Тур: 16. Стадион: На Сихоти.
0:2
Второй тайм: 61'
0'
0:1
24' ГолSanusi Ridwan
36' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
0:2
43' ГолБлагут Патрик
44' Желтая карточкаEynel Soares
47' Желтая карточкаБариш Дамьян
54' Желтая карточкаMatej Gresak
Ход матча
24'
0:1
43'
0:2
44'
47'
54'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
29
Кузма
Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
- Нападающий
-
10 Соуза ДабниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Нападающий
-
11 Samuel Datko
-
-
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Тренчин
Железярне Подбрезова
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.63
Среднее время на гол
47
55
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.31
|Eynel Soares
|4
|0.25
|Rahim Ibrahim
|4
|0.25
|Гонг Хилари
|2
|0.13
|Кмет Матуш
|1
|0.06
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.06
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.38
|Благут Патрик
|6
|0.38
|Ковачик Петер
|5
|0.31
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.31
|Christophe Kabongo
|3
|0.19
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.19
|Sanusi Ridwan
|3
|0.19
|Lekan Okunola
|2
|0.13
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Кузма Марек
|1
|0.06
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.06
|Бакаля Микулаш
|1
|0.06
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|6
|1
|Бариш Дамьян
|6
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Eynel Soares
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Rene Paraj
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Железярне Подбрезова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Железярне Подбрезова
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
20
Тренчин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Железярне Подбрезова
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
25
Голы по времени матча
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
4
40%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
8
50%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Забито
7
21
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
43%
5
24%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
1
14%
4
19%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
17
37
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
6%
2
5%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
7
41%
8
22%
31-45
2
12%
6
16%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
2
12%
12
32%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
7
35%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0
Результаты матчей
Тренчин
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
53
16
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
53
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
87
105
213
411
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 12
|38
|2.
|2:1
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|3.
|15
|9
|3
|3
|25 - 16
|30
|4.
|2:0
|16
|9
|2
|5
|37 - 21
|29
|5.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|0:2
|16
|7
|4
|5
|21 - 18
|25
|8.
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|14 - 23
|17
|10.
|16
|3
|1
|12
|12 - 36
|10
|11.
|16
|0
|5
|11
|12 - 35
|5
|12.
|1:2
|16
|0
|3
|13
|8 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|7
|0
|1
|25 - 14
|21
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|12.
|1:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 8
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|18 - 12
|12
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|10.
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|1:2
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4