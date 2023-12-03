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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 156
ЦСКА Москва 74.4% (116)
X 12.8% (20)
Ростов 12.8% (20)
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35
Акинфеев
Игорь
90
Лукин
Матвей
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
2
Келлвен
Дуглас
88
Мендес
Виктор
5
Зделар
Саша
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
21
Файзуллаев
Аббосбек
1
Медведев
Никита
87
Лангович
Андрей
55
Осипенко
Максим
4
Мелёхин
Виктор
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
19
Байрамян
Хорен
69
Голенков
Егор
9
Мохеби
Мохаммад
ЦСКА Москва
3-4-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
85

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.76

Среднее время на гол

72
117

Всего голов

55
31

Голов в среднем за матч

1.62
0.91

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
98

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (4) 0.5
Заболотный Антон 7 (1) 0.44
Гайич Милан III 3 0.19
Давила Виктор 3 0.19
Файзуллаев Аббосбек 2 0.13
Мухин Максим 2 0.13
Рядно Михаил 1 0.06
Мойзес Роберто 1 0.06
Келлвен Дуглас 1 0.06
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осипенко Максим 6 (4) 0.38
Голенков Егор 5 0.31
Комличенко Николай 3 (1) 0.19
Мохеби Мохаммад 2 0.13
Уткин Даниил 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Миронов Алексей 1 0.06
Вахания Илья 1 0.06
Тугарев Роман 1 0.06
Щетинин Кирилл 1 0.06
Лангович Андрей 1 0.06
Чернов Евгений 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 7 1
Заболотный Антон 4 0
Мойзес Роберто 4 0
Зделар Саша 3 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Мухин Максим 2 0
Давила Виктор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Мелёхин Виктор 5 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
8
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ростов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
16
ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ростов
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

28
24
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
14%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
7
25%
6
25%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
7
25%
1
4%
61-75
3
11%
6
25%
76-90

Пропущено

24
27
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
17%
6
22%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
21%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1
Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
4
3
5
2.5
3
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
7
9
5
11
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
4.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
5.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
3.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
4.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • До матча
  • Температура воздуха в Москве составляет -7 градусов по Цельсию. Поле немного очистили от снега. Однако сильный снегопад продолжается, так что поле будет быстро покрываться белой пеленой.
  • Делегат матча сообщил, что матч состоится в назначенное время, так что никакого переноса не будет.
  • Если игра состоится, то зрителям хотя бы можно будет увидеть мяч, так как организаторы подготовили красные мячи. Не будет неприятной ситуации, как неделю назад, когда в Калининграде "Балтика" со "Спартаком" играли белым мячом на заснеженном поле.
  • Судья
    Стоит отметить, что этот матч может и не состояться, а будет перенесён на завтра. В Москве снегопад и метель. По информации СМИ, главный тренер ростовчан Валерий Карпин не желает играть при таких условиях. Как бы то ни было, окончательное решение должен будет принять главный арбитр встречи волгоградец Рафаэль Шафеев.
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский ЦСКА сыграет дома с "Ростовом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
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Прогнозы 156
ЦСКА Москва 74.4% (116)
X 12.8% (20)
Ростов 12.8% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ростов
1.93
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4.07
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов

Исход игры
ЦСКА Москва
73.6% (120)
Ничья
12.9% (21)
Ростов
13.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (82)
Меньше
28.7% (33)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
43.6% (71)
1:0 ЦСКА Москва
9.2% (15)
1:1 Ничья
7.4% (12)
2:0 ЦСКА Москва
3.1% (5)
3:1 ЦСКА Москва
3.1% (5)
1:2 Ростов
1.2% (2)
3:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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