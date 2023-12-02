Тур: 15. Стадион: МДСС-Арена.
4:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолКастаньос Люк
19' Желтая карточкаЦиммер Жан
1:1
25' ГолБойд Терренс
30' Желтая карточкаБокхорн Эберт
2:1
51' ГолБокхорн Эберт
58' Желтая карточкаКонде Амара
62' Желтая карточкаКастаньос Люк
3:1
75' ГолConnor Krempicki
4:1
86' ПенальтиПиччини Кристиано
90'+5
Ход матча
17'
1:0
19'
25'
1:1
30'
51'
2:1
58'
59'
62'
75'
3:1
82'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 14
-
11 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
466 Количество передач 316
-
62 Владение мячом, % 38
15
Daniel
Heber
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оливер Шефер
История личных встреч
Магдебург
Кайзерслаутерн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.33
|Кастаньос Люк
|4
|0.27
|Гнака Силас
|3
|0.2
|Connor Krempicki
|3
|0.2
|Атик Бариш
|2
|0.13
|Бокхорн Эберт
|2
|0.13
|Арслан Ахмет
|2
|0.13
|Jason Ceka
|1
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.07
|Leon Bell
|1
|0.07
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.07
|Югоне Жан
|1
|0.07
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.07
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.4
|Риттер Марлон
|4
|0.27
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.27
|Тачи Ричмонд
|2
|0.13
|Бойд Терренс
|2
|0.13
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.13
|Циммер Жан
|1
|0.07
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.07
|Рашль Тобиас
|1
|0.07
|Опоку Аарон
|1
|0.07
|Нихус Юлиан
|1
|0.07
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Кастаньос Люк
|3
|0
|Connor Krempicki
|3
|0
|Leon Bell
|3
|0
|Jason Ceka
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Daniel Elfadli
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|2
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Нихус Юлиан
|4
|0
|Риттер Марлон
|3
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Сольдо Никола
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Рашль Тобиас
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
7
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
15
Магдебург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
11
18
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
9%
2
11%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
6
38%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
5
42%
4
27%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
28
25
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
8
32%
16-30
2
7%
4
16%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
5
18%
5
20%
76-90
Пропущено
23
33
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
22%
2
6%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
5
22%
9
27%
61-75
2
9%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4
Результаты матчей
Магдебург
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
25
53
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
87
411
69
312
114
114
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5