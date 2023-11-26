  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Суонси
Прогнозы 19
Лидс 89.5% (17)
X 10.5% (2)
Суонси 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Суонси
5.10
5.20
Реклама, fon.bet
8.50
Все Коэффициенты
Лидс
Суонси

История личных встреч

Лидс
Суонси

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
3:0
Ч
2:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 7 0.41
Пиру Йоэл 6 0.35
Джеймс Дэниэл 4 0.24
Рюттер Жоржиньо 3 0.18
Эйлинг Люк 1 0.06
Байрам Сэм 1 0.06
Ньонто Вильфред 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Стрёйк Паскаль 1 0.06
Синистерра Луис 1 0.06
Энтони Джейдон 1 0.06
Камара Глен 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йейтс Джерри 5 0.29
Лоу Джамал 4 (2) 0.24
Гримес Мэтт 2 0.12
Каллен Лиэм 2 0.12
Вуд-Гордон Натан 2 0.12
Патино Чарли 1 0.06
Патерсон Джейми 1 0.06
Эшби Харрисон 1 0.06
Кей Джош 1 0.06
Купер Оливер 1 0.06
Фултон Джей 1 0.06
Джиннелли Джош 1 0.06
Кухаревич Николай 1 0.06
Хамфрис Башир 1 0.06
Таймон Джош 0 0
Дарлинг Харри 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 3 1
Саммервилл Крисенсио 4 0
Ампаду Этан 3 0
Рюттер Жоржиньо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Байрам Сэм 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Камара Глен 1 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Груев Илия 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Суонси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Лиэм 5 1
Купер Оливер 3 1
Патино Чарли 2 1
Фултон Джей 3 0
Дарлинг Харри 3 0
Вуд-Гордон Натан 3 0
Патерсон Джейми 2 0
Кабанго Бен 2 0
Нотон Кайл 1 0
Аллен Джо 1 0
Лоу Джамал 1 0
Гримес Мэтт 1 0
Уолш Лиам 1 0
Джиннелли Джош 1 0
Эшби Харрисон 1 0
Кей Джош 1 0
Рашуорт Карл 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Суонси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
7
Лидс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Суонси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
9
Лидс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Суонси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
5
36%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

29
25
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
21%
4
16%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
24%
6
24%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
7
44%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1
Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1
Суонси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Суонси - Халл Сити 2:2 Ипсвич - Суонси 3:2 Суонси - Сандерленд 0:0 Блэкберн - Суонси 0:1
Суонси - Уотфорд 0:1 Суонси - Лестер 1:3 Плимут - Суонси 1:3 Суонси - Норвич 2:1 Миллуолл - Суонси 0:3 Суонси - Шеффилд Уэнсдей 3:0 КПР - Суонси 1:1 Кардифф Сити - Суонси 2:0 Суонси - Бристоль Сити 1:2 Суонси - Борнмут 2:3 Престон Норт Энд - Суонси 2:1 Суонси - Ковентри 1:1 Вест Бромвич - Суонси 3:2 Суонси - Нортгемптон 3:0 Суонси - Бирмингем 1:1 Тивертон - Суонси 3:4

