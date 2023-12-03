  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 21'
Зенит

Ход матча

8'
Глушенков Максим
1:0
Прогнозы 193
Локомотив Москва 13.5% (26)
X 26.9% (52)
Зенит 59.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Зенит
3.90
Реклама, pari.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
3.38
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
21
Митай
Марио
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
71
Тикнизян
Наир
7
Дзюба
Артём
41
Кержаков
Михаил
25
Эракович
Страхинья
55
Родригао
де
Соуза
28
Алип
Нуралы
4
Круговой
Данил
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
3
Дуглас
Сантос
10
Изидор
Вильсон
30
Кассьерра
Матео
11
Клаудиньо
Локомотив Москва
4-2-3-1
Зенит
3-4-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Зенит

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

39 матчей

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

5.1%
59%
35.9%
2 победы 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

20.5%
43.6%
35.9%
8 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КPП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

13
26

Голов в среднем за матч

0.81
1.13

Среднее время на гол

110
79

Всего голов

42
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.19

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.41
1.15

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.24
Тикнизян Наир 4 0.24
Дзюба Артём 4 0.24
Жемалетдинов Рифат 3 0.18
Изидор Вильсон 3 0.18
Миранчук Антон 2 0.12
Пиняев Сергей 2 0.12
Сулейманов Тимур 2 0.12
Баринов Дмитрий 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Погостнов Егор 1 0.06
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 12 0.71
Сергеев Иван 5 0.29
Вендел Маркус 4 0.24
Клаудиньо 3 (1) 0.18
Мантуан Густаво 2 0.12
Мостовой Андрей 2 0.12
Дуглас Сантос 1 0.06
Родригао де Соуза 1 0.06
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Карпукас Артём 3 0
Ненахов Максим 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Митай Марио 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
15
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Зенит
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
10
42%
9
28%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1
Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3

Результаты матчей

Локомотив Москва
Зенит

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
11
5
3
13
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 15 33
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
3.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
4.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 17 7 7 3 25 - 22 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
8.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Зенит
 0:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
9.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Прошёл пас на правый край штрафной площади на Вендела, который пробивал по воротам, но под выстрел успел броситься защитник "Локомотива", который спас команду от верного гола.
  • Ветер
    19'
    Стараются комбинировать мяч зенитовцы, но получается не очень хорошо. Не только снегопад мешает, но и сильный ветер.
  • Опасный момент
    18'
    Скидка снова следовала на правый край на ход Глушенкову, но Кержаков сейчас выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.
  • Опасный момент
    17'
    Пиняев протащил мяч вперёд, сыграл на правый край штрафной площади на Глушенкова, который плотно пробил с левой ноги, но Кержаков чётко поймал мяч.
  • 16'
    Пока что не слишком заметен на поле Дзюба. Старается Артём, много двигается, но пока что его встреч с мячом мы не видим даже в глубине поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    Попытались гости запрессинговать соперников на чужой половине поля, но дело закончилось фолом против Глушенкова, который умело работал корпусом.
  • 14'
    В контратаке питерцев заброс к штрафной площади следовал в направлении Изидора, но защитники "железнодорожников" справились.
  • 13'
    Старается "Локомотив" продолжать идти вперёд. Борьба сейчас сосредоточена на половине поля "Зенита", но она достаточно вязкая.
  • 11'
    Шокирующее начало встречи для "Зенита". Потребуется команде Сергея Семака какое-то время, чтобы прийти в себя.
  • 10'
    Диктор по стадиона объявил автором гола Глушенкова, но это неправильно, ведь мяч после прострела Максима не шёл в створ ворот, поэтому всё должно быть переписано на автогол.
  • Гол в свои ворота
    8'
    АВТОГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Автогол Михаила Кержакова!!!
    Со стандарта Глушенков выполнил сильную прострельную передачу вдоль ворот, Кержаков попытался поймать мяч, но в итоге отбил его в ворота. Грубый ляп вратаря.
  • Угловой
    7'
    Впервые перешли "железнодорожники в позиционную атаку. Глушенков проник на левый край штрафной площади и простреливал вдоль ворот, но защитники "Зенита" отбили мяч на угловой.
  • 6'
    Немало болельщиков сегодня собралось на трибунах "РЖД Арены". Разумеется, что подавляющее большинство зрителей здесь поддерживают "Локомотив".
  • Опасный момент
    5'
    Клаудиньо плотно пробил по воротам низом со средней дистанции из-под защитника, но Лантратов успел сложиться и намертво поймал мяч.
  • Судья
    4'
    Тикнизян левым флангом попытался обострить игру, но упал в борьбе с соперником. Фол не зафиксирован, к серьёзному неудовольствию Наира.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Активней на стартовых минутах встречи действуют зенитовцы. Были уже две попытки ударов по воротам из-за пределов штрафной площади, но обе они оказались заблокированными.
    • 2'
      Немного меньшим снегопад стал в Москве к вечеру, так что в этом матче футболистам будет проще, чем было в поединке ЦСКА - "Ростов".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 8'
      Г О О О О Л - Глушенков Максим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Зенит.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.05. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.05 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Локомотив Москва 1:0 Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Зенит

    Исход игры
    Локомотив Москва
    14.4% (29)
    Ничья
    25.9% (52)
    Зенит
    59.7% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.79% (76)
    Меньше
    38.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (108)
    Нет
    12.2% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    25.9% (52)
    1:1 Ничья
    16.4% (33)
    0:2 Зенит
    3.5% (7)
    2:1 Локомотив Москва
    3% (6)
    2:2 Ничья
    3% (6)
    1:3 Зенит
    2.5% (5)
    2:3 Зенит
    2% (4)
    0:1 Зенит
    2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Локомотив Москва
    Зенит
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     