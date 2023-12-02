  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
РБ Лейпциг
2:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
29' Пенальти
Опенда Лои
2:0
44' Гол
Поульсен Юссуф
2:1
45' Гол
Гимбер Бенедикт
59' Желтая карточка
Пирингер Марвин
60' Желтая карточка
Симакан Мохамед
86' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
88' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
90' Желтая карточка
Frank Schmidt
90'+7

Ход матча

29'
Опенда Лои
1:0
44'
Поульсен Юссуф
(Раум Давид)
2:0
45'
2:1
Гимбер Бенедикт
(Малони Леннард)
59'
 
Пирингер Марвин
60'
Симакан Мохамед
 
68'
 
Бек Адриан
Малони Леннард
68'
 
Сесса Кевин
Тоеркауф Норман
74'
 
Доведан Никола
Пирингер Марвин
77'
Сеско Бенджамин
Поульсен Юссуф
 
78'
Форсберг Эмиль
Симонс Хави
 
86'
 
Шиммер Штефан
Бесте Ян-Никлас
86'
 
Томалла Денис
Шёппнер Ян
86'
 
Гимбер Бенедикт
88'
Баумгартнер Кристоф
 
89'
Люкеба Кастелло
Баумгартнер Кристоф
 
90'
Ленц Кристофер
Раум Давид
 
90'
 
Frank Schmidt

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 696 Количество передач 265
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
РБ Лейпциг 99.1% (115)
X 0.9% (1)
Хайденхайм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
2
Симакан
Мохамед
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
14
Баумгартнер
Кристоф
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
5
Гимбер
Бенедикт
23
Хактаб
Траоре
Омар
19
Фёренбах
Йонас
37
Бесте
Ян-Никлас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
10
Кляйндинст
Тим
18
Пирингер
Марвин
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Хайденхайм
5-4-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Хайденхайм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 10 (2) 0.77
Симонс Хави 4 0.31
Сеско Бенджамин 3 0.23
Раум Давид 2 0.15
Поульсен Юссуф 2 0.15
Ольмо Дани 2 0.15
Баумгартнер Кристоф 2 0.15
Вернер Тимо 2 (1) 0.15
Хенрихс Бенджамин 1 0.08
Кампль Кевин 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 5 0.38
Кляйндинст Тим 5 (2) 0.38
Динкчи Эрен 5 0.38
Гимбер Бенедикт 1 0.08
Пирингер Марвин 1 0.08
Шёппнер Ян 1 0.08
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 3 0
Опенда Лои 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Клостерманн Лукас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Симонс Хави 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 5 0
Пирингер Марвин 4 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Бек Адриан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Frank Schmidt 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хайденхайм
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

7
7
РБ Лейпциг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хайденхайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
5
24%
1
13%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
6
35%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
60%
3
18%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

31
19
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
16%
1
5%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
7
23%
3
16%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
6
22%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
5
38%
5
19%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
23%
6
22%
61-75
2
15%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Хайденхайм

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
6
1
1.5
4
2
4
3
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
6
7
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 13 10 0 3 32 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
9.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
10.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 0:1 Заявка 13 3 2 8 18 - 26 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Вердер
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 0:1 Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Бохум Шлоттербек Кевен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    РБ Лейпциг 99.1% (115)
    X 0.9% (1)
    Хайденхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч РБ Лейпциг 2:1 Хайденхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Хайденхайм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    99.1% (115)
    Ничья
    0.9% (1)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    34.5% (40)
    3:1 РБ Лейпциг
    25.9% (30)
    2:1 РБ Лейпциг
    23.3% (27)
    3:0 РБ Лейпциг
    6% (7)
    1:0 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     