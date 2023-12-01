Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Барбе Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Joey Jacobs создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

84' Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Espen van Ee

83' Тактическая замена. Oliver Braude уходит с поля и его заменяет Али Хусейн

83' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

82' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

82' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле забивает с правой ноги!

70' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Joey Jacobs из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

69' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Хайе Том получил желтую карточку от судьи

67' Удар от ворот произведет Херенвен

67' Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Херенвен

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Joey Jacobs из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Сахрауи Осам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Ох, нехорошо это выглядит. Ван ла Парра Райив получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Удар от ворот произведет Херенвен

55' Игра в одни ворота сейчас. Алмере Сити доминирует и владеет мячом

55' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Oliver Braude ослабляет давление, выбив мяч.

54' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Херенвен

53' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

52' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Оооо... вот это был удар! Сахрауи Осам должен был забить с этой позиции.

49' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля