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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 6'
ЧФР Клуж
0'

Владение мячом

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Университатя Крайова
Ничья
ЧФР Клуж
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21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
27
Куртич
Ясмин
4
Крецу
Александру
37
Дансиу
Мариан
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
29
Авуну
Дюрель
77
Тахцидис
Панайотис
7
Красники
Эрмал
2
Джуричич
Лука
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
66.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 16 побед

50 матчей

28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

18%
60%
22%
9 побед 30 ничьих 11 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
12 побед 22 ничьи 16 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

62
48

Голов в среднем за матч

1.24
0.96

Тотал матчей

2.5
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
7
Больше 14%
Меньше 86%
43

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 5 0.29
Маркович Йован 4 0.24
Крецу Александру 3 0.18
Иван Андрей 3 (2) 0.18
Рогульич Анте 2 0.12
Дансиу Мариан 2 0.12
Банку Никусор 1 0.06
Хури Льес 1 0.06
Кэпэцынэ Михай 1 0.06
Скречу Владимир 1 0.06
Баярам Штефан 1 0.06
Куртич Ясмин 1 (1) 0.06
Влэдою Штефан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 6 0.35
Бирлигея Даниэль 4 0.24
Мухар Карло 4 0.24
Авуну Дюрель 3 0.18
Камора Мауру 2 0.12
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.12
Айети Арлинд 2 0.12
Джуричич Лука 2 0.12
Йебоа Эммануэль 2 0.12
Бетанкор Хефте 1 0.06
Дяк Чиприан 1 0.06
Маня Кристьян 1 0.06
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Скречу Владимир 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 5 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Фика Алин 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
5
Университатя Крайова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

11
15
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
ЧФР Клуж
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
4
29%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
6
55%
1
7%
76-90

Пропущено

11
3
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

25
30
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
5
20%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
2
8%
9
30%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
9
36%
4
13%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
6%
5
28%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
7
41%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
4
4
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
9
8
4
13
2.5
7
10
2
15
3.5
2
15
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
ЧФР Клуж
 0:0 18 9 6 3 31 - 17 33
3.
Рапид Бухарест
 18 8 7 3 33 - 20 31
4.
Университатя Крайова
 0:0 18 8 6 4 25 - 17 30
5.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
6.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
7.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
8.
Университатя Клуж
 17 5 8 4 25 - 25 23
9.
УТА Арад
 18 5 7 6 21 - 25 22
10.
Волунтари
 18 5 6 7 24 - 31 21
11.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
12.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
13.
Политехника Яссы
 18 4 7 7 21 - 26 19
14.
У Крайова 1948
 17 5 3 9 27 - 31 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:0 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 0:0 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Рапид Бухарест
 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
8.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
Политехника Яссы
 9 1 5 3 11 - 16 8
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
6.
ЧФР Клуж
 0:0 9 3 3 3 16 - 14 12
7.
Университатя Крайова
 0:0 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
9.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Весь список
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