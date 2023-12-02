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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Динамо Москва
 
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Динамо Москва
Рубин

История личных встреч

Динамо Москва
Рубин

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

35 матчей

17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
48.6%
31.4%
7 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ТМК
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.69
0.95

Среднее время на гол

130
95

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.29
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 7 0.44
Смолов Фёдор 4 (2) 0.25
Бителло 3 0.19
Макаров Денис 3 0.19
Нгамалё Николя 2 0.13
Чавес Луис 2 0.13
Скопинцев Дмитрий 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Захарян Арсен 1 0.06
Грулёв Вячеслав 1 0.06
Гладышев Ярослав 1 0.06
Бессмертный Станислав 1 0.06
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 3 (1) 0.19
Вада Валентин 3 0.19
Фамейе Джоэль 3 0.19
Безруков Руслан 2 0.13
Мартынович Александр 1 0.06
Грицаенко Алексей 1 0.06
Чумич Никола 1 0.06
Иву Угучукву 1 0.06
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фернандес Роберто 4 0
Маричаль Николас 2 1
Лаксальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

19
7
Динамо Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

21
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

19
8
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
26%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
5
63%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
3
10%
3
20%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0
Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Рубин

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
3
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
6
3
1.5
2
5
4
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 10 3 3 33 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 16 7 7 2 27 - 21 28
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 8 3 5 23 - 22 27
5.
Крылья Советов
 Заявка 16 7 5 4 34 - 24 26
6.
Рубин
 Заявка 16 7 4 5 16 - 20 25
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 6 7 3 29 - 23 25
8.
Локомотив Москва
 Заявка 16 6 7 3 24 - 22 25
9.
Пари НН
 Заявка 16 6 3 7 14 - 15 21
10.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 24 - 27 20
11.
Факел
 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
12.
Урал
 Заявка 16 5 4 7 18 - 25 19
13.
Оренбург
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
14.
Ахмат
 Заявка 16 3 4 9 16 - 22 13
15.
Балтика
 Заявка 16 3 3 10 12 - 23 12
16.
Сочи
 Заявка 16 3 1 12 16 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
7.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
8.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Сочи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 7 0 2 5 7 - 18 2
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 7 (4)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 7
Оренбург Перес Матиас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.



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    Динамо Москва 62.7% (47)
    X 14.7% (11)
    Рубин 22.7% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Рубин
    1.78
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    4.20
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин

    Исход игры
    Динамо Москва
    61.8% (47)
    Ничья
    14.5% (11)
    Рубин
    23.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    31.6% (24)
    2:0 Динамо Москва
    11.8% (9)
    1:1 Ничья
    10.5% (8)
    1:0 Динамо Москва
    7.9% (6)
    3:1 Динамо Москва
    5.3% (4)
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