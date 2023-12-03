ЦСКА Москва

До матча

— Температура воздуха в Москве составляет -7 градусов по Цельсию. Поле немного очистили от снега. Однако сильный снегопад продолжается, так что поле будет быстро покрываться белой пеленой.

— Делегат матча сообщил, что матч состоится в назначенное время, так что никакого переноса не будет.

— Если игра состоится, то зрителям хотя бы можно будет увидеть мяч, так как организаторы подготовили красные мячи. Не будет неприятной ситуации, как неделю назад, когда в Калининграде "Балтика" со "Спартаком" играли белым мячом на заснеженном поле.

— Стоит отметить, что этот матч может и не состояться, а будет перенесён на завтра. В Москве снегопад и метель. По информации СМИ, главный тренер ростовчан Валерий Карпин не желает играть при таких условиях. Как бы то ни было, окончательное решение должен будет принять главный арбитр встречи волгоградец Рафаэль Шафеев.

— Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский ЦСКА сыграет дома с "Ростовом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!