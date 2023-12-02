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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
0:0
Конец матча
ДАК
0'
21' Желтая карточка
Milan Vitalis
35' Желтая карточка
Труса Матей
45' Желтая карточка
Lubomir Willweber
51' Желтая карточка
Рихтарех Давид
75' Желтая карточка
Герц Кристиан
84' Желтая карточка
Димун Милан
90'+4
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
17
Андзуана
Иоан
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
ДАК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:3
С
1:3
С
3:0
К
3:2
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 9 (1) 0.56
Рымаренко Мартин 7 (1) 0.44
Enzo Arevalo 4 0.25
Глинка Марек 2 0.13
Jakub Uhrincat 2 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.06
Пишоя Марьян 1 0.06
Депетрис Давид 1 0.06
Поважанец Якуб 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.31
Fernand Goure 3 0.19
Гаврич Желько 3 0.19
Чермак Алеш 2 0.13
Труса Матей 2 0.13
Крстович Никола 2 0.13
Bartol Barisic 2 0.13
Качер Мирослав 1 0.06
Рамадан Аммар 1 0.06
Mark Csinger 1 0.06
Веселовски Доминик 1 0.06
Грушковски Конрад 1 0.06
Zoran Zahradnik 1 0.06
Milan Vitalis 1 0.06
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Пинту Алекс 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 6 0
Рихтарех Давид 4 0
Lukas Migala 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Полиевка Роберт 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Загуменски Тимотей 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 4 0
Димун Милан 3 0
Mark Csinger 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Герц Кристиан 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Milan Vitalis 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Дукла Банска-Бистрица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

18
17
Дукла Банска-Бистрица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
ДАК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
1
13%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

28
26
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
21%
3
12%
1-15
7
25%
6
23%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
7
28%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3
ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
ДАК

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:4
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
7
1
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
7
9
5
11
2.5
5
11
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 16 11 2 3 35 - 20 35
3.
Спартак Трнава
 15 9 3 3 25 - 16 30
4.
Железярне Подбрезова
 16 9 2 5 37 - 22 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 16 0 3 13 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
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    • 21'
      Milan Vitalis получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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