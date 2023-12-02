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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Факел
0:0
Второй тайм: 79'
Балтика
0'
36' Желтая карточка
Гассама Натан
38' Желтая карточка
Альшин Ильнур
69' Желтая карточка
Сото Гильермо

Ход матча

36'
 
Гассама Натан
38'
Альшин Ильнур
 
65'
 
Пряхин Сергей
Кузьмин Максим
69'
 
Сото Гильермо
73'
 
Маляров Кирилл
Сото Гильермо
Прогнозы 208
Факел 70.7% (147)
X 13.9% (29)
Балтика 15.4% (32)
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31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
92
Брызгалов
Сергей
47
Божин
Сергей
88
Мастерной
Владислав
10
Альшин
Ильнур
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
28
Магаль
Руслан
20
Марков
Евгений
14
Аппаев
Хызыр
35
Джанаев
Сослан
21
Остойич
Иван
4
Гассама
Натан
26
Радмановац
Никола
13
Сото
Гильермо
6
Кузьмин
Максим
17
Бистрович
Кристиян
5
Осипов
Александр
7
Фернандес
Роберто
II
22
Мусаев
Тамерлан
9
Гузина
Гедеон
Факел
4-4-2
Балтика
3-5-2

История личных встреч

Факел
Балтика

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПД
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.6

Среднее время на гол

80
150

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.63

Среднее время на гол

112
55

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

95
85

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.35
Якимов Вячеслав 3 0.18
Альшин Ильнур 1 0.06
Моцпан Никита 1 0.06
Божин Сергей 1 0.06
Максимов Максим 1 0.06
Долгов Александр 1 0.06
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.18
Гузина Гедеон 2 0.12
Мусаев Тамерлан 2 0.12
Кузьмин Максим 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Пряхин Сергей 1 0.06
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
6
Факел
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Балтика
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
2
12%
4
16%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4
Балтика
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2
Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1

