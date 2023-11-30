Тур: 13. Стадион: Альянц Арена.
Позже
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Главный тренер: Тухель Томас
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Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Унион Берлин
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|18 (3)
|1.5
|Сане Лерой
|8
|0.67
|Коман Кингсли
|3
|0.25
|Тель Матис
|3
|0.25
|Мусиала Джамал
|2
|0.17
|Горецка Леон
|2
|0.17
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.17
|Мюллер Томас
|1
|0.08
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.08
|Упамекано Дайо
|1
|0.08
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.33
|Госенс Робин
|4
|0.33
|Фолланд Кевин
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.08
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|3
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Хедира Рани
|0
|1
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
16
5
Бавария
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
18
9
Голы по времени матча
Забито
26
8
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
5
19%
2
25%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
3
12%
4
50%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
7
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
25%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
13
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
75%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
42
13
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
9
21%
4
31%
1-15
4
10%
1
8%
16-30
3
7%
4
31%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
8
19%
2
15%
61-75
11
26%
2
15%
76-90
Пропущено
10
26
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
40%
5
19%
16-30
2
20%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
2
20%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Результаты матчей
Бавария
Унион Берлин
Точный счет
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бавария
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
33
15
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
39
84
210
57
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 26
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин
Исход игры
Бавария
100% (44)
Ничья
0% (0)
Унион Берлин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
27.91% (12)
Нет
72.09% (31)
Популярный счёт
2:0 Бавария
36.4% (16)
3:0 Бавария
29.5% (13)
2:1 Бавария
11.4% (5)
3:1 Бавария
9.1% (4)
4:1 Бавария
6.8% (3)
4:0 Бавария
4.5% (2)
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