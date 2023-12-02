  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Ботошани
0:0
Первый тайм: 45+'
Рапид Бухарест
0'
30' Желтая карточка
Пий Джуниор
37' Желтая карточка
Дроле Жан-Армель

Ход матча

30'
Пий Джуниор
 
37'
Дроле Жан-Армель
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Рапид Бухарест
4.15
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, tennisi.bet
2.45
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
33
Eugen
Gabriel
David
10
Kablan
N'Goma
11
Дроле
Жан-Армель
12
Adams
Friday
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
91
Omar
El
Sawy
23
Албу
Кристиан
4
Кяйт
Маттиас
7
Бамгбойе
Фуншо
11
Валье
Борха
10
Ионицэ
Александру
II
Ботошани
Рапид Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Рапид Бухарест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:3
С
2:2
С
1:2
С
1:1
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 7 (3) 0.39
Eugen Gabriel David 3 0.17
Дикан Виктор 2 0.11
Виргиль Пинсон 1 0.06
Шерони Алин 1 0.06
Иличич Мирослав 1 0.06
Дроле Жан-Армель 1 0.06
Роман Михай V 1 0.06
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.33
Дуганджич Марко 6 (2) 0.33
Ионицэ Александру II 5 0.28
Петрила Клаудиу 4 0.22
Бамгбойе Фуншо 3 0.17
Папо Джейсон 3 0.17
Валье Борха 1 0.06
Оайдэ Рэзван 1 0.06
Сэпунару Кристиан 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Якоб Паул 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Мутомбо Габриэль 5 0
Eugen Gabriel David 5 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Шерони Алин 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Патаке Андрей 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Папо Джейсон 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Браун Кристофер 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
5
Ботошани
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

4
17
Ботошани
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Рапид Бухарест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
3
38%
6
43%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
23%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Пропущено

21
9
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
5
24%
3
33%
46-60
5
24%
1
11%
61-75
5
24%
1
11%
76-90

Забито

19
35
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
5%
6
17%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
5
26%
10
29%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
3
16%
6
17%
76-90

Пропущено

34
18
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 11
5
15%
4
22%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
9
26%
5
28%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
6
18%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1
Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1

Результаты матчей

Ботошани
Рапид Бухарест

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
7
2
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
11
6
1
16
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
3.
Рапид Бухарест
 0:0 18 8 7 3 33 - 20 31
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
6.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
7.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
8.
Университатя Клуж
 17 5 8 4 25 - 25 23
9.
УТА Арад
 18 5 7 6 21 - 25 22
10.
Волунтари
 18 5 6 7 24 - 31 21
11.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
12.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
13.
Политехника Яссы
 18 4 7 7 21 - 26 19
14.
У Крайова 1948
 17 5 3 9 27 - 31 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 0:0 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Рапид Бухарест
 0:0 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
8.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
Политехника Яссы
 9 1 5 3 11 - 16 8
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 0:0 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Рапид Бухарест
 0:0 9 3 5 1 14 - 9 14
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
6.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
8.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
9.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 0:0 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Весь список
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 45'
    Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 44'
    Ионицэ Александру II из команды Рапид Бухарест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 43'
    Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Рапид Бухарест
    4.15
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, tennisi.bet
    2.45
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 0:0 Рапид Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ботошани
    Рапид Бухарест
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     