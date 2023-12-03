Тур: 17. Стадион: Ахмат-Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
47
Зобнин
Роман
25
Пруцев
Данил
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Ахмат
Спартак Москва
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
31 матч
25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.63
Среднее время на гол
56
144
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
55
79
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.31
|Ильин Владимир
|2
|0.13
|Тимофеев Артём
|2
|0.13
|Агаларов Гамид
|2 (2)
|0.13
|Бериша Бернард
|1
|0.06
|Ковачев Светослав
|1
|0.06
|Тодорович Дарко
|1
|0.06
|Камило Рейжерс
|1
|0.06
|Олейников Иван
|1
|0.06
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|5
|0.31
|Бонгонда Тео
|4
|0.25
|Хлусевич Даниил
|3
|0.19
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.13
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.13
|Медина Хесус
|2
|0.13
|Мартинс Кристофер
|1
|0.06
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|Зиньковский Антон
|1
|0.06
|Бабич Срджан
|1
|0.06
|Пруцев Данил
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Харин Евгений
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Бериша Бернард
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Камило Рейжерс
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Уциев Ризван
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Бабич Срджан
|2
|1
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Дуарте Алексис
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
13
Ахмат
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Спартак Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
55%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
17
23
13 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
7
41%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
2
12%
9
39%
76-90
Пропущено
21
22
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
43%
5
23%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
5
24%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1
Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4
Результаты матчей
Ахмат
Спартак Москва
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
25
54
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
43
18
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
313
88
115
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|36 - 24
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|27 - 23
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва
Исход игры
Ахмат
15% (26)
Ничья
19.1% (33)
Спартак Москва
65.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
81.9% (95)
Нет
18.1% (21)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
28.9% (50)
1:1 Ничья
17.3% (30)
0:1 Спартак Москва
5.8% (10)
2:1 Ахмат
5.2% (9)
0:2 Спартак Москва
4.6% (8)
1:3 Спартак Москва
2.9% (5)
1:0 Ахмат
1.2% (2)
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