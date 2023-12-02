Тур: 16. Стадион: Босуил.
0'
1:0
44' ГолБаликвиша Мишель-Анже
57' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
72' Желтая карточкаМендиль Хамза
88' Желтая карточкаН'Дри Конан
90'+7
Ход матча
44'
57'
72'
88'
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
АХ Лёвен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.14
0.86
Среднее время на гол
42
105
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.5
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.31
|Муйя Арбнор
|4
|0.25
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.19
|Иленикена Джордж
|3
|0.19
|Керк Джирано
|1
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.06
|Эджуке Чидера
|1
|0.06
|Батай Йелле
|1
|0.06
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.19
|Торстейнссон Йон
|2
|0.13
|Мазиз Юссеф
|2
|0.13
|Richie Sagrado
|2
|0.13
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.13
|Nachon Nsingi
|1
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.06
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Шломо Раз
|1
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.06
|Joel Schingtienne
|1
|0.06
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|8
|1
|Шрейверс Сьебе
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мигель Флориан
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
7
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
АХ Лёвен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
9
Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
АХ Лёвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
18
9
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
6
33%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
39%
3
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Пропущено
6
22
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
2
33%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
17%
2
9%
61-75
1
17%
6
27%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
5
56%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Забито
28
20
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
7
25%
5
25%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
9
32%
4
20%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
5
18%
5
25%
76-90
Пропущено
16
31
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
13%
3
10%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
5
31%
9
29%
29%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
5
31%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0
Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0
Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Результаты матчей
Антверпен
АХ Лёвен
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
6:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
5:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Антверпен
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
26
44
26
35
17
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
412
511
214
313
115
214
214
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5