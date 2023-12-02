Тур: 16. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:0
Второй тайм: 88'
0'
21' Желтая карточкаMilan Vitalis
35' Желтая карточкаТруса Матей
45' Желтая карточкаLubomir Willweber
51' Желтая карточкаРихтарех Давид
75' Желтая карточкаГерц Кристиан
84' Желтая карточкаДимун Милан
Ход матча
21'
35'
51'
75'
84'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
ДАК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Среднее время на гол
49
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
83
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|9 (1)
|0.56
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.44
|Enzo Arevalo
|4
|0.25
|Глинка Марек
|2
|0.13
|Jakub Uhrincat
|2
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|1
|0.06
|Депетрис Давид
|1
|0.06
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.31
|Fernand Goure
|3
|0.19
|Гаврич Желько
|3
|0.19
|Чермак Алеш
|2
|0.13
|Труса Матей
|2
|0.13
|Крстович Никола
|2
|0.13
|Bartol Barisic
|2
|0.13
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|1
|0.06
|Mark Csinger
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Грушковски Конрад
|1
|0.06
|Zoran Zahradnik
|1
|0.06
|Milan Vitalis
|1
|0.06
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Рихтарех Давид
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Герц Кристиан
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
|Milan Vitalis
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Дукла Банска-Бистрица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
18
17
Дукла Банска-Бистрица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
ДАК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
30%
1
13%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
28
26
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
6
21%
3
12%
1-15
7
25%
6
23%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
7
28%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3
ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
ДАК
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:4
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
53
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
71
25
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
78
510
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 12
|38
|2.
|2:1
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|3.
|15
|9
|3
|3
|25 - 16
|30
|4.
|2:0
|16
|9
|2
|5
|37 - 21
|29
|5.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|0:2
|16
|7
|4
|5
|21 - 18
|25
|8.
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|14 - 23
|17
|10.
|16
|3
|1
|12
|12 - 36
|10
|11.
|16
|0
|5
|11
|12 - 35
|5
|12.
|1:2
|16
|0
|3
|13
|8 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|7
|0
|1
|25 - 14
|21
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|12.
|1:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 8
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|18 - 12
|12
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|10.
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|1:2
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4