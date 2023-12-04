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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Динамо Москва
1:0
Второй тайм: 53'
Рубин
0'
2' Желтая карточка
Мартынович Александр
1:0
25' Гол
Тюкавин Константин

Ход матча

2'
 
Мартынович Александр
25'
Тюкавин Константин
(Скопинцев Дмитрий)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 205
Динамо Москва 70.7% (145)
X 12.7% (26)
Рубин 16.6% (34)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Лещук
Игорь
4
Паршивлюк
Сергей
3
Бальбуэна
Фабиан
24
Чавес
Луис
7
Скопинцев
Дмитрий
13
Нгамалё
Николя
93
Лаксальт
Диего
8
Карраскаль
Хорхе
74
Фомин
Даниил
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
22
Дюпин
Юрий
27
Грицаенко
Алексей
15
Вуячич
Игор
4
Мартынович
Александр
23
Безруков
Руслан
6
Иву
Угучукву
7
Ранджелович
Лазар
70
Кабутов
Дмитрий
24
Чумич
Никола
44
Даку
Мирлинд
30
Вада
Валентин
Динамо Москва
4-5-1
Рубин
3-4-3

История личных встреч

Динамо Москва
Рубин

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

35 матчей

17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
48.6%
31.4%
7 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ТМК
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.69
0.95

Среднее время на гол

130
95

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.29
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.47
Смолов Фёдор 4 (2) 0.24
Бителло 3 0.18
Макаров Денис 3 0.18
Нгамалё Николя 2 0.12
Чавес Луис 2 0.12
Скопинцев Дмитрий 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Захарян Арсен 1 0.06
Грулёв Вячеслав 1 0.06
Гладышев Ярослав 1 0.06
Бессмертный Станислав 1 0.06
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 3 (1) 0.18
Вада Валентин 3 0.18
Фамейе Джоэль 3 0.18
Безруков Руслан 2 0.12
Мартынович Александр 1 0.06
Грицаенко Алексей 1 0.06
Чумич Никола 1 0.06
Иву Угучукву 1 0.06
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фернандес Роберто 4 0
Маричаль Николас 2 1
Лаксальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

19
7
Динамо Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

21
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

19
8
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
26%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
5
63%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
3
10%
3
20%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0
Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Рубин

