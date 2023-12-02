Тур: 15. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 10754
3:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаВукотич Александар
1:0
19' ПенальтиСкрибски Стивен
2:0
37' ГолАрп Янн-Фите
51' Желтая карточкаМатисен Маркус
3:0
59' ГолПорат Финн
3:1
81' ГолПртайин Иван
86' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
3:2
90' ПенальтиПртайин Иван
90'+9
Ход матча
19'
1:0
37'
2:0
51'
59'
3:0
81'
3:1
86'
90'
3:2
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
469 Количество передач 376
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Веен Висбаден
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.47
|Скрибски Стивен
|5 (3)
|0.33
|Арп Янн-Фите
|3
|0.2
|Роте Том
|2
|0.13
|Порат Финн
|2
|0.13
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.13
|Беккер Тимо
|2
|0.13
|Стернер Йонас
|2
|0.13
|Холтби Льюис
|1
|0.07
|Зандер Филипп
|1
|0.07
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.07
|Nicolai Remberg
|1
|0.07
|Шульц Марвин
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.4
|Hyun-ju Lee
|3
|0.2
|Гоппел Теймен
|1
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.07
|Вукотич Александар
|1
|0.07
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Фроэзе Кианз
|1
|0.07
|Райнталер Макс
|1
|0.07
|Чатич Амар
|1
|0.07
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.07
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Гоппел Теймен
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
4
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
7
Хольштайн Киль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
3%
2
12%
1-15
5
17%
3
18%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
10
34%
2
12%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
4
14%
6
35%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
7
30%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Веен Висбаден
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
62
16
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
105
411
411
114
114
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5