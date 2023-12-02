Осипову больно досталось в единоборстве с Квеквескири. Во время приземления на газон Ираклий неумышленно наступил на ногу сопернику.

Носилки были вынесены на поле, но Александр всё же поднялся на свои две, прихрамывая с медиками отправившись за боковую линию.

С левого фланга диагональная подача прошла в район дальней штанги, откуда практически в упор пробил с ходу Аппаев, но Джанаев чудом парировал мяч. Хызыру сильно расстраиваться не стоит, так как судьи постфактум зафиксировали положение "вне игры".

Более тяжёлыми под занавес матча выглядят калининградцы. Непросто им было добираться в Калининград автобусом из Москвы. Это наверняка также сейчас сказывается.

Огрызнулись контратакой гости с навесом с правого фланга в район дальнего края вратарской площади. Гузина с острого угла попытался пробить головой, но весьма неточно получилось.

Сергей Ташуев сейчас ещё больше проявляет активность у кромки поля. Требует он от своих подопечных максимальную самоотдачу в концовке встречи.

Стараются обе команды не задерживаться в середине поля, как можно скорее доставляя мяч вперёд, ища возможности для обострения игры.

В принципе, неудивительно, что никто не пытается пасоваться поперёк поля в центре, ведь на таком плохом газоне очень просто обрезаться и нажить большие неприятности.

Заброс по правому флангу в атаку у "Факела" следовал на Маркова, который принял мяч, но прозвучал свисток, который зафиксировал положение "вне игры".

"Нужен гол, нужен гол!" - начали скандировать болельщики "Факела" на трибунах во время очередной атаки своих любимцев.

Хотя с турнирной точки зрения победа больше необходима "Балтике", которая находится в зоне вылета. А до зимней паузы в чемпионате остаётся всего ничего.

Жёлтая карточка предъявлена Сото за жёсткую игру в середине поля. Не первый раз фолил уже этот парень, так что заслуженно получил жёлтую карточку за систематику.

ОПАСНО! После навеса с левого фланга со стандарта Аппаев выполнил скидку на линию вратарской площади на Маркова, но тот в падении с лету в борьбе с соперником не смог нормально поймать мяч на ногу.

Продолжает много мелких фолов фиксироваться в центральной поле. Таким образом футболисты перестраховываются, дабы не нарваться на быструю атаку соперников.

Мусаеву удалось ворваться с мячом на правый край штрафной площади, откуда пробивал в борьбе с двумя соперниками, но мяч у него улетел высоко в небеса.

Радмановац задел рукой по голову Маркова в середине поля в борьбе за высоко летящий мяч. Арбитр дал свисток, но не стал наказывать нарушителя жёлтой карточкой.

Кузьмин по левому флангу совершил скоростной забег с мячом, но после этого выполнил неудачную подачу во вратарскую площадь, где мяч стал простой добычей для Беленова.

По центральной оси рвались к чужой штрафной площади воронежцы, но попасть туда так и не смогли. Дело закончилось без удара по воротам в этой атаке.

В новой попытке атаки воронежцы также потеряли мяч, после чего ещё и нарушили правила против Фернандеса.

Оба главный тренера не отходят от кромки поля, постоянно давая различные подсказки своим подопечным. При этом они не торопятся с заменами.

ОПАСНО! После прострела с левого фланга мяч дошёл до Мусаева на дальнем краю штрафной площади. На замахе Тамерлан обманул опекуна, после чего сильно пробил в ближний нижний угол, но чуть-чуть не попал в цель.

ОПАСНО! Сейчас после подачи с левого фланга от Кузьмина Мастерной головой пробил по собственным воротам с линии вратарской площади - мяч прошёл над самой перекладиной.

Отбились хозяева после подачи углового. Осипов получил повреждение в борьбе за высоко летящий мяч, так что Александру теперь оказывается медицинская помощь.

Обошлись без кадровых перестановок тренеры в перерыве. "Балтика" старается действовать активней на старте второго тайма. Подбадривает Сергей Игнашевич своих подопечных.

В первой атаке "Факела" Марков заработал штрафной удар метрах в 28 от чужих ворот, правее центральной оси. Евгений очень умело поставил корпус, не позволив оппоненту добраться до мяча.

