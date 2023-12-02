Тур: 13. Стадион: MHPArena. Зрители: 54500 Главный судья: Данкерт Бастиан
Ход матча
17'
1:0
75'
2:0
79'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
333 Количество передач 170
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мвумпа
Силас
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
27
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Штутгарт
Вердер
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.38
1.08
Среднее время на гол
37
83
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.38
Среднее время на гол
43
65
Всего голов
56
31
Голов в среднем за матч
2.24
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|16 (3)
|1.23
|Ундав Дениз
|8
|0.62
|Фюрих Крис
|3
|0.23
|Мвумпа Силас
|3
|0.23
|Мийо Энцо
|2
|0.15
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.08
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|5 (2)
|0.38
|Борре Рафаэль
|3
|0.23
|Нжинма Джастин
|2
|0.15
|Стаге Йенс
|2
|0.15
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.08
|Велькович Милош
|1
|0.08
|Шмид Романо
|1
|0.08
|Деман Оливье
|1
|0.08
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Каразор Атакан
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Штутгарт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
11
9
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Вердер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
23
6
10 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
4%
1
17%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
7
30%
3
50%
61-75
5
22%
1
17%
76-90
Пропущено
5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Пропущено
8
13
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
3
23%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
35
18
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
6%
3
17%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
2
6%
3
17%
46-60
8
23%
5
28%
61-75
10
29%
4
22%
76-90
Пропущено
13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
6
46%
7
26%
61-75
2
15%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2
Результаты матчей
Штутгарт
Вердер
Точный счет
3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
112
85
67
112
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Вердер
Исход игры
Штутгарт
88.1% (104)
Ничья
9.3% (11)
Вердер
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.87% (82)
Меньше
26.13% (29)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
44.9% (53)
3:1 Штутгарт
14.4% (17)
2:0 Штутгарт
13.6% (16)
1:0 Штутгарт
5.9% (7)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:0 Штутгарт
2.5% (3)
3:2 Штутгарт
1.7% (2)
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