Результаты матчей

Факел
Балтика

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Факел
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 0:0 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 0:0 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 0:0 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Сергей Ташуев сейчас ещё больше проявляет активность у кромки поля. Требует он от своих подопечных максимальную самоотдачу в концовке встречи.
  • 79'
    Огрызнулись контратакой гости с навесом с правого фланга в район дальнего края вратарской площади. Гузина с острого угла попытался пробить головой, но весьма неточно получилось.
  • 78'
    Более тяжёлыми под занавес матча выглядят калининградцы. Непросто им было добираться в Калининград автобусом из Москвы. Это наверняка также сейчас сказывается.
  • Офсайд
    76'
    С левого фланга диагональная подача прошла в район дальней штанги, откуда практически в упор пробил с ходу Аппаев, но Джанаев чудом парировал мяч. Хызыру сильно расстраиваться не стоит, так как судьи постфактум зафиксировали положение "вне игры".
  • 75'
    Носилки были вынесены на поле, но Александр всё же поднялся на свои две, прихрамывая с медиками отправившись за боковую линию.
  • Травма, повреждение
    74'
    Осипову больно досталось в единоборстве с Квеквескири. Во время приземления на газон Ираклий неумышленно наступил на ногу сопернику.
  • Замена
    73'
    Вторая замена в составе "Балтики": вместо Гильермо Сото в игру вошёл Кирилл Маляров.
  • Опасный момент
    71'
    ОПАСНО! После навеса с левого фланга со стандарта Аппаев выполнил скидку на линию вратарской площади на Маркова, но тот в падении с лету в борьбе с соперником не смог нормально поймать мяч на ногу.
  • Желтая карточка
    70'
    Жёлтая карточка предъявлена Сото за жёсткую игру в середине поля. Не первый раз фолил уже этот парень, так что заслуженно получил жёлтую карточку за систематику.
  • 69'
    Хотя с турнирной точки зрения победа больше необходима "Балтике", которая находится в зоне вылета. А до зимней паузы в чемпионате остаётся всего ничего.
  • 68'
    "Нужен гол, нужен гол!" - начали скандировать болельщики "Факела" на трибунах во время очередной атаки своих любимцев.
  • Замена
    66'
    Первая замена в составе "Балтики": вместо Максима Кузьмина на поле вышел Сергей Пряхин.
  • Офсайд
    65'
    Заброс по правому флангу в атаку у "Факела" следовал на Маркова, который принял мяч, но прозвучал свисток, который зафиксировал положение "вне игры".
  • 64'
    В принципе, неудивительно, что никто не пытается пасоваться поперёк поля в центре, ведь на таком плохом газоне очень просто обрезаться и нажить большие неприятности.
  • 63'
    Стараются обе команды не задерживаться в середине поля, как можно скорее доставляя мяч вперёд, ища возможности для обострения игры.
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    • Травма, повреждение
      61'
      Отбились хозяева после подачи углового. Осипов получил повреждение в борьбе за высоко летящий мяч, так что Александру теперь оказывается медицинская помощь.
    • Опасный момент
      60'
      ОПАСНО! Сейчас после подачи с левого фланга от Кузьмина Мастерной головой пробил по собственным воротам с линии вратарской площади - мяч прошёл над самой перекладиной.
    • Опасный момент
      59'
      ОПАСНО! После прострела с левого фланга мяч дошёл до Мусаева на дальнем краю штрафной площади. На замахе Тамерлан обманул опекуна, после чего сильно пробил в ближний нижний угол, но чуть-чуть не попал в цель.
    • 58'
      Оба главный тренера не отходят от кромки поля, постоянно давая различные подсказки своим подопечным. При этом они не торопятся с заменами.
    • Фол, нарушение
      57'
      В новой попытке атаки воронежцы также потеряли мяч, после чего ещё и нарушили правила против Фернандеса.
    • 56'
      По центральной оси рвались к чужой штрафной площади воронежцы, но попасть туда так и не смогли. Дело закончилось без удара по воротам в этой атаке.
    • 55'
      Кузьмин по левому флангу совершил скоростной забег с мячом, но после этого выполнил неудачную подачу во вратарскую площадь, где мяч стал простой добычей для Беленова.
    • Фол, нарушение
      54'
      Радмановац задел рукой по голову Маркова в середине поля в борьбе за высоко летящий мяч. Арбитр дал свисток, но не стал наказывать нарушителя жёлтой карточкой.
    • 53'
      Мусаеву удалось ворваться с мячом на правый край штрафной площади, откуда пробивал в борьбе с двумя соперниками, но мяч у него улетел высоко в небеса.
    • Фол, нарушение
      52'
      Продолжает много мелких фолов фиксироваться в центральной поле. Таким образом футболисты перестраховываются, дабы не нарваться на быструю атаку соперников.
    • Фол, нарушение
      51'
      На левом краю в глубине поля заработали штрафной удар калининградцы. Подача со стандарта последовала в район дальней штанги, но снова защитники "Факела" в своих владениях отработали надёжно.
    • 50'
