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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Злате Моравце
1:2
Конец матча
Жилина
0'
0:1
20' Гол
Antoin Essomba
0:2
31' Гол
Дурис Давид
41' Желтая карточка
Наги Рихард
1:2
65' Пенальти
Jakub Svec
69' Желтая карточка
Суля Самуэл
77' Красная карточка
Чонка Матуш
84' Желтая карточка
Минарик Ян
86' Желтая карточка
Балай Филип
90' Желтая карточка
Майдан Владимир
90' Желтая карточка
Дуга Денис
90' Желтая карточка
Мыслович Патрик
90'+5
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
6
Гоно
Мирослав
16
Мондек
Кароль
37
Samuel
Hodur
17
Слука
Бранислав
7
Черепаки
Роман
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
8
Antoin
Essomba
Злате Моравце
4-2-3-1
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Злате Моравце
Жилина

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

34 матча

2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 33 победы

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 28 побед

44 матча

20.5%
4.5%
75%
9 побед 2 ничьи 33 победы

Первый тайм

22.7%
29.5%
47.8%
10 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

15.9%
20.5%
63.6%
7 побед 9 ничьих 28 побед

История матчей

С
3:2
С
4:0
С
1:0
С
4:1
С
0:1
SLE
3:2
С
5:1
С
1:0
К
0:2
С
4:1
С
4:0
С
3:0
С
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:4
С
4:1
С
0:2
С
6:0
С
4:0
С
5:1
С
4:1
С
1:6
С
4:0
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
1:0
CL
2:2
К
1:0
К
3:0
CL
1:0
CL
0:4
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:2
CL
3:0
CL
1:6
CL
4:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.72

Среднее время на гол

68
125

Всего голов

76
30

Голов в среднем за матч

3.04
1.58

Среднее время на гол

29
57

Всего голов

101
48

Голов в среднем за матч

2.3
1.09

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

39
82

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.25
Черепаки Роман 1 (1) 0.06
Гоно Мирослав 1 0.06
Наги Рихард 1 0.06
Jakub Svec 1 (1) 0.06
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.56
Henry Addo 5 0.31
Зауэр Марио 3 0.19
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.19
Antoin Essomba 3 0.19
Илько Патрик 2 0.13
Минарик Ян 2 0.13
Руснак Матуш 1 0.06
Копас Адам 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Немчик Томаш 1 0.06
Стойчевски Андрей 1 0.06
Лейтнер Патрик 1 0.06
Xavier Adang 1 0.06
Eric Bille 1 0.06
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Gidi 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 3 1
Балай Филип 4 0
Суля Самуэл 4 0
Дуга Денис 3 0
Наги Рихард 3 0
Майдан Владимир 3 0
Бренкус Адам 3 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Жилина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Злате Моравце
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Жилина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

1
24
Злате Моравце
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Жилина
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

6
25

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
2
33%
46-60
4
27%
2
33%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

3
25
3 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
2
67%
4
16%
1-15
1
33%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

8
35
4 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
10 Не забивали 3
3
38%
5
14%
1-15
1
13%
6
17%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
13%
2
6%
46-60
1
13%
8
23%
61-75
2
25%
8
23%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
8
28%
5
25%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
4
14%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0
Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1
Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2
Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Жилина

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
13
3
2
14
1.5
10
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 16 11 2 3 35 - 20 35
3.
Спартак Трнава
 15 9 3 3 25 - 16 30
4.
Железярне Подбрезова
 16 9 2 5 37 - 22 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 16 0 3 13 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Patrik Myslovic получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Дуга Денис получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Vladimir Majdan получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Samuel Gidi уходит с поля. Patrik Myslovic выходит вместо него
  • 86'
    Балай Филип получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Samuel Hodur уходит с поля. Бренкус Адам выходит вместо него
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    • 46'
      Loic Essomba уходит с поля. Eric Bille выходит вместо него
    • 46'
      Roman Cerepkai уходит с поля. Балай Филип выходит вместо него
    • 46'
      Слука Бранислав уходит с поля. Jakub Svec выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Наги Рихард получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Samuel Gidi сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
    • 20'
      Минарик Ян сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Loic Essomba бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Злате Моравце 1:2 Жилина онлайн

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