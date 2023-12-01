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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 57
Ахмат 15.8% (9)
X 24.6% (14)
Спартак Москва 59.6% (34)
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Ахмат
Спартак Москва

История личных встреч

Ахмат
Спартак Москва

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.63

Среднее время на гол

56
144

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.13

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

55
79

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.31
Ильин Владимир 2 0.13
Тимофеев Артём 2 0.13
Агаларов Гамид 2 (2) 0.13
Бериша Бернард 1 0.06
Ковачев Светослав 1 0.06
Тодорович Дарко 1 0.06
Камило Рейжерс 1 0.06
Олейников Иван 1 0.06
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 5 0.31
Бонгонда Тео 4 0.25
Хлусевич Даниил 3 0.19
Игнатов Михаил Александрович 2 0.13
Соболев Александр Сергеевич 2 0.13
Медина Хесус 2 0.13
Мартинс Кристофер 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Зиньковский Антон 1 0.06
Бабич Срджан 1 0.06
Пруцев Данил 1 0.06
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Швец Антон 4 0
Харин Евгений 4 0
Камилов Владислав 3 0
Бериша Бернард 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Камило Рейжерс 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Уциев Ризван 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Волков Владислав II 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Бабич Срджан 2 1
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Умяров Наиль 3 0
Медина Хесус 2 0
Дуарте Алексис 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Ахмат
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
13
Ахмат
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Спартак Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

10
9
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
30%
6
46%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
7
50%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
55%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Забито

17
23
13 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
7
41%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
2
12%
9
39%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
43%
5
23%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
5
24%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1
Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4

Результаты матчей

Ахмат
Спартак Москва

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
5
1.5
5
4
1
6
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
8
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
8
8
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Спартак Москва.
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    • Прогнозы 57
    Ахмат 15.8% (9)
    X 24.6% (14)
    Спартак Москва 59.6% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Спартак Москва
    3.10
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    3.60
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    2.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва

    Исход игры
    Ахмат
    15.8% (9)
    Ничья
    24.6% (14)
    Спартак Москва
    59.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    28.1% (16)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    0:1 Спартак Москва
    10.5% (6)
    2:1 Ахмат
    7% (4)
    0:2 Спартак Москва
    5.3% (3)
    1:3 Спартак Москва
    3.5% (2)
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