Квеквескири со стандарта выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда Брызгалов пытался выполнить скидку в центр на Аппаева, но получился несильный удар в створ ворот - Джанаев поймать мяч в руки.

Гузина в ответной атаке пытался выполнить проникающий вертикальный пас в штрафную площадку на Мусаева, но защитники "Факела" чётно сработали на перехвате.

На левом краю в глубине поля заработали штрафной удар калининградцы. Подача со стандарта последовала в район дальней штанги, но снова защитники "Факела" в своих владениях отработали надёжно.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Без голов пока что в Воронеже. Отдыхаем...

45' Заброс через полполя следовал вперёд в направлении Гузины, но Божин оказался первым на мяче. Решив не рисковать, Сергей просто выбил мяч в аут.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Сото по правому флангу рвался в атаку "Балтики" и выполнял прострел вдоль ворот, но линейный арбитр зафиксировал, что мяч ушёл за лицевую линию.

43' Альшин в ответной атаке с правого края также наносил удар по чужим воротам. Его попытка получилась плотнее, но мяч за себя принял защитник "Балтики".

42' Гузина с правого края с дальней дистанции решил найти неподготовленный удар по воротам хозяев, который оказался несильным и неточным. Нужно было ему всё-таки принимать мяч и просто дожидаться поддержки партнёров по команде.

41' Обе команды под занавес первого тайма стараются обострять игру простыми забросами мяча вперёд наудачу. Особых комбинационных действий мы уже не видим.

40' Аппаев с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, где Магаль в прыжке в стиле Марадоны пробивал рукой, но в ворота не попал. Арбитр заметил противозаконный трюк, но решил ограничиться устным замечанием вместо карточки.

39' Сравнялся счёт в матче по жёлтым карточками. Альшин на чужой половине поля опасно прыгнул двумя ногами на соперника, что очень не понравилось Евгению Буланову.

38' Марков в борьбе у чужой штрафной площади упал с криком, но свисток судьи не прозвучал. Евгений быстро поднялся и продолжает игру, как ни в чём не бывало.

37' А вот и первая жёлтая карточка в матче предъявлена. Её лауреатом стал Гассама, который прервал перспективную контратаку "Факела", повалив на газон убегающего Аппаева.

36' Квеквескири получил повреждение в своей штрафной площади, головой наткнувшись во время рывка на локоть Сото. В нокдауне Ираклий, так что на поле приходится приглашать медиков.

35' Тут же ещё один угловой, но уже с правого фланга подали воронежцы, однако на этот раз подача стандартного положения ничем интересным не закончилась.

34' Угловой на левом фланге заработал "Факел", стараниями Мастерного. Навесная подача последовала от флажка в район дальней штанги, Гассама головой выбил мяч из штрафной площади, после чего Мастерной сильно пробил с подбора, но Джанаев в броске парировал мяч.

33' Аут на правом фланге атаки заработали хозяева, подтянув вперёд большие силы, но после короткого розыгрыша мяча передача на Альшина застала Ильнура в небольшом положении "вне игры".

32' 60 на 40 - такова сейчас статистика матча по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Факела".

31' Заброс на правый край штрафной площади прошёл у воронежцев на Аппаева, который попытался выполнить скидку на Альшина, но мяч был перехвачен соперниками.

30' Всё большие куски дёрна начали вылетать из-под бутс футболистов. Просто рвётся на куски несчастный газон на "Центральном стадионе профсоюзов" в Воронеже.

29' Кузьмин получил повреждение в единоборстве с Черовым. Отказался Максим от медицинской помощи, продолжая сейчас встречу заметно прихрамывая.

28' Многовато мелкого фола совершается в центральной зоне. Честно говоря, по такой игре итоговая безголевая ничья выглядит вполне реальным результатом. Хотя игрового времени впереди ещё полно.

27' Фернандес на левом фланге атаки "Балтики" пытался обыграть оппонента, но не вышло - мяч выпущен за лицевую линию поля. Роберто на всякий случай упал, но фол против него зафиксирован не был.

26' Фол со стороны Квеквескири зафиксирован в середине поля. Ираклий иронично улыбается. Очевидно, он не согласен с решением главного арбитра, но при этом держит себя в руках.

