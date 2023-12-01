Тур: 17. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ростов
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
85
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.76
Среднее время на гол
72
117
Всего голов
55
31
Голов в среднем за матч
1.62
0.91
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
98
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (4)
|0.5
|Заболотный Антон
|7 (1)
|0.44
|Гайич Милан III
|3
|0.19
|Давила Виктор
|3
|0.19
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.13
|Мухин Максим
|2
|0.13
|Рядно Михаил
|1
|0.06
|Мойзес Роберто
|1
|0.06
|Келлвен Дуглас
|1
|0.06
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.38
|Голенков Егор
|5
|0.31
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.19
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.13
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|Глебов Данил
|1
|0.06
|Миронов Алексей
|1
|0.06
|Вахания Илья
|1
|0.06
|Тугарев Роман
|1
|0.06
|Щетинин Кирилл
|1
|0.06
|Лангович Андрей
|1
|0.06
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|7
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Мойзес Роберто
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Мухин Максим
|2
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
8
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ростов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
16
ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ростов
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
28
24
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
14%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
7
25%
6
25%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
7
25%
1
4%
61-75
3
11%
6
25%
76-90
Пропущено
24
27
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
17%
6
22%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
21%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1
Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ростов
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
88
79
511
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|14 - 15
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
Исход игры
ЦСКА Москва
76.7% (46)
Ничья
11.7% (7)
Ростов
11.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.31% (35)
Меньше
32.69% (17)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
51.7% (31)
1:0 ЦСКА Москва
10% (6)
1:1 Ничья
10% (6)
2:0 ЦСКА Москва
6.7% (4)
3:2 ЦСКА Москва
3.3% (2)
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