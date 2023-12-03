Теперь после прострела Волкова с правого фланга Сперцян хитро перебрасывал мяч через Кеняйкина, но снаряд перелетел и ворота!

Сперцян с правого фланга исполняет подачу в направлении Кокшарова, однако мяч получился слишком высоким и перелетел через Александра.

2 минуты добавляет Артём Чистяков к основному времени первого тайма.

Пенальти в ворота "Оренбурга"! Олусегун после передачи Кокшарова вываливается на рандеву с Кеняйкиным, но голкипер преграждает сопернику путь к воротам!

Кеняйкин получает желтую карточку, так как по мнению арбитра там была попытка сыграть в мяч, но момент явно следует проверить.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭДУАРД СПЕРЦЯН! Уверенно реализует пенальти Сперцян, пробивая под левую штангу низом, Кеняйкин угадал направление удара, но спасти не сумел!

Баньяц в атаке "Краснодара" катит мяч в направлении Кокшарова, получилось чуть в недодачу для Александра.

Батчи получает мяч на линии штрафной от Баньяца и с разворота пробивает по воротам - снаряд улетает на трибуны.

Сидоров остро простреливает с правого фланга вдоль линии вратарской, однако Оганесяну пяткой не удается пробить по воротам.

Помощь врачей требуется Олусегуну, который пострадал в одном из единоборств, где не было зафиксировано нарушения правил.

Сидоров откровенно срывает забег Батчи по флангу, однако рефери в этом моменте почему-то обошелся без предупреждения.

Олусегун с правого фланга исполняет прострел к линии вратарской, а Кокшарову не удается в падении дотянуться до мяча!

Всё ближе в нашем матче перерыв, поострее выглядит "Краснодар", но Кеняйкина в деле мы видим редко.

После диагонали от Батчи Волков головой скидывает мяч к линии вратарской, Кокшаров и Баньяц помешали друг другу, а Сперцян на отскоке попросту не попал по мячу!

31' Мансилья в быстрой атаке "Оренбурга" приближается к штрафной хозяев по левому флангу, однако исполняет передачу точно в руки Сафонову.

29' В этот раз после короткого розыгрыша Баньяц исполняет подачу на дальнюю штангу, куда набежал Черников, однако попасть по мячу как следует Александру не удалось.

28' Баньяц после розыгрыша углового обыграл Веру и пошел в лицевую, но прострел серба защитники прервали - снова угловой.

27' Волков с правого фланга исполняет подачу в центр штрафной, Кеняйкин готов был сыграть на выходе, но его опередил Сиваков, отправивший мяч на угловой.

26' После навеса Башича со штрафного Перес играет головой на опережение, однако мяч летит над перекладиной ворот Сафонова.

25' Штрафной "Оренбурга" получился не самым опасным, но вскоре гости заработали "стандарт" чуть ближе - Тормена сфолил против Воробьёва.

24' Первое предупреждение в матче - Олусегун подтолкнул в спину мчавшегося в атаку Мансилью и получил карточку.

23' Выпад "Оренбурга" завершается ударом Веры с дальней дистанции в левый от себя угол - Сафонов отбивает мяч в сторону.

22' Приближаются команды к экватору первой половины встречи, "Краснодар" обозначил свое преимущество, но пока без реальных голевых моментов.