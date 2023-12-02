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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 54500 Главный судья: Данкерт Бастиан
Штутгарт
2:0
Конец матча
Вердер
0'
1:0
17' Гол
Ундав Дениз
2:0
75' Пенальти
Гирасси Серу
86' Желтая карточка
Штенцель Паскаль
90'+6

Ход матча

17'
Ундав Дениз
1:0
63'
 
Штарк Никлас
Велькович Милош
63'
 
Нжинма Джастин
Дукш Марвин
71'
Вагноман Жоша
Миттельштедт Максимилиан
 
71'
Штиллер Анджело
Ундав Дениз
 
71'
 
Деман Оливье
Агу Феликс
75'
Гирасси Серу
2:0
79'
Чжон Ву-Ён
Фюрих Крис
 
79'
Левелинг Джейми
Мвумпа Силас
 
86'
Штенцель Паскаль
 
89'
 
Ковнацки Давид
Борре Рафаэль
89'
 
Линен Сенне
Стаге Йенс
89'
Руо Антони
Штенцель Паскаль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 333 Количество передач 170
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Штутгарт 88.1% (104)
X 9.3% (11)
Вердер 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
14
Мвумпа
Силас
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
26
Ундав
Дениз
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
27
Агу
Феликс
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Штутгарт
4-4-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Штутгарт
Вердер

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
6:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
6:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:1
Б
6:3

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.38
1.08

Среднее время на гол

37
83

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.38

Среднее время на гол

43
65

Всего голов

56
31

Голов в среднем за матч

2.24
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 16 (3) 1.23
Ундав Дениз 8 0.62
Фюрих Крис 3 0.23
Мвумпа Силас 3 0.23
Мийо Энцо 2 0.15
Загаду Дан-Аксель 1 0.08
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Руо Антони 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 5 (2) 0.38
Борре Рафаэль 3 0.23
Нжинма Джастин 2 0.15
Стаге Йенс 2 0.15
Вайзер Митчелл 1 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.08
Велькович Милош 1 0.08
Шмид Романо 1 0.08
Деман Оливье 1 0.08
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Каразор Атакан 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 3 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Штутгарт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
9
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Вердер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

23
6
10 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
4%
1
17%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
7
30%
3
50%
61-75
5
22%
1
17%
76-90

Пропущено

5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Пропущено

8
13
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
3
23%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

35
18
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
6%
3
17%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
2
6%
3
17%
46-60
8
23%
5
28%
61-75
10
29%
4
22%
76-90

Пропущено

13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
6
46%
7
26%
61-75
2
15%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2

Результаты матчей

Штутгарт
Вердер

Точный счет

3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
11
2
1.5
8
5
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
9.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
10.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Бохум Шлоттербек Кевен 5
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Шмид Романо из команды Вердер подал угловой слева.
  • 94'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 93'
    Шмид Романо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Ковнацки Давид нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.
  • 93'
    Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Деман Оливье из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Шмид Романо пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
  • 93'
    Anthony Rouault из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 118
    Штутгарт 88.1% (104)
    X 9.3% (11)
    Вердер 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Вердер

    Исход игры
    Штутгарт
    88.1% (104)
    Ничья
    9.3% (11)
    Вердер
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.87% (82)
    Меньше
    26.13% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    44.9% (53)
    3:1 Штутгарт
    14.4% (17)
    2:0 Штутгарт
    13.6% (16)
    1:0 Штутгарт
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Штутгарт
    2.5% (3)
    3:2 Штутгарт
    1.7% (2)
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