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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Тренчин
0:2
Второй тайм: 61'
Железярне Подбрезова
0'
0:1
24' Гол
Sanusi Ridwan
36' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
0:2
43' Гол
Благут Патрик
44' Желтая карточка
Eynel Soares
47' Желтая карточка
Бариш Дамьян
54' Желтая карточка
Matej Gresak

Ход матча

24'
0:1
Sanusi Ridwan
(Ковачик Петер)
36'
 
Marek Kristian Bartos
43'
0:2
Благут Патрик
(Rene Paraj)
44'
Eynel Soares
 
47'
Бариш Дамьян
 
54'
 
Matej Gresak
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Тренчин
Ничья
Железярне Подбрезова
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Все Коэффициенты
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
2
Багин
Сауэль
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
23
Бакаля
Микулаш
15
Rene
Paraj
34
Благут
Патрик
29
Кузма
Марек
27
Sanusi
Ridwan
Тренчин
4-1-4-1
Железярне Подбрезова
3-5-2

История личных встреч

Тренчин
Железярне Подбрезова

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:8
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
4:1
2ЙД
1:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.63

Среднее время на гол

47
55

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.59
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.31
Eynel Soares 4 0.25
Rahim Ibrahim 4 0.25
Гонг Хилари 2 0.13
Кмет Матуш 1 0.06
Samuel Kozlovsky 1 0.06
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.38
Благут Патрик 6 0.38
Ковачик Петер 5 0.31
Галчик Роланд 5 (1) 0.31
Christophe Kabongo 3 0.19
Marek Kristian Bartos 3 0.19
Sanusi Ridwan 3 0.19
Lekan Okunola 2 0.13
Rene Paraj 1 0.06
Кузма Марек 1 0.06
Jozef Spyrka 1 (1) 0.06
Бакаля Микулаш 1 0.06
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 6 1
Бариш Дамьян 6 0
Холли Доминик 3 0
Eynel Soares 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Акила Жессе 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0
Багин Сауэль 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 5 0
Байо Махмуду 4 0
Rene Paraj 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Железярне Подбрезова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Железярне Подбрезова
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
20
Тренчин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Железярне Подбрезова
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
25

Голы по времени матча

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
4
40%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
8
50%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Забито

7
21
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
43%
5
24%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
1
14%
4
19%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

17
37
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
6%
2
5%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
7
41%
8
22%
31-45
2
12%
6
16%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
2
12%
12
32%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
7
35%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0

Результаты матчей

Тренчин
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
10
5
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 2:1 16 11 2 3 35 - 20 35
3.
Спартак Трнава
 15 9 3 3 25 - 16 30
4.
Железярне Подбрезова
 2:0 16 9 2 5 37 - 21 29
5.
ДАК
 0:0 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 0:2 16 7 4 5 21 - 18 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 1:2 16 0 3 13 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2:1 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 2:0 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 0:0 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 0:2 8 4 2 2 10 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 1:2 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 2:1 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 2:0 8 4 0 4 18 - 12 12
6.
ДАК
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 0:2 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 1:2 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
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Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Matej Gresak получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Бариш Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Eynel Soares получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Rene Paraj сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Patrik Blahut бьет в цель!
  • 36'
    Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Ковачик Петер сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Sanusi Ridwan бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Железярне Подбрезова
2.23
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9.60
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2.95
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Где смотреть матч Тренчин 0:2 Железярне Подбрезова онлайн

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Тренчин
Железярне Подбрезова
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