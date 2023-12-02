Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Хорошую попытку сделал Стаге Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Штенцель Паскаль получил желтую карточку от судьи

85' Удар от ворот произведет Штутгарт

85' Нжинма Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Штутгарт

83' Нжинма Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Шмид Романо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Штутгарт

77' Сегодняшная посещаемость составляет 54500 болельщиков

77' Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

75' Г О О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Михаэль Цеттерер прыгнул вправо!

74' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Вердер

71' Мвумпа Силас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Матч возобновлен

69' Нжинма Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Штутгарт

67' Агу Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Матч возобновлен

65' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Мийо Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Вердер

52' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Вердер

51' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника