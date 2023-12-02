Тур: 15. Стадион: Holstein Stadion.
2:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
19'
1:0
38'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Веен Висбаден
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.47
|Скрибски Стивен
|5 (3)
|0.33
|Роте Том
|2
|0.13
|Арп Янн-Фите
|2
|0.13
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.13
|Беккер Тимо
|2
|0.13
|Стернер Йонас
|2
|0.13
|Холтби Льюис
|1
|0.07
|Зандер Филипп
|1
|0.07
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.07
|Порат Финн
|1
|0.07
|Nicolai Remberg
|1
|0.07
|Шульц Марвин
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|4
|0.27
|Hyun-ju Lee
|3
|0.2
|Гоппел Теймен
|1
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.07
|Вукотич Александар
|1
|0.07
|Фроэзе Кианз
|1
|0.07
|Райнталер Макс
|1
|0.07
|Чатич Амар
|1
|0.07
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.07
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Матисен Маркус
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Гоппел Теймен
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
2
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
7
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Веен Висбаден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
36%
2
22%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
4%
2
13%
1-15
4
15%
3
20%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
9
35%
2
13%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
5
24%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Веен Висбаден
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|7
|0
|29 - 13
|31
|2.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|27 - 21
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|29 - 18
|24
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|8.
|14
|6
|3
|5
|23 - 26
|21
|9.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|15 - 16
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|15 - 21
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|15.
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|8
|18.
|15
|1
|4
|10
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|9.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|8 - 10
|9
|9.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 5