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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 44
Бавария 100% (44)
X 0% (0)
Унион Берлин 0% (0)
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Бавария
Унион Берлин

История личных встреч

Бавария
Унион Берлин

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 18 (3) 1.5
Сане Лерой 8 0.67
Коман Кингсли 3 0.25
Тель Матис 3 0.25
Мусиала Джамал 2 0.17
Горецка Леон 2 0.17
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.17
Мюллер Томас 1 0.08
Геррейру Рафаэл 1 0.08
Де Лигт Маттейс 1 0.08
Упамекано Дайо 1 0.08
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.33
Госенс Робин 4 0.33
Фолланд Кевин 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.08
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Сане Лерой 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

16
5
Бавария
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

18
9

Голы по времени матча

Забито

26
8
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
5
19%
2
25%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
3
12%
4
50%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
7
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
4
25%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
13
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
75%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

42
13
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
9
21%
4
31%
1-15
4
10%
1
8%
16-30
3
7%
4
31%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
8
19%
2
15%
61-75
11
26%
2
15%
76-90

Пропущено

10
26
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
40%
5
19%
16-30
2
20%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
2
20%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1

Результаты матчей

Бавария
Унион Берлин

Точный счет

2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бавария
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
1
5
3
3
3.5
1
5
2
4
4.5
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
3
9
8
4
2.5
2
10
5
7
3.5
2
10
2
10
4.5
2
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 21 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 2 7 17 - 26 11
14.
Бохум
 Заявка 12 1 7 4 11 - 25 10
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
14.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
15.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.4% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Бавария 100% (44)
    X 0% (0)
    Унион Берлин 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Унион Берлин
    1.16
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    9.20
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    9.40
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    Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин

    Исход игры
    Бавария
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Унион Берлин
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    36.4% (16)
    3:0 Бавария
    29.5% (13)
    2:1 Бавария
    11.4% (5)
    3:1 Бавария
    9.1% (4)
    4:1 Бавария
    6.8% (3)
    4:0 Бавария
    4.5% (2)
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