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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Нюрнберг
0:0
Первый тайм: 5'
Фортуна
0'
7' Желтая карточка
Кастенмайер Флориан

Ход матча

7'
 
Кастенмайер Флориан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Фортуна
3.00
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3.75
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2.53
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Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
36
Шлаймер
Лукас
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
7
Лохкемпер
Феликс
11
Окунуки
Кандзи
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
27
Ястржембски
Деннис
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
4
Танака
Ао
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
9
Вермейж
Винсент
Нюрнберг
4-3-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Нюрнберг
Фортуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:0
К
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.91
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 6 (2) 0.43
Шлаймер Лукас 3 0.21
Окунуки Кандзи 3 0.21
Хандверкер Тим 2 (1) 0.14
Голлер Беньямин 2 0.14
Кастроп Йенс 2 0.14
Лохкемпер Феликс 1 0.07
Гиамера Ян 1 0.07
Хаяси Даити 1 0.07
Флик Флориан 1 0.07
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 7 (2) 0.5
Вермейж Винсент 4 0.29
Клаус Феликс 3 0.21
Танака Ао 3 0.21
Де Вейс Йорди 2 0.14
Yannik Engelhardt 2 0.14
Jona Niemiec 2 0.14
Циммерман Маттиас 1 0.07
Сиберт Джамиль 1 0.07
Гинчек Даниэль 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Матения Кристиан 3 1
Хорн Яннес 4 0
Маркес Иван 2 1
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Браун Натаниэль 2 0
Гиамера Ян 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 5 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Takashi Uchino 2 0
Николя Гавори 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Цолис Христос 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Вермейж Винсент 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Jona Niemiec 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фортуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
0
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
15
Нюрнберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Фортуна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
6
46%
1
6%
31-45
0
0%
7
41%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
11%
4
29%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
1
7%
76-90

Забито

22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
5%
6
21%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
7
32%
3
10%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
5
23%
5
17%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
19%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
4
15%
5
28%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
8
30%
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2
Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Фортуна

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
5 раз 63%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
4
1.5
3
3
2
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
6
8
3
11
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 2:0 15 9 2 4 28 - 21 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Гройтер Фюрт
 1:0 15 8 3 4 24 - 17 27
5.
Фортуна
 0:0 15 7 4 4 29 - 18 25
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Нюрнберг
 0:0 15 6 4 5 23 - 26 22
9.
Веен Висбаден
 0:2 15 6 3 6 15 - 17 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 15 2 2 11 11 - 29 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 0:0 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Хольштайн Киль
 2:0 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
9.
Нюрнберг
 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
10.
Веен Висбаден
 0:2 7 3 3 1 7 - 6 12
11.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
12.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
13.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 0:0 7 3 2 2 12 - 4 11
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 0:0 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Веен Висбаден
 0:2 8 3 0 5 8 - 11 9
9.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
13.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 0:1 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Фортуна
3.00
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3.75
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