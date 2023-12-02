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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 11645 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Хераклес
0:0
Второй тайм: 52'
Спарта Роттердам
0'
44' Желтая карточка
Уахим Анас

Ход матча

44'
Уахим Анас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 225 Количество передач 239
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Спарта Роттердам
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Все Коэффициенты
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
44
Санкох
Мохамед
29
Ханссон
Эмиль
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Метиньо
7
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
11
Брим
Шарль-Андреас
Хераклес
4-3-3
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Спарта Роттердам

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:5
Э
3:2
Э
3:1
К
0:3
Э
2:2
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.29
Санкох Мохамед 4 0.29
Энгельс Марио 3 0.21
Нанкиши Абденего 3 0.21
Уахим Анас 2 0.14
Хоогма Джастин 1 0.07
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.07
Лимбомбе Брайан 1 0.07
Зонненберг Свен 1 0.07
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бультман Стив 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.21
Версейрен Арно 3 0.21
Китолано Джошуа 3 (1) 0.21
Вриндс Барт 2 0.14
Саито Коки 2 0.14
Брим Шарль-Андреас 2 0.14
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Негли Камиель 1 0.07
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Уахим Анас 4 0
Энгельс Марио 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Хоогма Джастин 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Роскен Рубен 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Бультман Стив 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 1
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Хераклес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

8
6
Хераклес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

11
9
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
5
45%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
5
45%
76-90

Забито

21
17
2 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
4
24%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Пропущено

31
19
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
6
19%
4
21%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
1
3%
4
21%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
6
19%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0
Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1
Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0

Результаты матчей

Хераклес
Спарта Роттердам

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 4 4 6 20 - 32 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Зонненберг Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Спарта Роттердам контролирует мяч.
    • 46'
      Энгельс Марио из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Brian De Keersmaecker из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Charles-Andreas Brym
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Хераклес: 49%, Спарта Роттердам: 51%.
    • 48'
      Де Гузман Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Спарта Роттердам
    3.15
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    3.65
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    3.30
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