25' Со стандарта из глубины поля балтийцы забросили мяч в чужую штрафную площадку. Получился точный пас на Фернандеса, но тот сплоховал с обработкой мяча. Мяч срикошетил на Мусаева, но последнему пробить попросту не позволили соперники.

24' Постепенно всё медленней действуют футболисты на поле. Очень сложно много бегать на тяжёлом вязком газоне.

23' Букмекеры небольшим фаворитом встречи перед матчем называли "Балтику". Но по игре пока нельзя сказать, что калининградцы играют как-то лучше своих оппонентов.

22' Со стандарта из глубины следовала подача к линии вратарской площади гостей, но до удара дело не дошло, да ещё и судьи зафиксировали положение "вне игры".

21' В контратаку рвались воронежцы, но она была остановлена фолом Сото против Магаля. Евгений Буланов снова освистан публикой, так как не показал нарушителю жёлтую карточку.

20' Ещё один угловой на правом фланге заработали калининградцы. Навесная подача последовала снова на ближнюю штангу, но Квеквескири головой отбил мяч в поле.

19' Сергей Ташуев активизировался у кромки поля, жестами что-то подсказывая своим подопечным. Видимо, тренер решил немного перестроить тактическую схему своей команды.

18' Мусаев в чужой штрафной площади грубо сыграл против Божина. Арбитр поговорил с нарушителем и отпустил его с миром. Публика на трибунах выражает своё негодование.

17' Угловой на правом фланге заработала "Балтика". Низкая подача от Бистровича последовала на ближнюю штангу, но там ближайший защитник "Факела" спокойно выбил мяч в аут.

16' Штрафной удар на левом краю в глубине поля заработали воронежцы. После короткого розыгрыша последовал заброс в штрафную площадку, но там снова на высоте были подопечные Сергея Игнашевича.

15' Черов по правому флангу подключился в атаку "Балтики" и выполнил подачу в центр штрафной площади, но там всё было под контролем калининградских центральных защитников.

14' Заброс из глубины поля прошёл на Мусаева в контратаке гостей на правый край штрафной площади, но Тамерлан не сумел пробить бросившегося навстречу Беленова. Судья после этого дал свисток, зафиксировав положение "вне игры".

13' Тамерлан Мусаев обратился к техническому персоналу "Балтики", попросив принести ему перчатки. Просьба была достаточно оперативно выполнена.

12' Третий угловой подряд ничем интересным не закончился - балтийским защитникам на этот раз удалось выбить мяч за боковую линию поля.

11' Подача углового с левого фланга последовала на 11-метровую отметку, после чего была серия скидок и рикошетов, закончившаяся тем, что калининградцы снова выбили мяч за лицевую линию.

10' Угловой на правом фланге заработал "Факел". Подача последовала на дальний край штрафной площади, откуда Квеквескири сильно пробивал с левой ноги, но мяч попал в Бистровича и ушёл на ещё один угловой.

9' Забросили мяч хозяева в чужую штрафную площадку, но возникла определённая возня, но попытки удара по воротам Джанаева мы так и не увидели - мяч выбит в аут.

8' Нет аншлага сегодня на воронежском стадионе, но несколько тысяч болельщиков всё же присутствуют. Организованный фан-сектор хозяев активно скандирует различные кричалки в поддержку своих любимцев.

7' Постепенно скорости на поле начали снижаться. Мяч сейчас лучше держится в ногах воронежских футболистов, но особо продвижения вперёд к вражеским владениям мы не видим.

6' Оба тренера находятся у кромки поля. Сергей Игнашевич надел шапку, в то время как Сергей Ташуев только подвязал на шее клубный шарф "Факела".

5' Аппаев на левом фланге атаки в борьбе с двумя соперниками пытался заработать угловой, но арбитр показал, что надо исполнять удар от ворот. Хызыр очень недоволен.

4' Наблюдается определённый стартовый сумбур встречи. Обе команды стараются действовать на высоких скоростях, но пока что подобраться на ударную дистанцию ни у кого из футболистов не получается.

3' Штрафной удар в глубине поля заработали гости. Навесная подача последовала в полукружие, но воронежцы сумели там выиграть единоборство в воздухе.

2' Далеко не в самом лучшем состоянии газон на "Центральном стадионе профсоюзов". Под конец матча газон вовсе может превратиться в настоящий огород. Очень тяжело сегодня будет футболистам.