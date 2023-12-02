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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Боруссия М
1:0
Второй тайм: 60'
Хоффенхайм
0'
50' Желтая карточка
Тохумджу Умут
54' Желтая карточка
Эльведи Нико
1:0
58' Пенальти
Плеа Алассан

Ход матча

50'
 
Тохумджу Умут
54'
Эльведи Нико
 
54'
Киародиа Фабио
Эльведи Нико
 
58'
Плеа Алассан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 275 Количество передач 218
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Боруссия М 69% (78)
X 24.8% (28)
Хоффенхайм 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
5
Фридрих
Марвин
9
Онора
Франк
27
Райтц
Рокко
10
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
3
Кадержабек
Павел
40
Тохумджу
Умут
20
Беккер
Финн
29
Сков
Роберт
14
Бейер
Максимилиан
10
Вегхорст
Ваут
Боруссия М
3-5-2
Хоффенхайм
3-1-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Хоффенхайм

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

118.8%
25%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

33 матча

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Б
1:4
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Голы

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

2
1.76

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.76
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

62
53

Голов в среднем за матч

1.88
1.61

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 5 0.38
Чванчара Томаш 4 (1) 0.31
Нойхаус Флориан 3 0.23
Сибачо Жордан 2 0.15
Райтц Рокко 2 0.15
Итакура Ко 2 0.15
Онора Франк 1 0.08
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.08
Скалли Джозеф 1 0.08
Нгуму Натан 1 0.08
Эльведи Нико 1 0.08
Коне Куадио 1 0.08
Вебер Максимилиан 0 0
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.46
Крамарич Андрей 4 (3) 0.31
Сков Роберт 3 0.23
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.23
Прёмель Гриша 2 0.15
Бюльтер Мариус 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Гриллич Флориан 1 0.08
Брукс Джон 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Стах Антон 1 0.08
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Коне Куадио 2 1
Чванчара Томаш 3 0
Вайгль Юлиан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 5 0
Акпогума Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Кабак Озан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Тохумджу Умут 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
1
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

13
4
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хоффенхайм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

16
5

Голы по времени матча

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
3
20%
1-15
3
38%
5
33%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
13%
1
10%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
5
50%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Забито

24
25
16 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
13%
4
16%
1-15
8
33%
6
24%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
1
4%
6
24%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Пропущено

28
20
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
7
25%
6
30%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
6
21%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Боруссия М
Хоффенхайм

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
2:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:3
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
4
2
2.5
4
2
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
7
5
5
7
2.5
5
7
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 13 5 1 7 18 - 23 16
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 4 4 5 26 - 27 16
10.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 2:1 Заявка 13 2 7 4 13 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
14.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
3.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
5.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
6.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 2:1 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 1:0 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 2:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.1% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Боруссия М 69% (78)
    X 24.8% (28)
    Хоффенхайм 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Хоффенхайм
    2.75
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    4.00
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    4.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    69% (78)
    Ничья
    24.8% (28)
    Хоффенхайм
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (75)
    Меньше
    31.82% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (94)
    Нет
    14.55% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    45.1% (51)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    1:0 Боруссия М
    8.8% (10)
    3:2 Боруссия М
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    3:1 Боруссия М
    3.5% (4)
    1:2 Хоффенхайм
    2.7% (3)
    2:0 Боруссия М
    2.7% (3)
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