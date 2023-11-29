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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Урал
Прогнозы 47
Пари НН 40.4% (19)
X 46.8% (22)
Урал 12.8% (6)
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Ничья
Урал
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Пари НН
Урал

История личных встреч

Пари НН
Урал

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.63

Среднее время на гол

135
144

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
114

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.25
Калинский Николай 3 (1) 0.19
Зе Турбо Жозе 2 0.13
Боселли Хуан 1 0.06
Кутателадзе Николоз 1 0.06
Стоцкий Дмитрий 1 0.06
Александров Виктор 1 0.06
Трошечкин Александр 0 0
Каккоев Никита 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.31
Каштанов Алексей 3 (2) 0.19
Бикфалви Эрик 2 0.13
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.13
Бегич Сильвие 2 0.13
Аюпов Тимур 1 0.06
Гильерме Шеттине 1 0.06
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 4 1
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Калинский Николай 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Майга Мамаду 3 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Пари НН
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Пари НН
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Урал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

1
10
Пари НН
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Урал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

1
15

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
29%
6
25%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0
Урал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0

Результаты матчей

Пари НН
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    Пари НН 40.4% (19)
    X 46.8% (22)
    Урал 12.8% (6)
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    Пари НН
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Урал

    Исход игры
    Пари НН
    40.4% (19)
    Ничья
    46.8% (22)
    Урал
    12.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.88% (15)
    Меньше
    65.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (20)
    2:1 Пари НН
    21.3% (10)
    1:0 Пари НН
    14.9% (7)
    1:2 Урал
    10.6% (5)
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