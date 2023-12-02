Тур: 15. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
21'
31'
0:1
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
24
Сиди
Алассан
44
Johan
Gomez
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.14
Среднее время на гол
120
78
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.2
|Кауфманн Фабио
|2
|0.13
|Донкор Антон
|1
|0.07
|Хельгасон Торир
|1
|0.07
|Крюгер Флориан
|1
|0.07
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.07
|Johan Gomez
|1
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.07
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|5
|0.33
|Грин Джулиан
|3 (1)
|0.2
|Лемперте Тим
|3
|0.2
|Абиама Диксон
|3
|0.2
|Зиб Арминдо
|3
|0.2
|Михальски Дамян
|3
|0.2
|Вагнер Роберт
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|3
|2
|Иванов Роберт
|4
|0
|Hasan Kurucay
|2
|1
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Краусе Робин
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|3
|1
|Юнг Гидеон
|3
|0
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Айнтрахт Бр
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
0
16
Айнтрахт Бр
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Гройтер Фюрт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Забито
2
17
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
50%
4
24%
61-75
1
50%
2
12%
76-90
Пропущено
15
7
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
5
33%
3
43%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
9%
4
18%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
5
23%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
3
27%
5
23%
61-75
3
27%
2
9%
76-90
Пропущено
28
18
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
14%
2
11%
1-15
6
21%
5
28%
16-30
8
29%
5
28%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
6
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
212
59
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|7
|0
|29 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|27 - 21
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|29 - 18
|24
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|8.
|14
|6
|3
|5
|23 - 26
|21
|9.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|15 - 16
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|15 - 21
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|15.
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|8
|18.
|15
|1
|4
|10
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|9.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|8 - 10
|9
|9.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 5