Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валье Борха пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Adams Friday не смог попасть в створ ударом издали

29' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Оня Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Оня Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Дикан Виктор нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

20' Удар от ворот произведет Ботошани

19' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Gabriel Eugen David пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

18' Валье Борха навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Кяйт Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Пий Джуниор нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

10' Сэпунару Кристиан нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

8' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ботошани

3' Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

2' Adams Friday создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой