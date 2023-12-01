Тур: 17. Стадион: РЖД Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Локомотив Москва
Зенит
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
39 матчей
20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
5.1%
59%
35.9%
2 победы 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
20.5%
43.6%
35.9%
8 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
26
Голов в среднем за матч
0.81
1.13
Среднее время на гол
110
79
Всего голов
42
19
Голов в среднем за матч
1.83
1.19
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.41
1.15
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.25
|Дзюба Артём
|4
|0.25
|Глушенков Максим
|3
|0.19
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.19
|Изидор Вильсон
|3
|0.19
|Миранчук Антон
|2
|0.13
|Пиняев Сергей
|2
|0.13
|Сулейманов Тимур
|2
|0.13
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Погостнов Егор
|1
|0.06
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|12
|0.75
|Сергеев Иван
|5
|0.31
|Вендел Маркус
|4
|0.25
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.19
|Мантуан Густаво
|2
|0.13
|Мостовой Андрей
|2
|0.13
|Дуглас Сантос
|1
|0.06
|Родригао де Соуза
|1
|0.06
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Карпукас Артём
|3
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Изидор Вильсон
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Митай Марио
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|4
|0
|Эракович Страхинья
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
15
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Зенит
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
14
17
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Забито
24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
10
42%
9
28%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1
Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3
Результаты матчей
Локомотив Москва
Зенит
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
79
115
313
511
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|14 - 15
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит
Исход игры
Локомотив Москва
9.4% (6)
Ничья
31.3% (20)
Зенит
59.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Зенит
25% (16)
1:1 Ничья
21.9% (14)
0:2 Зенит
9.4% (6)
2:3 Зенит
4.7% (3)
1:3 Зенит
4.7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (3)
2:1 Локомотив Москва
3.1% (2)
0:1 Зенит
3.1% (2)
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