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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Херенвен
2:0
Второй тайм: 70'
Алмере Сити
0'
1:0
16' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
39' Желтая карточка
Ройо Манел
2:0
40' Гол
Ван Бик Свен
43' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
68' Желтая карточка
Хайе Том

Ход матча

16'
Ван Амерсфоорт Пелле
(Ольссон Симон)
1:0
39'
 
Ройо Манел
40'
Ван Бик Свен
(Кёлерт Матс)
2:0
43'
 
Ван Брюген Дамиан
46'
 
Пенья Альваро
Ройо Манел
65'
 
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Ван Брюген Дамиан
68'
Хайе Том
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 193 Количество передач 157
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

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Херенвен
Ничья
Алмере Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
3
Якобс
Йоей
2
Флоранюс
Шерел
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
9
Робине
Тома
15
Копмейнерс
Пер
17
Хансен
Корнелиус
27
Ван
ла
Парра
Райив
Херенвен
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Херенвен
Алмере Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.29
Брауэрс Люк 3 0.21
Николаеску Йон 3 0.21
Бохневич Павел 2 0.14
Хайе Том 2 (2) 0.14
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0.14
Ольссон Симон 1 0.07
Тахири Анас 1 (1) 0.07
Ван Бик Свен 1 0.07
Волемарк Патрик 1 0.07
Карлсбакк Даниэль 1 0.07
Уэбстер Чарли 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 5 (1) 0.36
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.14
Ван ла Парра Райив 1 0.07
Хансен Корнелиус 1 0.07
Пост Данни 1 0.07
Якобс Йоей 1 0.07
Китала Янн 1 0.07
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Катлайн Йоанн 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 3 0
Хайе Том 1 1
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 4 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Флоранюс Шерел 2 0
Якобс Йоей 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

Херенвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Херенвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

5
3
Херенвен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
3
17%
7
41%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
6
46%
76-90

Пропущено

26
26
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
4
15%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
5
19%
7
27%
61-75
4
15%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1
Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0

Результаты матчей

Херенвен
Алмере Сити

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
1
6
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
3
10
4
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 2:0 Заявка 14 6 1 7 22 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 14 3 4 7 12 - 29 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Херенвен
 2:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
7.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 2:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Joey Jacobs из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 69'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 69'
    Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Алмере Сити пытается что-то создать.
  • 69'
    Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Херенвен
    Ничья
    Алмере Сити
    1.63
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    4.10
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    5.20
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