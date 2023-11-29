Тур: 17. Стадион: Фишт.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Точилин Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сочи
Крылья Советов
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.25
|Джорджевич Лука
|2
|0.13
|Бурмистров Никита
|2
|0.13
|Дркушич Ваня
|2
|0.13
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.13
|Силвейра Мигел
|1
|0.06
|Медведев Юрий II
|1
|0.06
|Кравцов Кирилл
|1
|0.06
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.06
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|7 (3)
|0.44
|Салтыков Никита
|4
|0.25
|Шитов Владислав
|3
|0.19
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.19
|Писарский Владимир
|3
|0.19
|Рассказов Николай
|2
|0.13
|Ежов Роман
|2 (1)
|0.13
|Рахманович Амар
|2
|0.13
|Горшков Юрий
|2
|0.13
|Бабкин Сергей
|2
|0.13
|Зотов Георгий
|1
|0.06
|Бейл Гленн
|1
|0.06
|Карпицкий Егор
|1
|0.06
|Хубулов Владимир
|1
|0.06
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Крамарич Мартин
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|7
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Рахманович Амар
|3
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
4
26
Сочи
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Крылья Советов
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
8
32
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
10%
3
38%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90
Пропущено
10
13
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
5
50%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
7
26
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 7
1
14%
5
19%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
1
14%
4
15%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
43%
8
31%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
6
35%
1
9%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Забито
17
34
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 1
2
12%
8
24%
1-15
4
24%
4
12%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
18%
5
15%
61-75
5
29%
29%
12
35%
76-90
Пропущено
27
24
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
11
41%
3
13%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
6
22%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0
Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3
Результаты матчей
Сочи
Крылья Советов
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сочи
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
81
25
63
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
61
18
25
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
151
412
106
313
610
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|14 - 15
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Крылья Советов
Исход игры
Сочи
17% (9)
Ничья
35.8% (19)
Крылья Советов
47.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (18)
1:2 Крылья Советов
26.4% (14)
2:1 Сочи
7.5% (4)
1:3 Крылья Советов
3.8% (2)
0:1 Крылья Советов
3.8% (2)
1:0 Сочи
3.8% (2)
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