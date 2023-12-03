Первый тайм

20' Прошёл пас на правый край штрафной площади на Вендела, который пробивал по воротам, но под выстрел успел броситься защитник "Локомотива", который спас команду от верного гола.

19' Стараются комбинировать мяч зенитовцы, но получается не очень хорошо. Не только снегопад мешает, но и сильный ветер.

18' Скидка снова следовала на правый край на ход Глушенкову, но Кержаков сейчас выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

17' Пиняев протащил мяч вперёд, сыграл на правый край штрафной площади на Глушенкова, который плотно пробил с левой ноги, но Кержаков чётко поймал мяч.

16' Пока что не слишком заметен на поле Дзюба. Старается Артём, много двигается, но пока что его встреч с мячом мы не видим даже в глубине поля.

15' Попытались гости запрессинговать соперников на чужой половине поля, но дело закончилось фолом против Глушенкова, который умело работал корпусом.