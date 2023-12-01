  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 20555 Главный судья: Мартенс Ричард
Херенвен
3:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
15' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
39' Желтая карточка
Ройо Манел
2:0
39' Гол
Ван Бик Свен
43' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
68' Желтая карточка
Хайе Том
3:0
70' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
90'+5

Ход матча

15'
Ван Амерсфоорт Пелле
(Ольссон Симон)
1:0
39'
 
Ройо Манел
39'
Ван Бик Свен
(Кёлерт Матс)
2:0
43'
 
Ван Брюген Дамиан
46'
 
Пенья Альваро
Ройо Манел
65'
 
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Ван Брюген Дамиан
68'
Хайе Том
 
70'
Ван Амерсфоорт Пелле
(Брауэрс Люк)
3:0
78'
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
 
78'
Уэбстер Чарли
Брауэрс Люк
 
78'
Тахири Анас
Нуннели Че
 
79'
 
Барбе Тео
Ван ла Парра Райив
83'
Али Хусейн
Брауде Оливер
 
84'
Ван Эе Эспен
Хайе Том
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 193 Количество передач 157
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
3
Якобс
Йоей
2
Флоранюс
Шерел
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
9
Робине
Тома
15
Копмейнерс
Пер
17
Хансен
Корнелиус
27
Ван
ла
Парра
Райив
Херенвен
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Херенвен
Алмере Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.29
Брауэрс Люк 3 0.21
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.21
Николаеску Йон 3 0.21
Бохневич Павел 2 0.14
Хайе Том 2 (2) 0.14
Ольссон Симон 1 0.07
Тахири Анас 1 (1) 0.07
Ван Бик Свен 1 0.07
Волемарк Патрик 1 0.07
Карлсбакк Даниэль 1 0.07
Уэбстер Чарли 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 5 (1) 0.36
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.14
Ван ла Парра Райив 1 0.07
Хансен Корнелиус 1 0.07
Пост Данни 1 0.07
Якобс Йоей 1 0.07
Китала Янн 1 0.07
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Катлайн Йоанн 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 1
Кёлерт Матс 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 4 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Флоранюс Шерел 2 0
Якобс Йоей 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

Херенвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Херенвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Алмере Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

5
3
Херенвен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Алмере Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
3
17%
7
41%
76-90

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
13%
2
15%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
22%
2
15%
61-75
5
22%
6
46%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
12%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
2
7%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
5
19%
8
28%
61-75
4
15%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1
Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0

Результаты матчей

Херенвен
Алмере Сити

Точный счет

3:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
4
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
3
11
5
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
7.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20555 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ван Оттеле Сюб из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Алмере Сити пытается что-то создать.
  • 94'
    Алмере Сити пытается что-то создать.
  • 94'
    Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Алмере Сити пытается что-то создать.
  • 92'
    Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 92'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Херенвен 3:0 Алмере Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     