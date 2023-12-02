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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:1
Первый тайм: 39'
Гройтер Фюрт
0'
21' Желтая карточка
Hasan Kurucay
0:1
31' Пенальти
Грин Джулиан
32' Желтая карточка
Краусе Робин

Ход матча

21'
Hasan Kurucay
 
31'
0:1
Грин Джулиан
32'
Краусе Робин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гройтер Фюрт
7.10
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4.86
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2.24
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Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
24
Сиди
Алассан
44
Johan
Gomez
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.14

Среднее время на гол

120
78

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.2
Кауфманн Фабио 2 0.13
Донкор Антон 1 0.07
Хельгасон Торир 1 0.07
Крюгер Флориан 1 0.07
Бисакшич Эрмин 1 0.07
Johan Gomez 1 0.07
Иванов Роберт 1 0.07
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 5 0.33
Грин Джулиан 3 (1) 0.2
Лемперте Тим 3 0.2
Абиама Диксон 3 0.2
Зиб Арминдо 3 0.2
Михальски Дамян 3 0.2
Вагнер Роберт 1 0.07
Юнг Гидеон 1 0.07
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 3 2
Иванов Роберт 4 0
Hasan Kurucay 2 1
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Краусе Робин 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 3 1
Юнг Гидеон 3 0
Дитц Максимилиан 3 0
Вагнер Роберт 3 0
Александр Цорнигер 1 1
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Петков Лукас 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Урбиг Йонас 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
Айнтрахт Бр
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

0
16
Айнтрахт Бр
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Гройтер Фюрт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

5
19

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Забито

2
17
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
50%
4
24%
61-75
1
50%
2
12%
76-90

Пропущено

15
7
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
5
33%
3
43%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
9%
4
18%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
5
23%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
3
27%
5
23%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Пропущено

28
18
18 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
14%
2
11%
1-15
6
21%
5
28%
16-30
8
29%
5
28%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
6
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 1:0 15 9 2 4 27 - 21 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Гройтер Фюрт
 1:0 15 8 3 4 24 - 17 27
5.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
9.
Веен Висбаден
 0:1 15 6 3 6 15 - 16 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Хольштайн Киль
 1:0 8 4 1 3 14 - 14 13
8.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
9.
Веен Висбаден
 0:1 7 3 3 1 7 - 6 12
10.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
12.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
13.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Веен Висбаден
 0:1 8 3 0 5 8 - 10 9
9.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
13.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 0:1 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан из команды Гройтер Фюрт забивает с точки!
  • 21'
    Hasan Kurucay получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Гройтер Фюрт.
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Айнтрахт Бр
Ничья
Гройтер Фюрт
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4.86
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