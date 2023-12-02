Тур: 14. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11645 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
225 Количество передач 239
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
12
Роскен
Рубен
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МетиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Jesse Bal
-
18 Jorn Triep
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
Спарта Роттердам
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
67
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.29
|Санкох Мохамед
|4
|0.29
|Энгельс Марио
|3
|0.21
|Нанкиши Абденего
|3
|0.21
|Уахим Анас
|2
|0.14
|Хоогма Джастин
|1
|0.07
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.07
|Зонненберг Свен
|1
|0.07
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.21
|Версейрен Арно
|3
|0.21
|Китолано Джошуа
|3 (1)
|0.21
|Вриндс Барт
|2
|0.14
|Саито Коки
|2
|0.14
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.14
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|Негли Камиель
|1
|0.07
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Энгельс Марио
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Хоогма Джастин
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|1
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
8
6
Хераклес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
11
9
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
5
45%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
5
45%
76-90
Забито
21
17
2 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
5
24%
4
24%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
7
33%
4
24%
76-90
Пропущено
31
19
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
6
19%
4
21%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
1
3%
4
21%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
6
19%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0
Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1
Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0
Результаты матчей
Хераклес
Спарта Роттердам
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
33
16
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
58
211
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 32
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5