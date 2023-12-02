  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 10754
Хольштайн Киль
3:2
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1' Желтая карточка
Вукотич Александар
1:0
19' Пенальти
Скрибски Стивен
2:0
37' Гол
Арп Янн-Фите
51' Желтая карточка
Матисен Маркус
3:0
59' Гол
Порат Финн
3:1
81' Гол
Пртайин Иван
86' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
3:2
90' Пенальти
Пртайин Иван
90'+9

Ход матча

1'
 
Вукотич Александар
19'
Скрибски Стивен
1:0
37'
Арп Янн-Фите
(Порат Финн)
2:0
38'
 
Беннеттс Кинан
Чатич Амар
39'
 
Якобсен Бьярке
Фехнер Джино
46'
 
Мокенхаупт Саша
Вукотич Александар
51'
 
Матисен Маркус
55'
 
Гюнтер Лассе
Беннеттс Кинан
59'
Порат Финн
(Скрибски Стивен)
3:0
64'
Стернер Йонас
Порат Финн
 
72'
Матино Сюто
Пихлер Бенедикт
 
72'
Симакала Ба-Муака
Скрибски Стивен
 
75'
Nicolai Remberg
Холтби Льюис
 
76'
 
Айдэйл Джон
Hyun-ju Lee
81'
3:1
Пртайин Иван
(Гюнтер Лассе)
86'
Арп Янн-Фите
 
90'
3:2
Пртайин Иван

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 469 Количество передач 376
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вайнер
Тимон
6
Marko
Ivezic
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
20
Арп
Янн-Фите
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Веен Висбаден

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:6
Б3
3:0
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.47
Скрибски Стивен 5 (3) 0.33
Арп Янн-Фите 3 0.2
Роте Том 2 0.13
Порат Финн 2 0.13
Матино Сюто 2 (1) 0.13
Беккер Тимо 2 0.13
Стернер Йонас 2 0.13
Холтби Льюис 1 0.07
Зандер Филипп 1 0.07
Фридьонссон Хольмберт 1 0.07
Nicolai Remberg 1 0.07
Шульц Марвин 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.4
Hyun-ju Lee 3 0.2
Гоппел Теймен 1 0.07
Хессер Робин 1 0.07
Вукотич Александар 1 0.07
Гюнтер Лассе 1 0.07
Фроэзе Кианз 1 0.07
Райнталер Макс 1 0.07
Чатич Амар 1 0.07
Айдэйл Джон 1 (1) 0.07
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Матино Сюто 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 5 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Гоппел Теймен 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Бэтцнер Ник 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
4
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

12
7
Хольштайн Киль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
3%
2
12%
1-15
5
17%
3
18%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
10
34%
2
12%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
4
14%
6
35%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
7
30%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Веен Висбаден

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 15 6 3 6 17 - 18 21
9.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
9.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
10.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
11.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
12.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
13.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
13.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Хольштайн Киль 3:2 Веен Висбаден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     