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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 56
Краснодар 91.1% (51)
X 1.8% (1)
Оренбург 7.1% (4)
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Краснодар
Оренбург

История личных встреч

Краснодар
Оренбург

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.5
Сперцян Эдуард 7 (4) 0.44
Олусегун Джуниор 2 0.13
Батчи Жоау 1 0.06
Кайо Панталеао 1 0.06
Ахметов Ильзат 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Кади 1 0.06
Ленини Пина 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.31
Перес Матиас 4 0.25
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.13
Обухов Владимир 2 0.13
Вера Лукас Габриэль 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Куэро Джастин 1 (1) 0.06
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Батчи Жоау 3 0
Олусегун Джуниор 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 7 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Оренбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
9
Краснодар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Оренбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
4
27%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
4
16%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2

Результаты матчей

Краснодар
Оренбург

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 56
    Краснодар 91.1% (51)
    X 1.8% (1)
    Оренбург 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Оренбург

    Исход игры
    Краснодар
    91.1% (51)
    Ничья
    1.8% (1)
    Оренбург
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    32.1% (18)
    2:1 Краснодар
    30.4% (17)
    1:0 Краснодар
    7.1% (4)
    3:1 Краснодар
    5.4% (3)
    4:0 Краснодар
    3.6% (2)
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