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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Бохум
2:1
Второй тайм: 62'
Вольфсбург
0'
1:0
19' Гол
Патрик Остерхаге
21' Желтая карточка
Вранкс Астер
36' Желтая карточка
Беро Матуш
2:0
39' Гол
Бернардо Фернандес
2:1
45' Гол
Сванберг Маттиас
45' Желтая карточка
Штёгер Кевин
53' Желтая карточка
Дженц Мориц

Ход матча

19'
Патрик Остерхаге
(Лосилья Антони)
1:0
21'
 
Вранкс Астер
36'
Беро Матуш
 
39'
Бернардо Фернандес
(Штёгер Кевин)
2:0
45'
2:1
Сванберг Маттиас
(Винд Йонас)
45'
Штёгер Кевин
 
53'
 
Дженц Мориц
59'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
60'
Виттек Максимилиан
Штёгер Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 229 Количество передач 231
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 114
Бохум 11.4% (13)
X 43% (49)
Вольфсбург 45.6% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Вольфсбург
2.66
4.50
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8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
33
Хофманн
Филипп
11
Асано
Такума
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
13
Рожерио
да
Силва
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
Бохум
4-4-2
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Вольфсбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
1:5
Б
4:0
Б
1:0
Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Голы

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.17
0.4

Среднее время на гол

41
225

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
70

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.31
Штёгер Кевин 3 (2) 0.23
Лосилья Антони 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 0.08
Бернардо Фернандес 1 0.08
Шлоттербек Кевен 1 0.08
Патрик Остерхаге 1 0.08
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.69
Сванберг Маттиас 1 0.08
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Меле Йоаким 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Черны Вацлав 1 0.08
Рожерио да Силва 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Томаш Тьягу 1 0.08
Паредес Кевин 1 0.08
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 4 0
Шлоттербек Кевен 4 0
Лосилья Антони 3 0
Беро Матуш 3 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Машович Эрхан 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Риман Мануэль 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Вранкс Астер 4 0
Лакруа Максанс 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Дженц Мориц 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
10
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Вольфсбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
17%
3
17%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
7
39%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
3
17%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
7
29%
29%
2
10%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
2
8%
7
35%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2
Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2

Результаты матчей

Бохум
Вольфсбург

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 13 5 1 7 18 - 23 16
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 4 4 5 26 - 27 16
10.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 2:1 Заявка 13 2 7 4 13 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
14.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
3.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
5.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
6.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
10.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 2:1 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 1:0 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 2:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 1:2 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Дженц Мориц - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 53'
      Дженц Мориц из команды Вольфсбург заходит слишком далеко, он валит Хофманн Филипп.
    • 53'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 53'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 51'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 51'
      Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Бохум: 50%, Вольфсбург: 50%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 49'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Асано Такума из команды Бохум в офсайде
    • 48'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Бохум контролирует мяч.
    • 47'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Бохум 11.4% (13)
    X 43% (49)
    Вольфсбург 45.6% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Вольфсбург
    2.66
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    8.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Бохум
    11.4% (13)
    Ничья
    43% (49)
    Вольфсбург
    45.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (45)
    1:2 Вольфсбург
    27.2% (31)
    0:1 Вольфсбург
    9.6% (11)
    2:1 Бохум
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    1:0 Бохум
    3.5% (4)
    0:2 Вольфсбург
    3.5% (4)
    2:3 Вольфсбург
    1.8% (2)
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    Вольфсбург
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