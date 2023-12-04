Замельчили динамовцы в левой части чужой штрафной площади "Рубина" и не смогли выбраться на ударную позицию. Чуть позже Луис Чавес вошёл в правую часть штрафной площадки гостей и оказался на газоне - без пенальти.

"Рубин" перешёл большими силами на половину поля соперника. Пока удалось казанцам заработать только аут на левом фланге. Посмотрим, как дальше будет. Дают повтор падения Луиса Чавеса в чужой штрафной. Ну нет, не фолил там Руслан Безруков.

В ответной атаке "Динамо" Николя Нгамалё выполниля проникающий пас на Константина Тюкавина - получилось в руки Юрия Дюпина.

Гол "Рубина" не засчитан. Уже после свистка пробивал по чужим воротам Мирлинд Даку, откликаясь на подачу справа от Лазара Ранджеловича. Сфолил Даку против оппонента.

Бителло отправлял низкую закидушку в район правого угла вратарской на Константина Тюкавина, который не сумел толком пробить, и мяч отразил Юрий Дюпин.

Сразу серия столкновений футболистов в середине поля. По итогу фиксируется нарушение правил против Диего Лаксальта. То есть штрафной удар исполнит "Динамо" вдали от тех и от других ворот.

Руслан Безруков забросил мяч со своей половины поля на чужую. Получилось неточно - в стороне остался Лазар Ранджелович, а то мог бы убежать к воротам "Динамо".

Есть такое расхожее выражение, что игра идёт до гола. И что оно значит? Вот случился гол в первом тайме - и что, игра после этого закончилась? Нет, она продолжается.

Заработало "Динамо" штрафной на левом фланге. Хорхе Карраскаль разыграл игровой снаряд, однако арбитр показал, что надо будет исполнять стандарт по свистку.

Бителло на правом фланге оторвался от Руслана Безрукова и отдал поперечную передачу в штрафную площадь на Луиса Чавеса, который слишком сильно отпустил от себя мяч, и сфера выкатилась за лицевую.

Никола Чумич отправлял к ближнему углу вратарской проникающую передачу на Мирлинда Даку, но слишком сильной оказалась эта передача, мяч также выкатился за лицевую.

Николя Нгамалё сделал передачу влево на Хорхе Карраскаля в ходе ответной атаки "Динамо", однако быстро хозяева потеряли мяч. Тем временем 1 минута добавлена к первому тайму.

Иву Угучукву в середине поля совершил нарушение правил против Хорхе Карраскаля. Потом уже с игры Карраскаль отдавал в штрафную площадь на Тюкавина - слишком сильно.

Алексей Грицаенко и Хорхе Карраскаль столкнулись в середине поля. Обошлось без медицинской помощи, хотя изначально могло показаться, что она потребуется.

Дмитрий Скопинцев фолит на фланге в середине поля против Дмитрия Кабутова. Небольшое нарушение правил со стороны динамовцев.

Много мелких фолов совершают команды. "Рубин" зарабатывает штрафной удар рядом с центральным кругом. Следует подача со стандарта, и нарушает правила в атаке уже Дмитрий Кабутов.

Опасная атака возникает у "Рубина", и как можно было не забить такое?! Обрезались динамовцы в середине поля, Мирлинд Даку провёл мяч к чужой штрафной и отдал коротко направо Лазару Ранджеловичу, который умудрился без сопротивления ударить выше створа. Естественно, нужно реализовывать такие моменты, иначе велик шанс, что так ничего и не удастся забить "Рубину" в чужие ворота в сегодняшнем матче.

Лазар Ранджелович снова пробивает по чужим ворота, но в менее очевидной ситуации и с более дальнего расстояния. Мяч крутится левее рамки Игоря Лещука.

Николя Нгамалё оказывается в положении "вне игры". "Динамо" пока не добивает своего соперника - и может поплатиться. Не секрет же, что счёт 1:0 довольно скользкий.

Константин Тюкавин пытался нанести удар по ворот "Рубина" из левой части штрафной площади гостей, однако накрыл этот выстрел Алексей Грицаенко, поэтому угловой будет у "Динамо".

Хорхе Карраскаль уже с игры навешивал с левой стороны к правой штанге, а там нарушение правил в атаке совершил защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна.

Фолят теперь "рубиновые" перед чужой штрафной площадкой в лице Иву Угукчукву. Сохраняется тенденция большого числа мелких нарушений правил.

Первый тайм уже близок к своему завершению. На данный момент забило только "Динамо", хотя и "Рубин" имел атакующие возможности. Рашиду Рахимову будет что сказать своим подопечным в перерыве.

29' Теперь у "Рубина" удар наносится с подступов к штрафной площадке. После двойного рикошета мяч забирает в свои перчатки Игорь Лещук.

28' Луис Чавес решился на удар с левого полуфланга, и мяч пролетел рядом с ближней девяткой. Почти опасный момент был у "Динамо".

27' Прервалась сухая серия "Рубина", который до этого не пропускал в чемпионате Россиии на протяжении шести матчей подряд.

