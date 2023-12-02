Тур: 17. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Личка Марцел
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Москва
Рубин
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
35 матчей
17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
48.6%
31.4%
7 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
0.69
0.95
Среднее время на гол
130
95
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.79
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.29
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|7
|0.44
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.25
|Бителло
|3
|0.19
|Макаров Денис
|3
|0.19
|Нгамалё Николя
|2
|0.13
|Чавес Луис
|2
|0.13
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|Фернандес Роберто
|1
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.06
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.06
|Гладышев Ярослав
|1
|0.06
|Бессмертный Станислав
|1
|0.06
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|3 (1)
|0.19
|Вада Валентин
|3
|0.19
|Фамейе Джоэль
|3
|0.19
|Безруков Руслан
|2
|0.13
|Мартынович Александр
|1
|0.06
|Грицаенко Алексей
|1
|0.06
|Чумич Никола
|1
|0.06
|Иву Угучукву
|1
|0.06
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Фернандес Роберто
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
19
7
Динамо Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
21
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
19
8
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
26%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
5
63%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
3
10%
3
20%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0
Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Рубин
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:3
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
43
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
63
25
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
106
412
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 14
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 21
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 22
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 20
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|29 - 23
|25
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 22
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|14 - 15
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 25
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|16 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 18
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|7 (4)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|7
|Оренбург
|Перес Матиас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
Исход игры
Динамо Москва
61.8% (47)
Ничья
14.5% (11)
Рубин
23.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
31.6% (24)
2:0 Динамо Москва
11.8% (9)
1:1 Ничья
10.5% (8)
1:0 Динамо Москва
7.9% (6)
3:1 Динамо Москва
5.3% (4)
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