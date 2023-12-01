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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 63
Локомотив Москва 9.5% (6)
X 30.2% (19)
Зенит 60.3% (38)
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Локомотив Москва
Зенит

История личных встреч

Локомотив Москва
Зенит

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

39 матчей

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

5.1%
59%
35.9%
2 победы 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

20.5%
43.6%
35.9%
8 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КPП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

13
26

Голов в среднем за матч

0.81
1.13

Среднее время на гол

110
79

Всего голов

42
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.19

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.41
1.15

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.25
Дзюба Артём 4 0.25
Глушенков Максим 3 0.19
Жемалетдинов Рифат 3 0.19
Изидор Вильсон 3 0.19
Миранчук Антон 2 0.13
Пиняев Сергей 2 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.13
Баринов Дмитрий 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Погостнов Егор 1 0.06
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 12 0.75
Сергеев Иван 5 0.31
Вендел Маркус 4 0.25
Клаудиньо 3 (1) 0.19
Мантуан Густаво 2 0.13
Мостовой Андрей 2 0.13
Дуглас Сантос 1 0.06
Родригао де Соуза 1 0.06
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Карпукас Артём 3 0
Ненахов Максим 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Митай Марио 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
15
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Зенит
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
10
42%
9
28%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1
Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3

Результаты матчей

Локомотив Москва
Зенит

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
11
5
3
13
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
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Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 54 минуты.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 63
    Локомотив Москва 9.5% (6)
    X 30.2% (19)
    Зенит 60.3% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Зенит
    3.50
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    3.80
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    2.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит

    Исход игры
    Локомотив Москва
    9.4% (6)
    Ничья
    31.3% (20)
    Зенит
    59.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    25% (16)
    1:1 Ничья
    21.9% (14)
    0:2 Зенит
    9.4% (6)
    2:3 Зенит
    4.7% (3)
    1:3 Зенит
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    2:1 Локомотив Москва
    3.1% (2)
    0:1 Зенит
    3.1% (2)
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