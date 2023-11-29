Тур: 17. Стадион: Нижний Новгород.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Юран Сергей
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пари НН
Урал
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.63
Среднее время на гол
135
144
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.79
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
114
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.25
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.19
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.13
|Боселли Хуан
|1
|0.06
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.06
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.06
|Александров Виктор
|1
|0.06
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Каккоев Никита
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.31
|Каштанов Алексей
|3 (2)
|0.19
|Бикфалви Эрик
|2
|0.13
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Бегич Сильвие
|2
|0.13
|Аюпов Тимур
|1
|0.06
|Гильерме Шеттине
|1
|0.06
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.06
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|4
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Пари НН
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Урал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
1
10
Пари НН
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Урал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
1
15
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
29%
6
25%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0
Урал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0
Результаты матчей
Пари НН
Урал
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
511
610
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|14 - 15
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Урал
Исход игры
Пари НН
40.4% (19)
Ничья
46.8% (22)
Урал
12.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (15)
Меньше
65.12% (28)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (20)
2:1 Пари НН
21.3% (10)
1:0 Пари НН
14.9% (7)
1:2 Урал
10.6% (5)
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