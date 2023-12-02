Тур: 13. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Шрёдер Роберт
3:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолПатрик Остерхаге
21' Желтая карточкаВранкс Астер
36' Желтая карточкаБеро Матуш
2:0
39' ГолБернардо Фернандес
2:1
45' ГолСванберг Маттиас
45' Желтая карточкаШтёгер Кевин
53' Желтая карточкаДженц Мориц
62' Желтая карточкаАсано Такума
81' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
86' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
3:1
87' ГолАнтви-Аджей Кристофер
90' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
90'+8
Ход матча
19'
21'
36'
39'
45'
2:1
45'
53'
62'
81'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
347 Количество передач 435
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Беро
Матуш
11
Асано
Такума
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
41 Амоако Кофи
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Вольфсбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.17
0.4
Среднее время на гол
41
225
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.18
1.27
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
70
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|4
|0.31
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.23
|Лосилья Антони
|1
|0.08
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.08
|Бернардо Фернандес
|1
|0.08
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.08
|Патрик Остерхаге
|1
|0.08
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.69
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.08
|Меле Йоаким
|1
|0.08
|Герхардт Янник
|1
|0.08
|Черны Вацлав
|1
|0.08
|Рожерио да Силва
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|1
|0.08
|Томаш Тьягу
|1
|0.08
|Паредес Кевин
|1
|0.08
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Кевен
|5
|0
|Штёгер Кевин
|4
|0
|Гамбоа Кристиан
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Вранкс Астер
|4
|0
|Лакруа Максанс
|2
|1
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
6
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вольфсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
10
Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вольфсбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
5
63%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
3
38%
3
18%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
8
42%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
8
32%
3
13%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
2
8%
7
30%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2
Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2
Результаты матчей
Бохум
Вольфсбург
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бохум
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
76
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|1:0 Заявка
|13
|10
|0
|3
|32 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 3:1 Вольфсбург
Исход игры
Бохум
11.4% (13)
Ничья
43% (49)
Вольфсбург
45.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (45)
1:2 Вольфсбург
27.2% (31)
0:1 Вольфсбург
9.6% (11)
2:1 Бохум
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
1:0 Бохум
3.5% (4)
0:2 Вольфсбург
3.5% (4)
2:3 Вольфсбург
1.8% (2)
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