      Гузина в ответной атаке пытался выполнить проникающий вертикальный пас в штрафную площадку на Мусаева, но защитники "Факела" чётно сработали на перехвате.
    • Опасный момент
      49'
      Квеквескири со стандарта выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда Брызгалов пытался выполнить скидку в центр на Аппаева, но получился несильный удар в створ ворот - Джанаев поймать мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      48'
      В первой атаке "Факела" Марков заработал штрафной удар метрах в 28 от чужих ворот, правее центральной оси. Евгений очень умело поставил корпус, не позволив оппоненту добраться до мяча.
    • 47'
      Обошлись без кадровых перестановок тренеры в перерыве. "Балтика" старается действовать активней на старте второго тайма. Подбадривает Сергей Игнашевич своих подопечных.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Без голов пока что в Воронеже. Отдыхаем...
    • 45'
      Заброс через полполя следовал вперёд в направлении Гузины, но Божин оказался первым на мяче. Решив не рисковать, Сергей просто выбил мяч в аут.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • Судья
      44'
      Сото по правому флангу рвался в атаку "Балтики" и выполнял прострел вдоль ворот, но линейный арбитр зафиксировал, что мяч ушёл за лицевую линию.
    • 43'
      Альшин в ответной атаке с правого края также наносил удар по чужим воротам. Его попытка получилась плотнее, но мяч за себя принял защитник "Балтики".
    • 42'
      Гузина с правого края с дальней дистанции решил найти неподготовленный удар по воротам хозяев, который оказался несильным и неточным. Нужно было ему всё-таки принимать мяч и просто дожидаться поддержки партнёров по команде.
    • 41'
      Обе команды под занавес первого тайма стараются обострять игру простыми забросами мяча вперёд наудачу. Особых комбинационных действий мы уже не видим.
    • Фол, нарушение
      40'
      Аппаев с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, где Магаль в прыжке в стиле Марадоны пробивал рукой, но в ворота не попал. Арбитр заметил противозаконный трюк, но решил ограничиться устным замечанием вместо карточки.
    • Желтая карточка
      39'
      Сравнялся счёт в матче по жёлтым карточками. Альшин на чужой половине поля опасно прыгнул двумя ногами на соперника, что очень не понравилось Евгению Буланову.
    • 38'
      Марков в борьбе у чужой штрафной площади упал с криком, но свисток судьи не прозвучал. Евгений быстро поднялся и продолжает игру, как ни в чём не бывало.
    • Желтая карточка
      37'
      А вот и первая жёлтая карточка в матче предъявлена. Её лауреатом стал Гассама, который прервал перспективную контратаку "Факела", повалив на газон убегающего Аппаева.
    • Травма, повреждение
      36'
      Квеквескири получил повреждение в своей штрафной площади, головой наткнувшись во время рывка на локоть Сото. В нокдауне Ираклий, так что на поле приходится приглашать медиков.
    • Угловой
      35'
      Тут же ещё один угловой, но уже с правого фланга подали воронежцы, однако на этот раз подача стандартного положения ничем интересным не закончилась.
    • Опасный момент
      34'
      Угловой на левом фланге заработал "Факел", стараниями Мастерного. Навесная подача последовала от флажка в район дальней штанги, Гассама головой выбил мяч из штрафной площади, после чего Мастерной сильно пробил с подбора, но Джанаев в броске парировал мяч.
    • Офсайд
      33'
      Аут на правом фланге атаки заработали хозяева, подтянув вперёд большие силы, но после короткого розыгрыша мяча передача на Альшина застала Ильнура в небольшом положении "вне игры".
    • 32'
      60 на 40 - такова сейчас статистика матча по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Факела".
    • 31'
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл у воронежцев на Аппаева, который попытался выполнить скидку на Альшина, но мяч был перехвачен соперниками.
    • 30'
      Всё большие куски дёрна начали вылетать из-под бутс футболистов. Просто рвётся на куски несчастный газон на "Центральном стадионе профсоюзов" в Воронеже.
    • Травма, повреждение
      29'
      Кузьмин получил повреждение в единоборстве с Черовым. Отказался Максим от медицинской помощи, продолжая сейчас встречу заметно прихрамывая.
    • Фол, нарушение
      28'
      Многовато мелкого фола совершается в центральной зоне. Честно говоря, по такой игре итоговая безголевая ничья выглядит вполне реальным результатом. Хотя игрового времени впереди ещё полно.
    • Судья
      27'
      Фернандес на левом фланге атаки "Балтики" пытался обыграть оппонента, но не вышло - мяч выпущен за лицевую линию поля. Роберто на всякий случай упал, но фол против него зафиксирован не был.
    • Фол, нарушение
      26'
      Фол со стороны Квеквескири зафиксирован в середине поля. Ираклий иронично улыбается. Очевидно, он не согласен с решением главного арбитра, но при этом держит себя в руках.
    • 25'
      Со стандарта из глубины поля балтийцы забросили мяч в чужую штрафную площадку. Получился точный пас на Фернандеса, но тот сплоховал с обработкой мяча. Мяч срикошетил на Мусаева, но последнему пробить попросту не позволили соперники.
