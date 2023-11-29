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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 53
Сочи 17% (9)
X 35.8% (19)
Крылья Советов 47.2% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
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Сочи
Крылья Советов

История личных встреч

Сочи
Крылья Советов

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.25
Джорджевич Лука 2 0.13
Бурмистров Никита 2 0.13
Дркушич Ваня 2 0.13
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.13
Силвейра Мигел 1 0.06
Медведев Юрий II 1 0.06
Кравцов Кирилл 1 0.06
Игнатьев Иван 1 (1) 0.06
Маргасов Тимофей 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 7 (3) 0.44
Салтыков Никита 4 0.25
Шитов Владислав 3 0.19
Костанца Фернандо 3 (1) 0.19
Писарский Владимир 3 0.19
Рассказов Николай 2 0.13
Ежов Роман 2 (1) 0.13
Рахманович Амар 2 0.13
Горшков Юрий 2 0.13
Бабкин Сергей 2 0.13
Зотов Георгий 1 0.06
Бейл Гленн 1 0.06
Карпицкий Егор 1 0.06
Хубулов Владимир 1 0.06
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Джорджевич Лука 4 0
Юсупов Артур 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 7 0
Бейл Гленн 5 1
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Рахманович Амар 3 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Сочи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

4
26
Сочи
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Крылья Советов
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

8
32

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
10%
3
38%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Пропущено

10
13
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
5
50%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

7
26
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 7
1
14%
5
19%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
1
14%
4
15%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
43%
8
31%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
6
35%
1
9%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Забито

17
34
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 1
2
12%
8
24%
1-15
4
24%
4
12%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
18%
5
15%
61-75
5
29%
29%
12
35%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
11
41%
3
13%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
6
22%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0
Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

Сочи
Крылья Советов

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сочи
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
8
1
2
5
2.5
6
3
1
6
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
1
1
8
1.5
2
5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
10
6
3
13
2.5
6
10
2
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Сочи 17% (9)
    X 35.8% (19)
    Крылья Советов 47.2% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Крылья Советов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Крылья Советов

    Исход игры
    Сочи
    17% (9)
    Ничья
    35.8% (19)
    Крылья Советов
    47.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (18)
    1:2 Крылья Советов
    26.4% (14)
    2:1 Сочи
    7.5% (4)
    1:3 Крылья Советов
    3.8% (2)
    0:1 Крылья Советов
    3.8% (2)
    1:0 Сочи
    3.8% (2)
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