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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Краснодар
1:0
Перерыв
Оренбург
0'
24' Желтая карточка
Олусегун Джуниор
45' Желтая карточка
Кеняйкин Алексей
1:0
45' Пенальти
Сперцян Эдуард

Ход матча

16'
Арутюнян Георгий
Олаcа Лукас
 
24'
Олусегун Джуниор
 
45'
 
Кеняйкин Алексей
45'
Сперцян Эдуард
1:0
Прогнозы 148
Краснодар 91.2% (135)
X 2.7% (4)
Оренбург 6.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Оренбург
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39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
14
Баньяц
Михайло
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
96
Кокшаров
Александр
40
Олусегун
Джуниор
90
Кеняйкин
Алексей
81
Сидоров
Максим
3
Сиваков
Михаил
22
Перес
Матиас
5
Гогличидзе
Лео
8
Башич
Иван
11
Оганесян
Степан
23
Вера
Лукас
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Краснодар
4-3-3
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Оренбург

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.47
Сперцян Эдуард 8 (5) 0.47
Олусегун Джуниор 2 0.12
Батчи Жоау 1 0.06
Кайо Панталеао 1 0.06
Ахметов Ильзат 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Кади 1 0.06
Ленини Пина 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.29
Перес Матиас 4 0.24
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.12
Обухов Владимир 2 0.12
Вера Лукас Габриэль 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Куэро Джастин 1 (1) 0.06
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Батчи Жоау 3 0
Олусегун Джуниор 3 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 7 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Оренбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
9
Краснодар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Оренбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
4
27%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
4
16%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2

