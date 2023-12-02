Тур: 13. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Дингерт Кристиан
2:1
Второй тайм: 60'
0'
1:0
29' ПенальтиОпенда Лои
2:0
44' ГолПоульсен Юссуф
2:1
45' ГолГимбер Бенедикт
60' Желтая карточкаПирингер Марвин
60' Желтая карточкаСимакан Мохамед
Ход матча
29'
1:0
44'
2:0
45'
60'
60'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
361 Количество передач 115
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Хайденхайм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|10 (2)
|0.77
|Симонс Хави
|4
|0.31
|Сеско Бенджамин
|3
|0.23
|Раум Давид
|2
|0.15
|Поульсен Юссуф
|2
|0.15
|Ольмо Дани
|2
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.15
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.15
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.08
|Кампль Кевин
|1
|0.08
|Форсберг Эмиль
|1
|0.08
|Люкеба Кастелло
|1
|0.08
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.38
|Кляйндинст Тим
|5 (2)
|0.38
|Динкчи Эрен
|5
|0.38
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.08
|Пирингер Марвин
|1
|0.08
|Шёппнер Ян
|1
|0.08
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|3
|0
|Опенда Лои
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хайденхайм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
7
7
РБ Лейпциг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хайденхайм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
19
7
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
16%
3
43%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
6
40%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
29
18
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
24%
3
17%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
6
24%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
33%
4
16%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
25%
6
24%
61-75
2
17%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Хайденхайм
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
42
42
15
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
84
66
66
111
210
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|1:2 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 27
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|12.
|2:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 26
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|14.
|1:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|6.
|1:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|13.
|2:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|2:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|1:2 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|1:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
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|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
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|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Хайденхайм
Исход игры
РБ Лейпциг
99.1% (115)
Ничья
0.9% (1)
Хайденхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
34.5% (40)
3:1 РБ Лейпциг
25.9% (30)
2:1 РБ Лейпциг
23.3% (27)
3:0 РБ Лейпциг
6% (7)
1:0 РБ Лейпциг
2.6% (3)
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