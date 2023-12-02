Тур: 18. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Владение мячом
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
29
Авуну
Дюрель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
66.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 16 побед
50 матчей
28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
18%
60%
22%
9 побед 30 ничьих 11 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
12 побед 22 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
62
48
Голов в среднем за матч
1.24
0.96
Тотал матчей
2.5
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|5
|0.29
|Маркович Йован
|4
|0.24
|Крецу Александру
|3
|0.18
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.18
|Рогульич Анте
|2
|0.12
|Дансиу Мариан
|2
|0.12
|Банку Никусор
|1
|0.06
|Хури Льес
|1
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.06
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.35
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.24
|Мухар Карло
|4
|0.24
|Авуну Дюрель
|3
|0.18
|Камора Мауру
|2
|0.12
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.12
|Айети Арлинд
|2
|0.12
|Джуричич Лука
|2
|0.12
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.12
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Дяк Чиприан
|1
|0.06
|Маня Кристьян
|1
|0.06
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Скречу Владимир
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|5
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
5
Университатя Крайова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
11
15
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
ЧФР Клуж
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
4
29%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Забито
11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
6
55%
1
7%
76-90
Пропущено
11
3
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
25
30
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
5
20%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
2
8%
9
30%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
9
36%
4
13%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
6%
5
28%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
7
41%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
35
54
26
36
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
44
27
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
98
413
710
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|0:0
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|18
|8
|7
|3
|33 - 20
|31
|4.
|0:0
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|5.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|6.
|18
|7
|4
|7
|27 - 30
|25
|7.
|18
|5
|10
|3
|24 - 18
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|25 - 25
|23
|9.
|18
|5
|7
|6
|21 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|12.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|13.
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|27 - 31
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6