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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Магдебург
4:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
17' Гол
Кастаньос Люк
19' Желтая карточка
Циммер Жан
1:1
25' Гол
Бойд Терренс
30' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
2:1
51' Гол
Бокхорн Эберт
58' Желтая карточка
Конде Амара
62' Желтая карточка
Кастаньос Люк
3:1
75' Гол
Connor Krempicki
4:1
86' Пенальти
Пиччини Кристиано
90'+5

Ход матча

17'
Кастаньос Люк
(Гнака Силас)
1:0
19'
 
Циммер Жан
25'
1:1
Бойд Терренс
(Циммер Жан)
30'
Бокхорн Эберт
 
51'
Бокхорн Эберт
(Атик Бариш)
2:1
58'
Конде Амара
 
59'
Ито Тацуя
Атик Бариш
 
62'
Кастаньос Люк
 
63'
 
Ганслик Даниэль
Бойд Терренс
63'
 
Сольдо Никола
Краус Кевин II
67'
Шулер Лука
Кастаньос Люк
 
68'
Connor Krempicki
Конде Амара
 
75'
Connor Krempicki
3:1
76'
 
Хёршер Филипп
Тачи Ричмонд
76'
 
Редондо Кенни
Риттер Марлон
82'
Хоти Анди
Гнака Силас
 
82'
Alexander Nollenberger
Шулер Лука
 
86'
Пиччини Кристиано
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 14
  • 11 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 466 Количество передач 316
  • 62 Владение мячом, % 38
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
20
Амаечи
Ксавьер
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
6
Туре
Альмами
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
15
Пухач
Тымотеуш
13
Бойд
Терренс
Магдебург
3-4-3
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Кайзерслаутерн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
4:4
Б3
2:2
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.33
Кастаньос Люк 4 0.27
Гнака Силас 3 0.2
Connor Krempicki 3 0.2
Атик Бариш 2 0.13
Бокхорн Эберт 2 0.13
Арслан Ахмет 2 0.13
Jason Ceka 1 0.07
Конде Амара 1 0.07
Leon Bell 1 0.07
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.07
Югоне Жан 1 0.07
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.07
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.4
Риттер Марлон 4 0.27
Томяк Борис 4 (2) 0.27
Тачи Ричмонд 2 0.13
Бойд Терренс 2 0.13
Краус Кевин II 2 (1) 0.13
Циммер Жан 1 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.07
Рашль Тобиас 1 0.07
Опоку Аарон 1 0.07
Нихус Юлиан 1 0.07
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Daniel Heber 3 1
Бокхорн Эберт 4 0
Кастаньос Люк 3 0
Connor Krempicki 3 0
Leon Bell 3 0
Jason Ceka 3 0
Югоне Жан 3 0
Daniel Elfadli 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Ито Тацуя 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Риттер Марлон 3 0
Редондо Кенни 3 0
Сольдо Никола 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Луте Андреас 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Магдебург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
7
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
15
Магдебург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

11
18
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
9%
2
11%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
6
38%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
5
42%
4
27%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
8
32%
16-30
2
7%
4
16%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
5
18%
5
20%
76-90

Пропущено

23
33
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
22%
2
6%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
5
22%
9
27%
61-75
2
9%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3
Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4

Результаты матчей

Магдебург
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
5
3
2
5
2.5
5
3
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
4
11
2.5
6
9
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 15 6 3 6 17 - 18 21
9.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
10.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
11.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
9.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
10.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
11.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
12.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
14.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
15.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
13.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Бокхорн Эберт бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Бокхорн Эберт получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Циммер Жан сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Бойд Терренс бьет в цель!
    • 19'
      Циммер Жан получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Гнака Силас сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Кастаньос Люк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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