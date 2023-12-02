Тур: 16. Стадион: Вион.
1:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолAntoin Essomba
0:2
31' ГолДурис Давид
41' Желтая карточкаНаги Рихард
1:2
65' ПенальтиJakub Svec
69' Желтая карточкаСуля Самуэл
77' Красная карточкаЧонка Матуш
84' Желтая карточкаМинарик Ян
86' Желтая карточкаБалай Филип
90' Желтая карточкаМайдан Владимир
90' Желтая карточкаДуга Денис
90' Желтая карточкаМыслович Патрик
90'+5
Ход матча
20'
0:1
31'
0:2
41'
65'
1:2
69'
77'
84'
86'
90'
90'
90'
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
37
Samuel
Hodur
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Samuel HodurПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
-
-
11 Jakub Svec
-
Главный тренер: Michal Hipp
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Henry Addo
-
14 Eric Bille
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Злате Моравце
Жилина
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
34 матча
2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 33 победы
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 28 побед
44 матча
20.5%
4.5%
75%
9 побед 2 ничьи 33 победы
Первый тайм
22.7%
29.5%
47.8%
10 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
15.9%
20.5%
63.6%
7 побед 9 ничьих 28 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.72
Среднее время на гол
68
125
Всего голов
76
30
Голов в среднем за матч
3.04
1.58
Среднее время на гол
29
57
Всего голов
101
48
Голов в среднем за матч
2.3
1.09
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
39
82
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.25
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.06
|Гоно Мирослав
|1
|0.06
|Наги Рихард
|1
|0.06
|Jakub Svec
|1 (1)
|0.06
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.56
|Henry Addo
|5
|0.31
|Зауэр Марио
|3
|0.19
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.19
|Antoin Essomba
|3
|0.19
|Илько Патрик
|2
|0.13
|Минарик Ян
|2
|0.13
|Руснак Матуш
|1
|0.06
|Копас Адам
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Немчик Томаш
|1
|0.06
|Стойчевски Андрей
|1
|0.06
|Лейтнер Патрик
|1
|0.06
|Xavier Adang
|1
|0.06
|Eric Bille
|1
|0.06
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|3
|1
|Балай Филип
|4
|0
|Суля Самуэл
|4
|0
|Дуга Денис
|3
|0
|Наги Рихард
|3
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Жилина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Злате Моравце
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Жилина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
1
24
Злате Моравце
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Жилина
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
6
25
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
2
33%
46-60
4
27%
2
33%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
3
25
3 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
2
67%
4
16%
1-15
1
33%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
0
0%
7
28%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
8
35
4 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
10 Не забивали 3
3
38%
5
14%
1-15
1
13%
6
17%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
13%
2
6%
46-60
1
13%
8
23%
61-75
2
25%
8
23%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
8
28%
5
25%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
4
14%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0
Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1
Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2
Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Жилина
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
133
214
106
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4