Тур: 18. Стадион: Элланд Роуд.
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Дафф Майкл
История личных встреч
Лидс
Суонси
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0.41
|Пиру Йоэл
|6
|0.35
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.24
|Рюттер Жоржиньо
|3
|0.18
|Эйлинг Люк
|1
|0.06
|Байрам Сэм
|1
|0.06
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|Купер Лиам
|1
|0.06
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.06
|Синистерра Луис
|1
|0.06
|Энтони Джейдон
|1
|0.06
|Камара Глен
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
Суонси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йейтс Джерри
|5
|0.29
|Лоу Джамал
|4 (2)
|0.24
|Гримес Мэтт
|2
|0.12
|Каллен Лиэм
|2
|0.12
|Вуд-Гордон Натан
|2
|0.12
|Патино Чарли
|1
|0.06
|Патерсон Джейми
|1
|0.06
|Эшби Харрисон
|1
|0.06
|Кей Джош
|1
|0.06
|Купер Оливер
|1
|0.06
|Фултон Джей
|1
|0.06
|Джиннелли Джош
|1
|0.06
|Кухаревич Николай
|1
|0.06
|Хамфрис Башир
|1
|0.06
|Таймон Джош
|0
|0
|Дарлинг Харри
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родон Джо
|3
|1
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0
|Ампаду Этан
|3
|0
|Рюттер Жоржиньо
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Мелье Иллан
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Суонси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Лиэм
|5
|1
|Купер Оливер
|3
|1
|Патино Чарли
|2
|1
|Фултон Джей
|3
|0
|Дарлинг Харри
|3
|0
|Вуд-Гордон Натан
|3
|0
|Патерсон Джейми
|2
|0
|Кабанго Бен
|2
|0
|Нотон Кайл
|1
|0
|Аллен Джо
|1
|0
|Лоу Джамал
|1
|0
|Гримес Мэтт
|1
|0
|Уолш Лиам
|1
|0
|Джиннелли Джош
|1
|0
|Эшби Харрисон
|1
|0
|Кей Джош
|1
|0
|Рашуорт Карл
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Суонси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
7
Лидс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Суонси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
9
Лидс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Суонси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
5
36%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
29
25
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
21%
4
16%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
24%
6
24%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
7
44%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1
Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1
Суонси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Суонси - Халл Сити 2:2 Ипсвич - Суонси 3:2 Суонси - Сандерленд 0:0 Блэкберн - Суонси 0:1
Суонси - Уотфорд 0:1 Суонси - Лестер 1:3 Плимут - Суонси 1:3 Суонси - Норвич 2:1 Миллуолл - Суонси 0:3 Суонси - Шеффилд Уэнсдей 3:0 КПР - Суонси 1:1 Кардифф Сити - Суонси 2:0 Суонси - Бристоль Сити 1:2 Суонси - Борнмут 2:3 Престон Норт Энд - Суонси 2:1 Суонси - Ковентри 1:1 Вест Бромвич - Суонси 3:2 Суонси - Нортгемптон 3:0 Суонси - Бирмингем 1:1 Тивертон - Суонси 3:4
Результаты матчей
Лидс
Суонси
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лидс
Суонси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
36
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
44
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
89
710
512
314
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|31 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 23
|39
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 17
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 27
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 17
|29
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|24 - 26
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 19
|26
|10.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|27 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 18
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 26
|24
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 32
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 23
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 21
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 20
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 22
|20
|19.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|29 - 27
|19
|20.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|22 - 21
|19
|21.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 29
|16
|22.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 33
|12
|23.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|24.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 15
|21
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 15
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 8
|15
|12.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|15.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|16.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|17.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|18.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|19.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|20.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|21.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|22.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|24.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 19
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 20
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|21.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|22.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|23.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 21
|1
|24.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
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|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|11 (2)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|10 (2)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|9 (1)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|8 (3)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|7 (5)
|Ипсвич
|Морси Сэм
|8
|Лестер
|Вестергор Янник
|8
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|8
|КПР
|Колбэк Джек
|1 6
|Уотфорд
|Портеус Райан
|7
Прогнозы на матч Лидс - Суонси
Исход игры
Лидс
89.5% (17)
Ничья
10.5% (2)
Суонси
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (10)
Меньше
47.37% (9)
Обе команды забьют
Да
63.16% (12)
Нет
36.84% (7)
Популярный счёт
2:1 Лидс
52.6% (10)
1:0 Лидс
26.3% (5)
1:1 Ничья
10.5% (2)
2:0 Лидс
10.5% (2)
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