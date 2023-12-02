Тур: 16. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0:0
Конец матча
Ход матча
69'
85'
87'
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
99
Коне
Юссуф
26
Abner
II
8
Абе
Суто
16
Коффи
Херве
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
23 Romildo
-
20 Theo Gece
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.38
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.19
|Мерсье Ксавье
|2
|0.13
|Да Сильва Флоран
|2
|0.13
|Абе Суто
|1
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.06
|Ilay Camara
|1
|0.06
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.06
|Romildo
|1
|0.06
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.25
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.25
|Драгснес Ветле
|2
|0.13
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.13
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Андреу Стелиос
|1
|0.06
|Хейманс Дан
|1
|0.06
|Nikola Stulic
|1
|0.06
|Youssuf Sylla
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|3
|1
|Ilay Camara
|3
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Abner II
|3
|0
|Двомо Пьер
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спортинг Шарлеруа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
РВДМ 47
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
12
РВДМ 47
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Спортинг Шарлеруа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
3
27%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
7
54%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
6
55%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
4
21%
7
41%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
12%
1
4%
1-15
7
27%
5
20%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
31%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0
Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
Спортинг Шарлеруа
(16 матчей)
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
412
412
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|15
|6
|5
|4
|27 - 15
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|18 - 27
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|0:0
|16
|4
|3
|9
|18 - 32
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 30
|12
|15.
|16
|2
|5
|9
|21 - 32
|11
|16.
|0:0
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|3 - 18
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
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