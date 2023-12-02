Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Бохум играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Штёгер Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Забив гол, Вольфсбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

46' Г О О О О Л - Сванберг Маттиас забивает с правой ноги!

46' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

44' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Машович Эрхан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Отличный командный гол!

39' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сантиметры! Удар с лета нанес Лосилья Антони , но попал в штангу!

36' Беро Матуш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Безумный фол. Беро Матуш грубо играет против соперника. Пострадал Астер Вранкс

36' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

36' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Хофманн Филипп нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

29' Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лакруа Максанс нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

24' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Рожерио да Силва навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Астер Вранкс из команды Вольфсбург получает желтую после опасной игры.

21' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О Л - Патрик Остерхаге забивает с левой ноги!

19' Лосилья Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

17' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Патрик Остерхаге нанес удар, но промахнулся очень сильно.

17' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Беро Матуш . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

12' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Бохум

6' Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Вольфсбург

5' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Бохум

2' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бохум начинает с центра поля