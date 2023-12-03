Тур: 17. Стадион: Краснодар.
0'
24' Желтая карточкаОлусегун Джуниор
45' Желтая карточкаКеняйкин Алексей
1:0
45' ПенальтиСперцян Эдуард
Ход матча
24'
45'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
Краснодар
Оренбург
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.47
|Сперцян Эдуард
|8 (5)
|0.47
|Олусегун Джуниор
|2
|0.12
|Батчи Жоау
|1
|0.06
|Кайо Панталеао
|1
|0.06
|Ахметов Ильзат
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Кади
|1
|0.06
|Ленини Пина
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.29
|Перес Матиас
|4
|0.24
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.12
|Обухов Владимир
|2
|0.12
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.06
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.06
|Башич Иван
|1
|0.06
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.06
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|6
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Олаcа Лукас
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|Батчи Жоау
|3
|0
|Олусегун Джуниор
|3
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|7
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Вера Лукас Габриэль
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Оренбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
11
9
Краснодар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Оренбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
4
27%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
4
16%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2
Результаты матчей
Краснодар
Оренбург
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
97
412
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 15
|33
|2.
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|36 - 24
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 22
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|3.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|7.
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 9
|16
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|12.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Оренбург
Исход игры
Краснодар
89.7% (140)
Ничья
2.6% (4)
Оренбург
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
26.3% (41)
2:1 Краснодар
25.6% (40)
1:0 Краснодар
8.3% (13)
3:1 Краснодар
7.7% (12)
3:0 Краснодар
3.2% (5)
4:0 Краснодар
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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