Результаты матчей

Краснодар
Оренбург

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 15 33
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
3.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
4.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 17 7 7 3 25 - 22 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
8.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Зенит
 0:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 9 16
9.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Оренбург Перес Матиас 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭДУАРД СПЕРЦЯН!
    Уверенно реализует пенальти Сперцян, пробивая под левую штангу низом, Кеняйкин угадал направление удара, но спасти не сумел!
  • Желтая карточка
    45'
    Кеняйкин получает желтую карточку, так как по мнению арбитра там была попытка сыграть в мяч, но момент явно следует проверить.
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Оренбурга"! Олусегун после передачи Кокшарова вываливается на рандеву с Кеняйкиным, но голкипер преграждает сопернику путь к воротам!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Артём Чистяков к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Сперцян с правого фланга исполняет подачу в направлении Кокшарова, однако мяч получился слишком высоким и перелетел через Александра.
  • Опасный момент
    43'
    Теперь после прострела Волкова с правого фланга Сперцян хитро перебрасывал мяч через Кеняйкина, но снаряд перелетел и ворота!
  • Опасный момент
    42'
    После диагонали от Батчи Волков головой скидывает мяч к линии вратарской, Кокшаров и Баньяц помешали друг другу, а Сперцян на отскоке попросту не попал по мячу!
  • 41'
    Всё ближе в нашем матче перерыв, поострее выглядит "Краснодар", но Кеняйкина в деле мы видим редко.
  • Опасный момент
    39'
    Олусегун с правого фланга исполняет прострел к линии вратарской, а Кокшарову не удается в падении дотянуться до мяча!
  • Фол, нарушение
    38'
    Сидоров откровенно срывает забег Батчи по флангу, однако рефери в этом моменте почему-то обошелся без предупреждения.
  • Травма, повреждение
    36'
    Помощь врачей требуется Олусегуну, который пострадал в одном из единоборств, где не было зафиксировано нарушения правил.
  • 35'
    Сидоров остро простреливает с правого фланга вдоль линии вратарской, однако Оганесяну пяткой не удается пробить по воротам.
  • 34'
    Батчи получает мяч на линии штрафной от Баньяца и с разворота пробивает по воротам - снаряд улетает на трибуны.
  • 33'
    Баньяц в атаке "Краснодара" катит мяч в направлении Кокшарова, получилось чуть в недодачу для Александра.
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    • 31'
      Мансилья в быстрой атаке "Оренбурга" приближается к штрафной хозяев по левому флангу, однако исполняет передачу точно в руки Сафонову.
    • Угловой
      29'
      В этот раз после короткого розыгрыша Баньяц исполняет подачу на дальнюю штангу, куда набежал Черников, однако попасть по мячу как следует Александру не удалось.
    • Угловой
      28'
      Баньяц после розыгрыша углового обыграл Веру и пошел в лицевую, но прострел серба защитники прервали - снова угловой.
    • 27'
      Волков с правого фланга исполняет подачу в центр штрафной, Кеняйкин готов был сыграть на выходе, но его опередил Сиваков, отправивший мяч на угловой.
    • 26'
      После навеса Башича со штрафного Перес играет головой на опережение, однако мяч летит над перекладиной ворот Сафонова.
    • Фол, нарушение
      25'
      Штрафной "Оренбурга" получился не самым опасным, но вскоре гости заработали "стандарт" чуть ближе - Тормена сфолил против Воробьёва.
    • Желтая карточка
      24'
      Первое предупреждение в матче - Олусегун подтолкнул в спину мчавшегося в атаку Мансилью и получил карточку.
    • 23'
      Выпад "Оренбурга" завершается ударом Веры с дальней дистанции в левый от себя угол - Сафонов отбивает мяч в сторону.
    • 22'
      Приближаются команды к экватору первой половины встречи, "Краснодар" обозначил свое преимущество, но пока без реальных голевых моментов.
    • Офсайд
      20'
      Позиционная атака "Оренбурга" завершается свистком арбитра - Мансилья выпустил мяч за боковую линию.
    • 19'
      Батчи попытался обыграть Сивакова на левом фланге, однако на ведении упустил мяч за лицевую линию.
    • 18'
      Волков получает мяч от Сперцяна у лицевой линии и в падении исполняет прострел - снаряд летит в руки Кеняйкину.
    • 17'
      На Алонсо сейчас ложатся еще большие обязанности при билд-апе, сейчас парагваец протащил мяч до чужой половины поля, но ошибся в передаче.
    • 16'
      На левый фланг по позиции выходит Арутюнян, которого в "Краснодаре" мы привыкли видеть всё-таки в центре. Но в сборной Армении Георгий недавно играл именно слева.
    • Замена
      15'
      Георгий Арутюнян появляется на поле вместо Лукаса Оласы.
    • Травма, повреждение
      14'
      Оласа оказывается на газоне, получает повреждение задней поверхности бедра левый защитник "Краснодара". Уже готов выйти на поле Арутюнян.
    • 13'
      "Оренбург" после победы над "Зенитом" не выигрывает в РПЛ на протяжении шести встреч. Зато на неделе команда Деограсии добилась победы над "Спартаком" в первом кубковом четвертьфинале.
    • 12'
      Сперцян получает мяч на левом краю штрафной и практически без замаха направляет снаряд в дальний угол - Кеняйкин отбивает круглого в сторону.
    • 11'
      Кокшаров входит в штрафную с правого края, смело идет на защитника, однако обыграть его Александру не удается.
    • 10'
      Сегодня дебют также получается не самым интересным, присматривается "Краснодар" к сопернику, не раскрываясь максимально.
    • 9'
      Интересная статистика - "Краснодар" остается единственной командой чемпионата, которая не забила до 15-й минуты ни разу.
    • 8'
      Отметим, что "Краснодар" в прошлом туре упустил лидерство в турнирной таблице, проиграв на выезде "Уралу". К тому же лучший игрок "быков" Кордоба схватил дисквалификацию и в этом году уже не сыграет.
    • 7'
      Сперцян в борьбе с Гогличидзе, судя по всему, заработал угловой, однако арбитр назначает удар от ворот.
    • 6'
      В ответной атаке Мансилья с левой пробивает метров с 25, однако мяч летит намного выше ворот.
    • 5'
      Олусегун получил мяч от Баньяца и пробил низом с 25 метров - Кеняйкин спокойно забирает снаряд в руки.
    • 4'
      В хорошем темпе начинается встреча, картинка, в отличие от сегодняшних матчей в Москве, радует глаз.
    • 2'
      Сразу же "Оренбург" идет в атаку, Оганесян добирается до штрафной площади хозяев и пробивает низом в створ, но Сафонов на месте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Сперцян Эдуард из команды Краснодар забивает с точки!
    • 46'
      Кеняйкин Алексей получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Олусегун Джуниор получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Олаcа Лукас уходит с поля. Арутюнян Георгий выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Оренбург

    Исход игры
    Краснодар
    89.7% (140)
    Ничья
    2.6% (4)
    Оренбург
    7.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    26.3% (41)
    2:1 Краснодар
    25.6% (40)
    1:0 Краснодар
    8.3% (13)
    3:1 Краснодар
    7.7% (12)
    3:0 Краснодар
    3.2% (5)
    4:0 Краснодар
    1.3% (2)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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    Краснодар
    Оренбург
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