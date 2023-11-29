Классно Саммервилл сместился в центр и пробил с линии штрафной, но и стоит отметить защиту, сразу два футболиста бросились в подкат, мяч улетел на угловой.

Ещё один неплохой подход. Обостряющая передача пошла в штрафную на Рюттера, голкипер до мяча не добрался, а вот защитник успел выбить мяч за пределы поля.

Всё острее стандартные положения от "Лидса". Подача с фланга нашла голову полузащитника, но тот направил мяч по центру, вратарь на месте.

Активно заканчивают первый тайм хозяева, пытаются найти бреши в обороне соперника, но пока что стройно играют в обороне гости.

ГО-О-О-О-ОЛ! 2:1! Рюттер! Классный заброс пошел от центрального защитника на чужую половину поля, Рюттер смог принять мяч и выбежал один на один, где с левой ноги обвел вратаря, классное исполнение!

Звучит свисток, уходят команды с поля. Прям под свисток на перерыв удалось хозяевам выйти вперед - 2:1 после первого тайма. Отдыхаем!

Наплывами играют команды, то одни владеют мячом, то снаряд переходи к другим. Такая равная игра, что и отражает счёт на табло.

Давненько хозяева не создавали острых моментов, только удар Джеймса да и гол, всё что из острого создали футболисты "Лидса".

Попытались хозяева через заброс на форварда отыграться. Но защитник первый на мяче, спокойно скидывает сферу в руки вратаря. Эпизод исчерпан.

Теперь "Суонси" неплохо обыгрываются через пас, даже стеночка от Таймана с Купером проскочила, а вот обостряющий пас в штрафную был прочитан.

Саммервилл зарабатывает хороший стандарт в метре от линии штрафной площади ближе к левому флангу. Сам же исполнил навес, пока в никуда.

Видно, что Саммервилл немного хромает после эпизода, когда оказывали ему помощь, не до конца отошёл от того удара.

А вот сейчас срывают хозяева контратаку гостей, подумал судья, но вроде как не стал предупреждать футболиста "Лидса". Хотя эпизод явно на желтую.

Пошла последняя пятиминутка первого тайма, команды более менее успокоились, ждут перерыва, чтобы внести коррективы в происходящее действо.

33' "Лидс" пробует через заброс зайти в штрафную соперника, но мяч не достался никому. Судья показывает удар от ворот.

31' Подключился Кей к атаке своей команды, получил мяч от партнера, сместился в центр и пробил с левой ноги, пока что выше.

30' Ведут себя активно болельщики, постоянные всплески эмоций с трибун на каждый момент.

29' А вот и шансик у хозяев. Джеймс пробивал с линии штрафной ближе к правому флангу, но вратарь не потерял бдительности и спокойно забрал мяч из нижнего угла.

28' Джамал Лоу неплохо открылся на левом фланге ближе к штрафной, довели партнеры до него мяч. Но защита накрывает полузащитника, даже углового не получилось извлечь из момента. От ворот введёт сферу в игру голкипер "Лидса".

27' По правому фланга стремительная контратака "Суонси" приводит к ауту недалеко от углового флажка. Подтягивается линия полузащиты гостей поближе к штрафной соперника.

26' Без центра поля в эти минуты проходит игра, "Лидс" владеет преимуществом, а "Суонси" выбегает в резвые контратаки, но до ударов не доходит, многовато брака в передачах у обоих коллективов.

25' Поджали хозяева валлийцев, всем составом оказались гости за линией мяча, но на этот раз смогли отбиться, до удара по воротам дело не дошло, а в атаке "Лидс" нарушил правила.

24' Смогли овладеть мячом хозяева, всё чаще в своих атаках задействуют они правый фланг. Активность правой бровки приводит к очередному угловому.