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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
РВДМ 47
0:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
69' Желтая карточка
Хейманс Дан
85' Желтая карточка
Мбенза Исаак
90'+5
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
44
Сиссако
Мусса
99
Коне
Юссуф
2
Сеговия
Луис
Джеованни
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
77
Рен-Аделед
Жефф
9
Гейе
Махтар
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
18
Хейманс
Дан
15
Драгснес
Ветле
13
Nadir
Benbouali
9
Даббаг
Одай
РВДМ 47
3-4-2-1
Спортинг Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.38
Бирон Микаэль 3 (1) 0.19
Мерсье Ксавье 2 0.13
Да Сильва Флоран 2 0.13
Абе Суто 1 0.06
Двомо Пьер 1 0.06
Ilay Camara 1 0.06
Сеговия Луис Джеованни 1 0.06
Romildo 1 0.06
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.25
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.25
Драгснес Ветле 2 0.13
Гуагон Парфэйт 2 0.13
Мбенза Исаак 1 0.06
Андреу Стелиос 1 0.06
Хейманс Дан 1 0.06
Nikola Stulic 1 0.06
Youssuf Sylla 1 0.06
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 3 1
Ilay Camara 3 1
Эрис Жонатан 3 0
Abner II 3 0
Двомо Пьер 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Андреу Стелиос 4 0
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Рогель Жан 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спортинг Шарлеруа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
РВДМ 47
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
12
РВДМ 47
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Спортинг Шарлеруа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
3
27%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
7
54%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
6
55%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
4
21%
7
41%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
12%
1
4%
1-15
7
27%
5
20%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
31%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0
Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
Спортинг Шарлеруа
(16 матчей)
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 0:0 16 4 3 9 18 - 32 15
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 0:0 16 2 4 10 10 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
3.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 0:0 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 0:0 8 2 2 4 10 - 17 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 0:0 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 0:0 8 0 2 6 3 - 18 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • 69'
    Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Абе Суто уходит с поля. Pathe Mboup выходит вместо него
  • 66'
    Рен-Аделед Жефф уходит с поля. Romildo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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