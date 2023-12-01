Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Ван Бик Свен забивает с левой ноги!

40' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Ройо Манел получил желтую карточку от судьи

39' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Херенвен

36' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

35' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

34' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Назначен штрафной. Пострадал Кёлерт Матс , его свалил Пеер Копмейнерс.

24' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Ройо Манел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Oliver Braude оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле забивает с левой ноги!

16' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Херенвен

11' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

11' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Оооо... вот это был удар! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забить с этой позиции.

8' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

5' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

4' Удар от ворот произведет Херенвен

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Херенвен

3' Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру