Тур: 16. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаMilan Vitalis
35' Желтая карточкаТруса Матей
45' Желтая карточкаLubomir Willweber
51' Желтая карточкаРихтарех Давид
75' Желтая карточкаГерц Кристиан
84' Желтая карточкаДимун Милан
90'+4
Ход матча
21'
35'
51'
75'
84'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
ДАК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Среднее время на гол
49
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
83
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|9 (1)
|0.56
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.44
|Enzo Arevalo
|4
|0.25
|Глинка Марек
|2
|0.13
|Jakub Uhrincat
|2
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|1
|0.06
|Депетрис Давид
|1
|0.06
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.31
|Fernand Goure
|3
|0.19
|Гаврич Желько
|3
|0.19
|Чермак Алеш
|2
|0.13
|Труса Матей
|2
|0.13
|Крстович Никола
|2
|0.13
|Bartol Barisic
|2
|0.13
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|1
|0.06
|Mark Csinger
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Грушковски Конрад
|1
|0.06
|Zoran Zahradnik
|1
|0.06
|Milan Vitalis
|1
|0.06
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Рихтарех Давид
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Герц Кристиан
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
|Milan Vitalis
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Дукла Банска-Бистрица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
18
17
Дукла Банска-Бистрица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
ДАК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
1
13%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
28
26
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
21%
3
12%
1-15
7
25%
6
23%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
7
28%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3
ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
ДАК
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:4
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
71
26
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
97
79
511
511
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4