Результаты матчей

Лидс
Суонси

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лидс
Суонси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
5
12
2.5
3
14
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 17 14 0 3 31 - 10 42
2.
Ипсвич
 Заявка 17 12 3 2 36 - 23 39
3.
Лидс
 Заявка 17 9 5 3 28 - 17 32
4.
Саутгемптон
 Заявка 17 9 4 4 28 - 27 31
5.
Вест Бромвич
 Заявка 17 8 5 4 28 - 17 29
6.
Престон Норт Энд
 Заявка 17 8 4 5 24 - 26 28
7.
Кардифф Сити
 Заявка 17 8 3 6 27 - 20 27
8.
Халл Сити
 Заявка 17 7 6 4 24 - 21 27
9.
Сандерленд
 Заявка 17 8 2 7 27 - 19 26
10.
Блэкберн
 Заявка 17 8 1 8 27 - 26 25
11.
Бристоль Сити
 Заявка 17 7 4 6 19 - 18 25
12.
Мидлсбро
 Заявка 17 7 3 7 25 - 26 24
13.
Норвич
 Заявка 17 7 2 8 30 - 32 23
14.
Бирмингем
 Заявка 17 6 4 7 21 - 23 22
15.
Сток Сити
 Заявка 17 6 3 8 16 - 21 21
16.
Уотфорд
 Заявка 17 5 6 6 23 - 20 21
17.
Суонси
 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20
18.
Миллуолл
 Заявка 17 5 5 7 19 - 22 20
19.
Плимут
 Заявка 17 5 4 8 29 - 27 19
20.
Ковентри
 Заявка 17 4 7 6 22 - 21 19
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 17 3 7 7 15 - 29 16
22.
Ротерхэм
 Заявка 17 2 6 9 16 - 33 12
23.
КПР
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
24.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 17 1 3 13 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 8 7 0 1 25 - 15 21
2.
Лестер
 Заявка 9 7 0 2 13 - 4 21
3.
Вест Бромвич
 Заявка 9 6 2 1 16 - 7 20
4.
Лидс
 Заявка 8 5 3 0 15 - 6 18
5.
Бирмингем
 Заявка 9 5 3 1 15 - 9 18
6.
Престон Норт Энд
 Заявка 9 5 2 2 15 - 15 17
7.
Кардифф Сити
 Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
8.
Плимут
 Заявка 9 5 1 3 22 - 13 16
9.
Сандерленд
 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
10.
Норвич
 Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
11.
Уотфорд
 Заявка 9 4 3 2 18 - 8 15
12.
Саутгемптон
 Заявка 8 4 2 2 16 - 14 14
13.
Бристоль Сити
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
14.
Мидлсбро
 Заявка 8 4 1 3 7 - 7 13
15.
Халл Сити
 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
16.
Сток Сити
 Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
17.
Ковентри
 Заявка 8 2 5 1 9 - 7 11
18.
Ротерхэм
 Заявка 9 2 5 2 13 - 12 11
19.
Суонси
 Заявка 9 2 4 3 11 - 11 10
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
21.
Блэкберн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
22.
Миллуолл
 Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
24.
КПР
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Ипсвич
 Заявка 9 5 3 1 11 - 8 18
3.
Саутгемптон
 Заявка 9 5 2 2 12 - 13 17
4.
Блэкберн
 Заявка 9 5 1 3 18 - 12 16
5.
Лидс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
6.
Халл Сити
 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Миллуолл
 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
8.
Бристоль Сити
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10.
Сандерленд
 Заявка 9 3 2 4 11 - 9 11
11.
Кардифф Сити
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
12.
Мидлсбро
 Заявка 9 3 2 4 18 - 19 11
13.
Суонси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
14.
Вест Бромвич
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
15.
Норвич
 Заявка 8 2 2 4 17 - 20 8
16.
Сток Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
17.
Ковентри
 Заявка 9 2 2 5 13 - 14 8
18.
КПР
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
19.
Уотфорд
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
21.
Бирмингем
 Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
22.
Плимут
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
23.
Ротерхэм
 Заявка 8 0 1 7 3 - 21 1
24.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 11 (2)
Саутгемптон Армстронг Адам 10 (2)
Сандерленд Кларк Джек 9 (1)
Плимут Уиттакер Морган 8 (3)
Лидс Саммервилл Крисенсио 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ипсвич Морси Сэм 8
Лестер Вестергор Янник 8
Сток Сити Пирсон Бен 8
КПР Колбэк Джек 1 6
Уотфорд Портеус Райан 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Суонси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 10 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 19
    Лидс 89.5% (17)
    X 10.5% (2)
    Суонси 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Суонси
    5.10
    5.20
    Реклама, fon.bet
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Суонси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Лидс - Суонси

    Исход игры
    Лидс
    89.5% (17)
    Ничья
    10.5% (2)
    Суонси
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (10)
    Меньше
    47.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (12)
    Нет
    36.84% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    52.6% (10)
    1:0 Лидс
    26.3% (5)
    1:1 Ничья
    10.5% (2)
    2:0 Лидс
    10.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лидс
    Суонси
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     