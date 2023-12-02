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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Бохум
3:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
19' Гол
Патрик Остерхаге
21' Желтая карточка
Вранкс Астер
36' Желтая карточка
Беро Матуш
2:0
39' Гол
Бернардо Фернандес
2:1
45' Гол
Сванберг Маттиас
45' Желтая карточка
Штёгер Кевин
53' Желтая карточка
Дженц Мориц
62' Желтая карточка
Асано Такума
81' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
86' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
3:1
87' Гол
Антви-Аджей Кристофер
90' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
90'+8

Ход матча

19'
Патрик Остерхаге
(Лосилья Антони)
1:0
21'
 
Вранкс Астер
36'
Беро Матуш
 
39'
Бернардо Фернандес
(Штёгер Кевин)
2:0
45'
2:1
Сванберг Маттиас
(Винд Йонас)
45'
Штёгер Кевин
 
53'
 
Дженц Мориц
59'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
60'
Виттек Максимилиан
Штёгер Кевин
 
62'
Асано Такума
 
63'
 
Меле Йоаким
Баку Ридле
63'
 
Герхардт Янник
Майер Ловро
72'
Квартенг Мориц-Брони
Асано Такума
 
72'
Антви-Аджей Кристофер
Беро Матуш
 
76'
 
Томаш Тьягу
Рожерио да Силва
76'
 
Паредес Кевин
Черны Вацлав
81'
Гамбоа Кристиан
 
81'
Оерманн Тим
Гамбоа Кристиан
 
86'
Виттек Максимилиан
 
87'
Антви-Аджей Кристофер
(Квартенг Мориц-Брони)
3:1
90'
Шлоттербек Кевен
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 347 Количество передач 435
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Бохум 11.4% (13)
X 43% (49)
Вольфсбург 45.6% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
33
Хофманн
Филипп
11
Асано
Такума
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
13
Рожерио
да
Силва
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
Бохум
4-4-2
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Вольфсбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
1:5
Б
4:0
Б
1:0
Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Голы

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.17
0.4

Среднее время на гол

41
225

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
70

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.31
Штёгер Кевин 3 (2) 0.23
Лосилья Антони 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 0.08
Антви-Аджей Кристофер 1 0.08
Бернардо Фернандес 1 0.08
Шлоттербек Кевен 1 0.08
Патрик Остерхаге 1 0.08
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.69
Сванберг Маттиас 1 0.08
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Меле Йоаким 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Черны Вацлав 1 0.08
Рожерио да Силва 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Томаш Тьягу 1 0.08
Паредес Кевин 1 0.08
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Кевен 5 0
Штёгер Кевин 4 0
Гамбоа Кристиан 4 0
Лосилья Антони 3 0
Беро Матуш 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Машович Эрхан 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Риман Мануэль 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Вранкс Астер 4 0
Лакруа Максанс 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Дженц Мориц 1 0

Результаты матчей

Бохум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
6
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вольфсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
10
Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вольфсбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
5
63%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
3
38%
3
18%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
8
42%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
8
32%
3
13%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
2
8%
7
30%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2
Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2

Результаты матчей

Бохум
Вольфсбург

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 13 10 0 3 32 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
9.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
10.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 0:1 Заявка 13 3 2 8 18 - 26 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Вердер
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
12.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 0:1 Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Бохум Шлоттербек Кевен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Бохум 11.4% (13)
    X 43% (49)
    Вольфсбург 45.6% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 3:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Бохум
    11.4% (13)
    Ничья
    43% (49)
    Вольфсбург
    45.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (45)
    1:2 Вольфсбург
    27.2% (31)
    0:1 Вольфсбург
    9.6% (11)
    2:1 Бохум
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    1:0 Бохум
    3.5% (4)
    0:2 Вольфсбург
    3.5% (4)
    2:3 Вольфсбург
    1.8% (2)
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