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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Факел
 
Позже
Балтика
Прогнозы 60
Факел 65% (39)
X 21.7% (13)
Балтика 13.3% (8)
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История личных встреч

Факел
Балтика

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПД
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.6

Среднее время на гол

80
150

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.63

Среднее время на гол

112
55

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

95
85

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.38
Якимов Вячеслав 3 0.19
Альшин Ильнур 1 0.06
Моцпан Никита 1 0.06
Божин Сергей 1 0.06
Максимов Максим 1 0.06
Долгов Александр 1 0.06
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.19
Гузина Гедеон 2 0.13
Мусаев Тамерлан 2 0.13
Кузьмин Максим 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Пряхин Сергей 1 0.06
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Остойич Иван 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Гассама Натан 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
6
Факел
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Балтика
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
2
12%
4
16%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4
Балтика
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2
Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1

Результаты матчей

Факел
Балтика

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Факел
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 51 минуту.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Факел 65% (39)
    X 21.7% (13)
    Балтика 13.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Балтика
    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Балтика

    Исход игры
    Факел
    65% (39)
    Ничья
    21.7% (13)
    Балтика
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (19)
    Меньше
    62.75% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    60.78% (31)
    Нет
    39.22% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    23.3% (14)
    1:1 Ничья
    21.7% (13)
    1:0 Факел
    20% (12)
    2:0 Факел
    8.3% (5)
    1:2 Балтика
    5% (3)
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