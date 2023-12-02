Тур: 16. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
15' Желтая карточкаКана Марко
33' Желтая карточкаJan Kral
1:0
68' ГолПалссон Виктор
1:1
90' ГолTom Vandenberghe
90'+4
Ход матча
15'
33'
68'
1:0
87'
90'
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
Кортрейк
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.26
1.26
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.25
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.13
|Пантович Милош
|2
|0.13
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.13
|Палссон Виктор
|2
|0.13
|Yentil van Genechten
|2
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.06
|Деом Жером
|1
|0.06
|Кейта Амаду
|1
|0.06
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.06
|Jan Kral
|1
|0.06
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.19
|Dion De Neve
|2
|0.13
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.13
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.13
|Оджо Шейи
|1
|0.06
|Tom Vandenberghe
|1
|0.06
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Дэвидсон Джейсон
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Кейта Амаду
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Кана Марко
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Кортрейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Кортрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
6
6
Эйпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
7
41%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Забито
22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
9%
2
15%
1-15
5
23%
4
31%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
23%
2
15%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Пропущено
30
31
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
10%
2
6%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
3
10%
8
26%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
9
30%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Эйпен
Кортрейк
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
88
412
313
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|4.
|2:0
|16
|7
|6
|3
|32 - 13
|27
|5.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|15
|6
|5
|4
|27 - 15
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|18 - 27
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|0:2
|16
|3
|3
|10
|20 - 32
|12
|15.
|16
|2
|5
|9
|21 - 32
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|11 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|6
|2
|0
|22 - 3
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|3.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|2:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|14.
|0:2
|8
|1
|1
|6
|9 - 23
|4
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5