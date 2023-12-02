Тур: 15. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 17570
0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаHasan Kurucay
0:1
31' ПенальтиГрин Джулиан
32' Желтая карточкаКраусе Робин
63' Желтая карточкаКауфманн Фабио
71' Желтая карточкаПетков Лукас
75' Желтая карточкаМайерхёфер Марко
87' Желтая карточкаЮнг Гидеон
90' Желтая карточкаНиколау Яннис
90'+6
Ход матча
21'
31'
0:1
32'
63'
71'
75'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
549 Количество передач 400
-
55 Владение мячом, % 45
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
24
Сиди
Алассан
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
-
24 Сиди АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.14
Среднее время на гол
120
78
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.2
|Кауфманн Фабио
|2
|0.13
|Донкор Антон
|1
|0.07
|Хельгасон Торир
|1
|0.07
|Крюгер Флориан
|1
|0.07
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.07
|Johan Gomez
|1
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.07
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|5
|0.33
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.27
|Лемперте Тим
|3
|0.2
|Абиама Диксон
|3
|0.2
|Зиб Арминдо
|3
|0.2
|Михальски Дамян
|3
|0.2
|Вагнер Роберт
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|3
|1
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Айнтрахт Бр
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Гройтер Фюрт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
0
16
Айнтрахт Бр
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
2
17
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
50%
4
24%
61-75
1
50%
2
12%
76-90
Пропущено
15
7
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
5
33%
3
43%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
6
26%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
3
27%
2
9%
76-90
Пропущено
29
18
19 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
14%
2
11%
1-15
6
21%
5
28%
16-30
9
31%
5
28%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
6
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
213
510
114
312
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5