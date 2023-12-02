Тур: 15. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Sima Suso
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Фортуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
20 матчей
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.91
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|6 (2)
|0.43
|Шлаймер Лукас
|3
|0.21
|Окунуки Кандзи
|3
|0.21
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.14
|Голлер Беньямин
|2
|0.14
|Кастроп Йенс
|2
|0.14
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.07
|Хаяси Даити
|1
|0.07
|Флик Флориан
|1
|0.07
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|7 (2)
|0.5
|Вермейж Винсент
|4
|0.29
|Клаус Феликс
|3
|0.21
|Танака Ао
|3
|0.21
|Де Вейс Йорди
|2
|0.14
|Yannik Engelhardt
|2
|0.14
|Jona Niemiec
|2
|0.14
|Циммерман Маттиас
|1
|0.07
|Сиберт Джамиль
|1
|0.07
|Гинчек Даниэль
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Матения Кристиан
|3
|1
|Хорн Яннес
|4
|0
|Маркес Иван
|2
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Браун Натаниэль
|2
|0
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Jona Niemiec
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фортуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
0
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
15
Нюрнберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Фортуна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
6
46%
1
6%
31-45
0
0%
7
41%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
11%
4
29%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
1
7%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
5%
6
21%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
7
32%
3
10%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
5
23%
5
17%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
19%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
4
15%
5
28%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
8
30%
30%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2
Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Фортуна
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
5 раз 63%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
35
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
33
44
33
26
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
77
68
311
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|7
|0
|29 - 13
|31
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 21
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|5.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|29 - 18
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|8.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 26
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|15 - 21
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|15.
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|8
|18.
|15
|1
|4
|10
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|7.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 4
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|6.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|9.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
|18.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 5