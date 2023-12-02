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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Эйпен
1:1
Конец матча
Кортрейк
0'
15' Желтая карточка
Кана Марко
33' Желтая карточка
Jan Kral
1:0
68' Гол
Палссон Виктор
1:1
90' Гол
Tom Vandenberghe
90'+4
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
6
Байе
Брандон
8
Мёхвальд
Кевин
3
Дэвидсон
Джейсон
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
2
Райан
Алебиосу
11
Dion
De
Neve
15
Малинов
Кристиян
16
Кана
Марко
54
Оджо
Шейи
10
Abdelkahar
Kadri
99
Эль-Идрисси
Мунем
Эйпен
3-5-2
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
Кортрейк

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.25
Gary Magnee 2 (1) 0.13
Пантович Милош 2 0.13
Чарльз-Кук Риган 2 0.13
Палссон Виктор 2 0.13
Yentil van Genechten 2 0.13
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Деом Жером 1 0.06
Кейта Амаду 1 0.06
Мёхвальд Кевин 1 0.06
Jan Kral 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.19
Dion De Neve 2 0.13
Abdelkahar Kadri 2 0.13
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.13
Оджо Шейи 1 0.06
Tom Vandenberghe 1 0.06
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 4 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мессату Наэль 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Кана Марко 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Кортрейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Эйпен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Кортрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

6
6
Эйпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
7
41%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Забито

22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
9%
2
15%
1-15
5
23%
4
31%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
23%
2
15%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90

Пропущено

30
31
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
10%
2
6%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
3
10%
8
26%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
9
30%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Эйпен
Кортрейк

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
8
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Антверпен
 2:0 16 7 6 3 32 - 13 27
5.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
АХ Лёвен
 0:2 16 3 3 10 20 - 32 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 16 2 4 10 11 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2:0 8 6 2 0 22 - 3 20
2.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 0:2 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 2:0 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 0:2 8 1 1 6 9 - 23 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Jan Kral получил желтую карточку от судьи
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    • 15'
      Кана Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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