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
3
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
6
3
1.5
2
5
4
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 Заявка 17 7 7 3 27 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 0:1 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
8.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
9.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 0:1 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Руслан Безруков забросил мяч со своей половины поля на чужую. Получилось неточно - в стороне остался Лазар Ранджелович, а то мог бы убежать к воротам "Динамо".
  • Фол, нарушение
    52'
    Сразу серия столкновений футболистов в середине поля. По итогу фиксируется нарушение правил против Диего Лаксальта. То есть штрафной удар исполнит "Динамо" вдали от тех и от других ворот.
  • Опасный момент
    51'
    Бителло отправлял низкую закидушку в район правого угла вратарской на Константина Тюкавина, который не сумел толком пробить, и мяч отразил Юрий Дюпин.
  • Фол, нарушение
    50'
    Гол "Рубина" не засчитан. Уже после свистка пробивал по чужим воротам Мирлинд Даку, откликаясь на подачу справа от Лазара Ранджеловича. Сфолил Даку против оппонента.
  • 49'
    В ответной атаке "Динамо" Николя Нгамалё выполниля проникающий пас на Константина Тюкавина - получилось в руки Юрия Дюпина.
  • 48'
    "Рубин" перешёл большими силами на половину поля соперника. Пока удалось казанцам заработать только аут на левом фланге. Посмотрим, как дальше будет. Дают повтор падения Луиса Чавеса в чужой штрафной. Ну нет, не фолил там Руслан Безруков.
  • Судья
    47'
    Замельчили динамовцы в левой части чужой штрафной площади "Рубина" и не смогли выбраться на ударную позицию. Чуть позже Луис Чавес вошёл в правую часть штрафной площадки гостей и оказался на газоне - без пенальти. 
  • 46'
    Есть такое расхожее выражение, что игра идёт до гола. И что оно значит? Вот случился гол в первом тайме - и что, игра после этого закончилась? Нет, она продолжается.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Иву Угучукву в середине поля совершил нарушение правил против Хорхе Карраскаля. Потом уже с игры Карраскаль отдавал в штрафную площадь на Тюкавина - слишком сильно.
  • Дополнительное время
    45'
    Николя Нгамалё сделал передачу влево на Хорхе Карраскаля в ходе ответной атаки "Динамо", однако быстро хозяева потеряли мяч. Тем временем 1 минута добавлена к первому тайму.
  • 44'
    Никола Чумич отправлял к ближнему углу вратарской проникающую передачу на Мирлинда Даку, но слишком сильной оказалась эта передача, мяч также выкатился за лицевую.
  • 43'
    Бителло на правом фланге оторвался от Руслана Безрукова и отдал поперечную передачу в штрафную площадь на Луиса Чавеса, который слишком сильно отпустил от себя мяч, и сфера выкатилась за лицевую.
  • Фол, нарушение
    42'
    Заработало "Динамо" штрафной на левом фланге. Хорхе Карраскаль разыграл игровой снаряд, однако арбитр показал, что надо будет исполнять стандарт по свистку.
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    • 41'
      Первый тайм уже близок к своему завершению. На данный момент забило только "Динамо", хотя и "Рубин" имел атакующие возможности. Рашиду Рахимову будет что сказать своим подопечным в перерыве.
    • Фол, нарушение
      39'
      Фолят теперь "рубиновые" перед чужой штрафной площадкой в лице Иву Угукчукву. Сохраняется тенденция большого числа мелких нарушений правил.
    • Фол, нарушение
      38'
      Хорхе Карраскаль уже с игры навешивал с левой стороны к правой штанге, а там нарушение правил в атаке совершил защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна.
    • Угловой
      37'
      Константин Тюкавин пытался нанести удар по ворот "Рубина" из левой части штрафной площади гостей, однако накрыл этот выстрел Алексей Грицаенко, поэтому угловой будет у "Динамо".
    • Офсайд
      36'
      Николя Нгамалё оказывается в положении "вне игры". "Динамо" пока не добивает своего соперника - и может поплатиться. Не секрет же, что счёт 1:0 довольно скользкий.
    • 35'
      Лазар Ранджелович снова пробивает по чужим ворота, но в менее очевидной ситуации и с более дальнего расстояния. Мяч крутится левее рамки Игоря Лещука.
    • Опасный момент
      34'
      Опасная атака возникает у "Рубина", и как можно было не забить такое?! Обрезались динамовцы в середине поля, Мирлинд Даку провёл мяч к чужой штрафной и отдал коротко направо Лазару Ранджеловичу, который умудрился без сопротивления ударить выше створа. Естественно, нужно реализовывать такие моменты, иначе велик шанс, что так ничего и не удастся забить "Рубину" в чужие ворота в сегодняшнем матче.
    • Фол, нарушение
      32'
      Много мелких фолов совершают команды. "Рубин" зарабатывает штрафной удар рядом с центральным кругом. Следует подача со стандарта, и нарушает правила в атаке уже Дмитрий Кабутов.
    • Фол, нарушение
      31'
      Дмитрий Скопинцев фолит на фланге в середине поля против Дмитрия Кабутова. Небольшое нарушение правил со стороны динамовцев.
    • 30'
      Алексей Грицаенко и Хорхе Карраскаль столкнулись в середине поля. Обошлось без медицинской помощи, хотя изначально могло показаться, что она потребуется.
    • 29'
      Теперь у "Рубина" удар наносится с подступов к штрафной площадке. После двойного рикошета мяч забирает в свои перчатки Игорь Лещук.
    • Опасный момент
      28'
      Луис Чавес решился на удар с левого полуфланга, и мяч пролетел рядом с ближней девяткой. Почти опасный момент был у "Динамо".
    • 27'