26' В пятом подряд матче в рамках Российской премьер-лиги отличается Константин Тюкавин. Поздравим его с продлением своей бомбардирской серии.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Константин Тюкавин!

С левого фланга последовала подача от Дмитрия Скопинцева, и Юрий Дюпин не смог противодействовать Константину Тюкавину, который с близкого расстояния грудью переправил мяч за ленточку.

24' Константин Тюкавин на своей половине поля поставил корпус и дождался нарушения правил со стороны оппонента по эпизоду, коим был Дмитрий Кабутов.

23' Лазар Ранджелович подал с левого фланга - Мирлинду Даку не удалось зацепиться за игровой снаряд. Потом уже с правого фланга пошёл прострел, Мирлинд Даку сыграл пяткой, и Игорь Лещук вступил в дело, уведя мяч от Николы Чумича.

22' Теперь обратная ситуация. "Рубин" плотно держит мяч на половине поля соперника. Возможность опасных моментов пока не просматривается. Зоны у динамовцев перекрыты.

21' "Динамо" обосновалось на чужой половине поля. Сергей Паршивлюк пришёл на правый фланг, где сыграл слишком бесхитростно и подарил мяч Руслану Безрукову.

20' Несколько раз потеряли мяч обе команды за последнюю половину минуты. Много брака сейчас у футболистов. Что ж поделать, такая вот сейчас картина.

19' Офсайд образуется у "Рубина" после навеса из глубины поля со штрафного удара. Видно, что не боится казанская команда своего соперника. И правда, чего бояться? Играть надо и стремиться к победе.

18' Штрафной удар заработал "Рубин" на чужой половине поля в своей ответной атаке. Стандарт пока не исполняется, арбитр беседует с футболистами. Упал Никола Чумич после толкотни с Даниилом Фоминым - это ещё до подачи штрафного.

17' Каркас ворот! Бителло с левого фланга со штрафного пробивает по воротам, и мяч тащит Юрий Дюпин, переводя мяч в перекладину. Добивание не получается.

16' Сергей Паршивлюк на левом фланге снабдил мячом Николя Нгамалё. Тот попробовал пройти в штрафную площадь мимо Дмитрия Кабутова, который нарушил правила. Перспективный штрафной удар для "Динамо" Чуть-чуть - и был бы пенальти.

15' Хорхе Карраскаль пытался по центру отправить низом проникающий пас Константину Тюкавину, однако волнорез поставили "рубиновые". На подборе опять динамовцы.

13' Дмитрий Скопинцев с левого фланга пробовал выполнить подачу на Константина Тюкавина, но сняли верх гости. Продолжилась атака динамовцев, Диего Лаксальт с правого фланга отдал на ближний полуфланг Хорхе Карраскалю, и тот выстрелил рядом с ближним углом створа.

12' Перевод на левый фланг осуществляется у "Рубина". Иву Угучукву делал диагональ на Руслана Безрукова. Вышло неточно - за боковую линию. Так что аут в пользу "Динамо".

11' Дмитрий Скопинцев стал смещаться с левого фланга к центру по линии штрафной площади "Рубина", однако потерял мяч. Не получилось у динамовцев подать или пробить по воротам.

10' "Рубин" до визита к "Динамо" на протяжении шести матчей в РПЛ не проигрывал и даже не пропускал. Прервут ли сегодня "бело-голубые" такую неожиданную серию казанцев?

9' Дмитрий Кабутов заработал для "Рубина" штрафной удар в атаке на правом фланге. Нарушил против него правила Луис Чавес. Подача со стандарта не оказалась интересной.

8' А вот и первый удар по воротам в сегодняшней встрече. Николя Нгамалё играет, замена ему не потребовалась. Именно он пробил со средней дистанции по воротам Юрия Дюпина. Вратарь гостей поймал снаряд намертво.

7' "Рубин" показывает, что не намерен окапываться в обороне. Никола Чумич на левом фланге на чужой половине поля не сумел сейчас пройти мимо Диего Лаксальта, потерял мяч.

6' В случае своей победы сегодня московское "Динамо" подберётся в таблице к "Зениту" на расстояние двух очков и к "Краснодару" на расстояние четырёх баллов.

5' Руслан Безруков вбросил аут впереди на левом фланге, дошло дело до подачи в центр штрафной площади "Динамо", а там разобрались защитники "бело-голубых".

4' Хромает Николя Нгамалё, покидая поле. Неужели будет столь ранняя замена? Игра тем временем возобновляется. Волжане легко выбивают мяч верхом из своей штрафной после подачи хозяев со стандарта.

3' Жёлтую карточку получил защитник казанского "Рубина" Александр Мартынович за своё нарушение правил в предыдущем эпизоде.

2' Муми Нгамалё лежит на футбольном поле. Александр Мартынович сзади наступил ему на пятку. Медицинская помощь оказывается динамовскому футболисту.

1' "Динамо" играет в синей форме, а "Рубин" появился на поле в зелёной экипировке.