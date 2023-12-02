Тур: 18. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Andrei Moroita
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
30'
37'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
12
Adams
Friday
19
Оня
Рэзван
91
Omar
El
Sawy
11
Валье
Борха
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Adams FridayНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Andrei Patache
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Omar El SawyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Валье БорхаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
93 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Ботошани
Рапид Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
64
69
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|7 (3)
|0.39
|Eugen Gabriel David
|3
|0.17
|Дикан Виктор
|2
|0.11
|Виргиль Пинсон
|1
|0.06
|Шерони Алин
|1
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.06
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.06
|Роман Михай V
|1
|0.06
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.33
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.33
|Ионицэ Александру II
|5
|0.28
|Петрила Клаудиу
|4
|0.22
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.17
|Папо Джейсон
|3
|0.17
|Валье Борха
|1
|0.06
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.06
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Якоб Паул
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Мутомбо Габриэль
|5
|0
|Eugen Gabriel David
|5
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Шерони Алин
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
5
Ботошани
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
4
17
Ботошани
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Рапид Бухарест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
3
38%
6
43%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
23%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
5
24%
76-90
Пропущено
21
9
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
5
24%
3
33%
46-60
5
24%
1
11%
61-75
5
24%
1
11%
76-90
Забито
19
35
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
5%
6
17%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
5
26%
10
29%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
3
16%
6
17%
76-90
Пропущено
34
18
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 11
5
15%
4
22%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
9
26%
5
28%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
6
18%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1
Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1
Результаты матчей
Ботошани
Рапид Бухарест
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
35
72
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
512
116
116
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|0:0
|18
|8
|7
|3
|33 - 20
|31
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|6.
|18
|7
|4
|7
|27 - 30
|25
|7.
|18
|5
|10
|3
|24 - 18
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|25 - 25
|23
|9.
|18
|5
|7
|6
|21 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|12.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|13.
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|27 - 31
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|0:0
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|0:0
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6