      Прервалась сухая серия "Рубина", который до этого не пропускал в чемпионате Россиии на протяжении шести матчей подряд. 
    • 26'
      В пятом подряд матче в рамках Российской премьер-лиги отличается Константин Тюкавин. Поздравим его с продлением своей бомбардирской серии.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Константин Тюкавин!
      С левого фланга последовала подача от Дмитрия Скопинцева, и Юрий Дюпин не смог противодействовать Константину Тюкавину, который с близкого расстояния грудью переправил мяч за ленточку.
    • Фол, нарушение
      24'
      Константин Тюкавин на своей половине поля поставил корпус и дождался нарушения правил со стороны оппонента по эпизоду, коим был Дмитрий Кабутов.
    • 23'
      Лазар Ранджелович подал с левого фланга - Мирлинду Даку не удалось зацепиться за игровой снаряд. Потом уже с правого фланга пошёл прострел, Мирлинд Даку сыграл пяткой, и Игорь Лещук вступил в дело, уведя мяч от Николы Чумича.
    • 22'
      Теперь обратная ситуация. "Рубин" плотно держит мяч на половине поля соперника. Возможность опасных моментов пока не просматривается. Зоны у динамовцев перекрыты.
    • 21'
      "Динамо" обосновалось на чужой половине поля. Сергей Паршивлюк пришёл на правый фланг, где сыграл слишком бесхитростно и подарил мяч Руслану Безрукову.
    • 20'
      Несколько раз потеряли мяч обе команды за последнюю половину минуты. Много брака сейчас у футболистов. Что ж поделать, такая вот сейчас картина.
    • Офсайд
      19'
      Офсайд образуется у "Рубина" после навеса из глубины поля со штрафного удара. Видно, что не боится казанская команда своего соперника. И правда, чего бояться? Играть надо и стремиться к победе.
    • Фол, нарушение
      18'
      Штрафной удар заработал "Рубин" на чужой половине поля в своей ответной атаке. Стандарт пока не исполняется, арбитр беседует с футболистами. Упал Никола Чумич после толкотни с Даниилом Фоминым - это ещё до подачи штрафного.
    • Штанга
      17'
      Каркас ворот! Бителло с левого фланга со штрафного пробивает по воротам, и мяч тащит Юрий Дюпин, переводя мяч в перекладину. Добивание не получается. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Сергей Паршивлюк на левом фланге снабдил мячом Николя Нгамалё. Тот попробовал пройти в штрафную площадь мимо Дмитрия Кабутова, который нарушил правила. Перспективный штрафной удар для "Динамо" Чуть-чуть - и был бы пенальти.
    • 15'
      Хорхе Карраскаль пытался по центру отправить низом проникающий пас Константину Тюкавину, однако волнорез поставили "рубиновые". На подборе опять динамовцы. 
    • Опасный момент
      13'
      Дмитрий Скопинцев с левого фланга пробовал выполнить подачу на Константина Тюкавина, но сняли верх гости. Продолжилась атака динамовцев, Диего Лаксальт с правого фланга отдал на ближний полуфланг Хорхе Карраскалю, и тот выстрелил рядом с ближним углом створа.
    • 12'
      Перевод на левый фланг осуществляется у "Рубина". Иву Угучукву делал диагональ на Руслана Безрукова. Вышло неточно - за боковую линию. Так что аут в пользу "Динамо".
    • 11'
      Дмитрий Скопинцев стал смещаться с левого фланга к центру по линии штрафной площади "Рубина", однако потерял мяч. Не получилось у динамовцев подать или пробить по воротам.
    • 10'
      "Рубин" до визита к "Динамо" на протяжении шести матчей в РПЛ не проигрывал и даже не пропускал. Прервут ли сегодня "бело-голубые" такую неожиданную серию казанцев?
    • Фол, нарушение
      9'
      Дмитрий Кабутов заработал для "Рубина" штрафной удар в атаке на правом фланге. Нарушил против него правила Луис Чавес. Подача со стандарта не оказалась интересной.
    • 8'
      А вот и первый удар по воротам в сегодняшней встрече. Николя Нгамалё играет, замена ему не потребовалась. Именно он пробил со средней дистанции по воротам Юрия Дюпина. Вратарь гостей поймал снаряд намертво.
    • 7'
      "Рубин" показывает, что не намерен окапываться в обороне. Никола Чумич на левом фланге на чужой половине поля не сумел сейчас пройти мимо Диего Лаксальта, потерял мяч.
    • 6'
      В случае своей победы сегодня московское "Динамо" подберётся в таблице к "Зениту" на расстояние двух очков и к "Краснодару" на расстояние четырёх баллов.
    • 5'
      Руслан Безруков вбросил аут впереди на левом фланге, дошло дело до подачи в центр штрафной площади "Динамо", а там разобрались защитники "бело-голубых".
    • 4'
      Хромает Николя Нгамалё, покидая поле. Неужели будет столь ранняя замена? Игра тем временем возобновляется. Волжане легко выбивают мяч верхом из своей штрафной после подачи хозяев со стандарта.
    • Желтая карточка
      3'
      Жёлтую карточку получил защитник казанского "Рубина" Александр Мартынович за своё нарушение правил в предыдущем эпизоде. 
    • Травма, повреждение
      2'
      Муми Нгамалё лежит на футбольном поле. Александр Мартынович сзади наступил ему на пятку. Медицинская помощь оказывается динамовскому футболисту.
    • 1'
      "Динамо" играет в синей форме, а "Рубин" появился на поле в зелёной экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • 49'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Скопинцев Дмитрий сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Тюкавин Константин бьет в цель!
    • 2'
      Мартынович Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Рубин

    Исход игры
    Динамо Москва
    70.7% (145)
    Ничья
    12.7% (26)
    Рубин
    16.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    24.9% (51)
    1:0 Динамо Москва
    10.7% (22)
    2:0 Динамо Москва
    9.8% (20)
    1:1 Ничья
    5.9% (12)
    3:1 Динамо Москва
    3.9% (8)
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