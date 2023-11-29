Тур: 17. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Балтика
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.6
Среднее время на гол
80
150
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.63
Среднее время на гол
112
55
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
95
85
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|6 (2)
|0.38
|Якимов Вячеслав
|3
|0.19
|Альшин Ильнур
|1
|0.06
|Моцпан Никита
|1
|0.06
|Божин Сергей
|1
|0.06
|Максимов Максим
|1
|0.06
|Долгов Александр
|1
|0.06
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.19
|Гузина Гедеон
|2
|0.13
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.13
|Кузьмин Максим
|1
|0.06
|Бистрович Кристиян
|1
|0.06
|Пряхин Сергей
|1
|0.06
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Мастерной Владислав
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
6
Факел
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Балтика
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
2
12%
4
16%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
3
18%
5
20%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0
Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4
Балтика
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2
Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1
Результаты матчей
Факел
Балтика
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Факел
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
88
511
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|14 - 15
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Балтика
Исход игры
Факел
65% (39)
Ничья
21.7% (13)
Балтика
13.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (19)
Меньше
62.75% (32)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
2:1 Факел
23.3% (14)
1:1 Ничья
21.7% (13)
1:0 Факел
20% (12)
2:0 Факел
8.3% (5)
1:2 Балтика
5% (3)
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