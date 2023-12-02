Рефери не любит споров - именно за это Frank Schmidt сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

88' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Хайденхайм

86' Рефери не любит споров - именно за это Гимбер Бенедикт сейчас получил желтую

84' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Гимбер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Хайденхайм

83' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Форсберг Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' ШТАНГА! Так было близко к голу - Опенда Лои нанес удар в каркас ворот!

79' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Хайденхайм

77' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Шлагер Ксавер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Шёппнер Ян из команды Хайденхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Майнка Патрик нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.

73' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

72' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

71' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Малони Леннард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Симакан Мохамед получил желтую карточку от судьи

59' Пирингер Марвин получил желтую карточку от судьи

59' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Хактаб Траоре Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Хайденхайм

56' Шлагер Ксавер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

53' Баумгартнер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Хайденхайм

49' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Хорошую попытку сделал Баумгартнер Кристоф . Удар в створ, но вратарь начеку

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника