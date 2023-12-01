Тур: 14. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 20555 Главный судья: Мартенс Ричард
3:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолВан Амерсфоорт Пелле
39' Желтая карточкаРойо Манел
2:0
39' ГолВан Бик Свен
43' Желтая карточкаВан Брюген Дамиан
68' Желтая карточкаХайе Том
3:0
70' ГолВан Амерсфоорт Пелле
90'+5
Ход матча
15'
39'
39'
2:0
68'
70'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
193 Количество передач 157
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Алмере Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.29
|Брауэрс Люк
|3
|0.21
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.21
|Николаеску Йон
|3
|0.21
|Бохневич Павел
|2
|0.14
|Хайе Том
|2 (2)
|0.14
|Ольссон Симон
|1
|0.07
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.07
|Ван Бик Свен
|1
|0.07
|Волемарк Патрик
|1
|0.07
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.07
|Уэбстер Чарли
|1
|0.07
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|5 (1)
|0.36
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.14
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.07
|Хансен Корнелиус
|1
|0.07
|Пост Данни
|1
|0.07
|Якобс Йоей
|1
|0.07
|Китала Янн
|1
|0.07
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Катлайн Йоанн
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|1
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|4
|1
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Якобс Йоей
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Херенвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
5
3
Херенвен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Алмере Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
50%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
3
17%
7
41%
76-90
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
13%
2
15%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
22%
2
15%
61-75
5
22%
6
46%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
12%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
2
7%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
5
19%
8
28%
61-75
4
15%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1
Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0
Результаты матчей
Херенвен
Алмере Сити
Точный счет
3:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
77
311
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 32
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5