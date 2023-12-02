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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Эйпен
0:0
Второй тайм: 64'
Кортрейк
0'
14' Желтая карточка
Кана Марко
32' Желтая карточка
Jan Kral

Ход матча

14'
 
Кана Марко
32'
Jan Kral
 
46'
 
Мессату Наэль
Райан Алебиосу
59'
Пантович Милош
Байе Брандон
 
59'
Кристи-Дэвис Исаак
Мёхвальд Кевин
 
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Кортрейк
3.25
3.30
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3.92
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Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
6
Байе
Брандон
8
Мёхвальд
Кевин
3
Дэвидсон
Джейсон
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
2
Райан
Алебиосу
11
Dion
De
Neve
15
Малинов
Кристиян
16
Кана
Марко
54
Оджо
Шейи
10
Abdelkahar
Kadri
99
Эль-Идрисси
Мунем
Эйпен
3-5-2
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
Кортрейк

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.25
Gary Magnee 2 (1) 0.13
Пантович Милош 2 0.13
Чарльз-Кук Риган 2 0.13
Yentil van Genechten 2 0.13
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Деом Жером 1 0.06
Кейта Амаду 1 0.06
Палссон Виктор 1 0.06
Мёхвальд Кевин 1 0.06
Jan Kral 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.19
Dion De Neve 2 0.13
Abdelkahar Kadri 2 0.13
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.13
Оджо Шейи 1 0.06
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 4 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мессату Наэль 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Кана Марко 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Кортрейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Кортрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

6
6
Эйпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
7
44%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
10%
2
17%
1-15
5
24%
4
33%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
3
10%
8
27%
46-60
7
24%
4
13%
61-75
8
28%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Эйпен
Кортрейк

Точный счет

1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:3
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 0:0 16 4 3 9 18 - 32 15
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 0:0 16 2 4 10 10 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
3.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 0:0 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 0:0 8 2 2 4 10 - 17 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 0:0 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 0:0 8 0 2 6 3 - 18 2
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Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Jan Kral получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Кана Марко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Эйпен
Ничья
Кортрейк
3.25
3.30
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