    • 24'
      Постепенно всё медленней действуют футболисты на поле. Очень сложно много бегать на тяжёлом вязком газоне.
    • 23'
      Букмекеры небольшим фаворитом встречи перед матчем называли "Балтику". Но по игре пока нельзя сказать, что калининградцы играют как-то лучше своих оппонентов.
    • Офсайд
      22'
      Со стандарта из глубины следовала подача к линии вратарской площади гостей, но до удара дело не дошло, да ещё и судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      21'
      В контратаку рвались воронежцы, но она была остановлена фолом Сото против Магаля. Евгений Буланов снова освистан публикой, так как не показал нарушителю жёлтую карточку.
    • Угловой
      20'
      Ещё один угловой на правом фланге заработали калининградцы. Навесная подача последовала снова на ближнюю штангу, но Квеквескири головой отбил мяч в поле.
    • 19'
      Сергей Ташуев активизировался у кромки поля, жестами что-то подсказывая своим подопечным. Видимо, тренер решил немного перестроить тактическую схему своей команды.
    • Фол, нарушение
      18'
      Мусаев в чужой штрафной площади грубо сыграл против Божина. Арбитр поговорил с нарушителем и отпустил его с миром. Публика на трибунах выражает своё негодование.
    • Угловой
      17'
      Угловой на правом фланге заработала "Балтика". Низкая подача от Бистровича последовала на ближнюю штангу, но там ближайший защитник "Факела" спокойно выбил мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар на левом краю в глубине поля заработали воронежцы. После короткого розыгрыша последовал заброс в штрафную площадку, но там снова на высоте были подопечные Сергея Игнашевича.
    • 15'
      Черов по правому флангу подключился в атаку "Балтики" и выполнил подачу в центр штрафной площади, но там всё было под контролем калининградских центральных защитников.
    • Офсайд
      14'
      Заброс из глубины поля прошёл на Мусаева в контратаке гостей на правый край штрафной площади, но Тамерлан не сумел пробить бросившегося навстречу Беленова. Судья после этого дал свисток, зафиксировав положение "вне игры".
    • 13'
      Тамерлан Мусаев обратился к техническому персоналу "Балтики", попросив принести ему перчатки. Просьба была достаточно оперативно выполнена.
    • Угловой
      12'
      Третий угловой подряд ничем интересным не закончился - балтийским защитникам на этот раз удалось выбить мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      11'
      Подача углового с левого фланга последовала на 11-метровую отметку, после чего была серия скидок и рикошетов, закончившаяся тем, что калининградцы снова выбили мяч за лицевую линию.
    • Угловой
      10'
      Угловой на правом фланге заработал "Факел". Подача последовала на дальний край штрафной площади, откуда Квеквескири сильно пробивал с левой ноги, но мяч попал в Бистровича и ушёл на ещё один угловой.
    • 9'
      Забросили мяч хозяева в чужую штрафную площадку, но возникла определённая возня, но попытки удара по воротам Джанаева мы так и не увидели - мяч выбит в аут.
    • 8'
      Нет аншлага сегодня на воронежском стадионе, но несколько тысяч болельщиков всё же присутствуют. Организованный фан-сектор хозяев активно скандирует различные кричалки в поддержку своих любимцев.
    • 7'
      Постепенно скорости на поле начали снижаться. Мяч сейчас лучше держится в ногах воронежских футболистов, но особо продвижения вперёд к вражеским владениям мы не видим.
    • 6'
      Оба тренера находятся у кромки поля. Сергей Игнашевич надел шапку, в то время как Сергей Ташуев только подвязал на шее клубный шарф "Факела".
    • Судья
      5'
      Аппаев на левом фланге атаки в борьбе с двумя соперниками пытался заработать угловой, но арбитр показал, что надо исполнять удар от ворот. Хызыр очень недоволен.
    • 4'
      Наблюдается определённый стартовый сумбур встречи. Обе команды стараются действовать на высоких скоростях, но пока что подобраться на ударную дистанцию ни у кого из футболистов не получается.
    • Фол, нарушение
      3'
      Штрафной удар в глубине поля заработали гости. Навесная подача последовала в полукружие, но воронежцы сумели там выиграть единоборство в воздухе.
    • 2'
      Далеко не в самом лучшем состоянии газон на "Центральном стадионе профсоюзов". Под конец матча газон вовсе может превратиться в настоящий огород. Очень тяжело сегодня будет футболистам.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Альшин Ильнур получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Гассама Натан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Балтика

    Исход игры
    Факел
    70.7% (147)
    Ничья
    13.9% (29)
    Балтика
    15.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    50.86% (59)
    Нет
    49.14% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Факел
    20.7% (43)
    2:1 Факел
    15.9% (33)
    1:1 Ничья
    9.6% (20)
    2:0 Факел
    3.4% (7)
    1:2 Балтика
    1.9% (4)
    0:1 Балтика
    1.9% (4)
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