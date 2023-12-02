Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Adams Friday оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Ботошани

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Ботошани

43' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валье Борха пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Adams Friday не смог попасть в створ ударом издали

29' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Оня Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Оня Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' ШТАНГА! Пробил головой Дикан Виктор прямо в каркас ворот!

20' Удар от ворот произведет Ботошани

19' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Gabriel Eugen David пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

18' Валье Борха навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Кяйт Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Пий Джуниор нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

10' Сэпунару Кристиан нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ботошани

3' Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

2' Adams Friday создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой