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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
РБ Лейпциг
2:1
Второй тайм: 60'
Хайденхайм
0'
1:0
29' Пенальти
Опенда Лои
2:0
44' Гол
Поульсен Юссуф
2:1
45' Гол
Гимбер Бенедикт
60' Желтая карточка
Пирингер Марвин
60' Желтая карточка
Симакан Мохамед

Ход матча

29'
Опенда Лои
1:0
44'
Поульсен Юссуф
(Раум Давид)
2:0
45'
2:1
Гимбер Бенедикт
(Малони Леннард)
60'
 
Пирингер Марвин
60'
Симакан Мохамед
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 361 Количество передач 115
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 116
РБ Лейпциг 99.1% (115)
X 0.9% (1)
Хайденхайм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Хайденхайм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
2
Симакан
Мохамед
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
14
Баумгартнер
Кристоф
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
5
Гимбер
Бенедикт
23
Хактаб
Траоре
Омар
19
Фёренбах
Йонас
37
Бесте
Ян-Никлас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
10
Кляйндинст
Тим
18
Пирингер
Марвин
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Хайденхайм
5-4-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Хайденхайм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 10 (2) 0.77
Симонс Хави 4 0.31
Сеско Бенджамин 3 0.23
Раум Давид 2 0.15
Поульсен Юссуф 2 0.15
Ольмо Дани 2 0.15
Баумгартнер Кристоф 2 0.15
Вернер Тимо 2 (1) 0.15
Хенрихс Бенджамин 1 0.08
Кампль Кевин 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 5 0.38
Кляйндинст Тим 5 (2) 0.38
Динкчи Эрен 5 0.38
Гимбер Бенедикт 1 0.08
Пирингер Марвин 1 0.08
Шёппнер Ян 1 0.08
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 3 0
Опенда Лои 3 0
Клостерманн Лукас 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Симонс Хави 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 5 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хайденхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

7
7
РБ Лейпциг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хайденхайм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
16%
3
43%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
6
40%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
24%
3
17%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
6
24%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
33%
4
16%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
25%
6
24%
61-75
2
17%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Хайденхайм

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
4
2
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
6
6
6
6
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 13 5 1 7 18 - 23 16
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 4 4 5 26 - 27 16
10.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 2:1 Заявка 13 2 7 4 13 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
14.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
3.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
5.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
6.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 2:1 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 1:0 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 2:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
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    Прогнозы 116
    РБ Лейпциг 99.1% (115)
    X 0.9% (1)
    Хайденхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Хайденхайм
    1.26
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    7.20
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    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Хайденхайм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    99.1% (115)
    Ничья
    0.9% (1)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    34.5% (40)
    3:1 РБ Лейпциг
    25.9% (30)
    2:1 РБ Лейпциг
    23.3% (27)
    3:0 РБ Лейпциг
    6% (7)
    1:0 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
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