о моментах, как "Лидс" создает эпизод с левого фланга. Джеймс пробивал по воротам со штрафной, но вратарь гостей на месте.
    • 11'
      Владеют пространством хозяева, как и ожидалось, "Лидс" будет играть первым номером. Пока что после резкого начала опасных моментов не возникает.
    • 10'
      А вот спорный эпизод в штрафной "Суонси", прострел с левого фланга завершился попаданием в руку, но арбитр говорит, что пенальти не будет.
    • 8'
      Много болельщиков на трибунах, активно гонят они свою команду вперед.
    • Угловой
      7'
      Угловой удар зарабатывают гости, но ничего из него не вышло, а вот во встречной контратаке футболисты "Лидса" продвигались по правому флангу, но заработали лишь угловой.
    • 6'
      Хозяева забирают мяч под свой контроль, попытаются они развить успех. Стремительно двигают сферу хозяева, но пока что в середине поля.
    • 5'
      Обменялись команды быстрыми мячами, может сейчас чуть сбавят темп.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 1:1! Пиру! Быстро отвечают хозяева, что-то невероятное происходит на поле!
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1! Патерсон! Гости провели ответный быстрый выпад, дальний заброс на линию штрафной площади, откуда №12 изящно перебросил стража ворот, который далеко вышел из рамки!
    • 2'
      Стоит отметить, что "Лидс" не проигрывает уже на протяжении четырех матчей, а дома и вовсе выиграл пять встреч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 18-го тура Чемпионшипа "Лидс" на домашней арене "Элланд Роуд" принимает "Суонси". Хозяева постараются выиграть сегодняшнюю встречу, чтобы выйти на чистое третье место. Даст ли коллектив из Уэльса бой явному фавориту? За всеми перипетиями встречи вместе с вами будет следить Колесников Александр!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 111
    Лидс 93.7% (104)
    X 3.6% (4)
    Суонси 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Суонси
    5.50
    5.60
    Реклама, tennisi.bet
    9.42
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс 2:1 Суонси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 2:1 Суонси

    Исход игры
    Лидс
    93.8% (105)
    Ничья
    3.6% (4)
    Суонси
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (63)
    Меньше
    41.67% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    44.6% (50)
    1:0 Лидс
    19.6% (22)
    2:0 Лидс
    17% (19)
    3:1 Лидс
    6.3% (7)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Суонси
    1.8% (2)
    3:2 Лидс
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лидс
    Суонси
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     