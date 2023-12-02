Тур: 13. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Райчель Тобиас
1:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
50'
54'
58'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
275 Количество передач 218
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
22
Фогт
Кевин
16
Стах
Антон
20
Беккер
Финн
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Simon Walde
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Хоффенхайм
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
118.8%
25%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
33 матча
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
2
1.76
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.76
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
62
53
Голов в среднем за матч
1.88
1.61
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|5
|0.38
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.31
|Нойхаус Флориан
|3
|0.23
|Сибачо Жордан
|2
|0.15
|Райтц Рокко
|2
|0.15
|Итакура Ко
|2
|0.15
|Онора Франк
|1
|0.08
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.08
|Нгуму Натан
|1
|0.08
|Эльведи Нико
|1
|0.08
|Коне Куадио
|1
|0.08
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.46
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.31
|Сков Роберт
|3
|0.23
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.23
|Прёмель Гриша
|2
|0.15
|Бюльтер Мариус
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.08
|Брукс Джон
|1
|0.08
|Кабак Озан
|1
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.08
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Коне Куадио
|2
|1
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Акпогума Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Кабак Озан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Тохумджу Умут
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
1
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
13
4
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хоффенхайм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
16
5
Голы по времени матча
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
3
20%
1-15
3
38%
5
33%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
13%
1
10%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
5
50%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Забито
24
25
16 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
13%
4
16%
1-15
8
33%
6
24%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
1
4%
6
24%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
4
16%
76-90
Пропущено
28
20
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
7
25%
6
30%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
6
21%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Боруссия М
Хоффенхайм
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
2:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:3
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
57
57
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|1:2 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 27
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|12.
|2:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 26
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|14.
|1:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|6.
|1:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|13.
|2:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|2:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|1:2 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|1:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия М
69% (78)
Ничья
24.8% (28)
Хоффенхайм
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (75)
Меньше
31.82% (35)
Обе команды забьют
Да
85.45% (94)
Нет
14.55% (16)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.1% (51)
1:1 Ничья
16.8% (19)
1:0 Боруссия М
8.8% (10)
3:2 Боруссия М
6.2% (7)
2:2 Ничья
5.3% (6)
3:1 Боруссия М
3.5% (4)
1:2 Хоффенхайм
2.7% (3)
2:0 Боруссия М
2.7% (3)
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