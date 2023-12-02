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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Антверпен
1:0
Второй тайм: 67'
АХ Лёвен
0'
1:0
44' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
57' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе

Ход матча

44'
Баликвиша Мишель-Анже
(Янссен Винсент)
1:0
46'
Корбани Кобе
Батай Йелле
 
57'
 
Шрейверс Сьебе
62'
 
Н'Дри Конан
Торстейнссон Йон
62'
 
Браут-Брюнес Джонатан
Nathaniel Opoku
66'
Кейта Мандела
Юсуф Альхассан
 
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
АХ Лёвен
1.32
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Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
24
Эккеленкамп
Юрген
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
8
Юсуф
Альхассан
19
Эджуке
Чидера
10
Баликвиша
Мишель-Анже
34
Батай
Йелле
18
Янссен
Винсент
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
11
Ezechiel
Banzuzi
3
Шломо
Раз
8
Шрейверс
Сьебе
20
Мендиль
Хамза
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
Антверпен
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
АХ Лёвен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
3:2
ТМК
1:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
БВЛ
2:2
БВЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.14
0.86

Среднее время на гол

42
105

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.5
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.31
Муйя Арбнор 4 0.25
Эккеленкамп Юрген 3 0.19
Иленикена Джордж 3 0.19
Керк Джирано 1 0.06
Вермирен Артур 1 0.06
Эджуке Чидера 1 0.06
Батай Йелле 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.19
Торстейнссон Йон 2 0.13
Мазиз Юссеф 2 0.13
Richie Sagrado 2 0.13
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.13
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.13
Nachon Nsingi 1 0.06
Мисао Кенто 1 0.06
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.06
Рикка Федерико 1 0.06
Шломо Раз 1 0.06
Ezechiel Banzuzi 1 0.06
Joel Schingtienne 1 0.06
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 4 0
Керк Джирано 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 7 1
Шрейверс Сьебе 5 0
Торстейнссон Йон 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мигель Флориан 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
7
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
АХ Лёвен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

7
9
Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
АХ Лёвен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

17
9
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
6
35%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Пропущено

6
21
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
6
29%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
5
56%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Забито

27
20
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
7
26%
5
25%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
8
30%
30%
4
20%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Пропущено

16
30
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
5
31%
8
27%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
5
31%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0
Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0
Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0

Результаты матчей

Антверпен
АХ Лёвен

Точный счет

0:0
2 раза 29%
6:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Антверпен
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
4
3
2.5
2
6
3
4
3.5
1
7
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
2
13
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Антверпен
 2:0 16 7 6 3 32 - 13 27
5.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
АХ Лёвен
 0:2 16 3 3 10 20 - 32 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 16 2 4 10 11 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2:0 8 6 2 0 22 - 3 20
2.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 0:2 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 2:0 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 0:2 8 1 1 6 9 - 23 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Янссен Винсент сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Баликвиша Мишель-Анже бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
АХ Лёвен
1.32
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8.00
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8.00
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Антверпен
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