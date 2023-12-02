Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ханссон Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Уахим Анас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Уахим Анас не смог попасть в створ ударом издали

43' Brian De Keersmaecker создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Bryan Limbombe нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Роскен Рубен не смог попасть в створ ударом издали

38' Уахим Анас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

35' Оооо... вот это был удар! Bryan Limbombe должен был забить с этой позиции.

35' Хорошую попытку сделал Bryan Limbombe. Удар в створ, но вратарь начеку

34' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Charles-Andreas Brym выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Метиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Метиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сегодняшная посещаемость составляет 11645 болельщиков

24' Удар от ворот произведет Хераклес

24' Китолано Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

24' Де Гузман Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Charles-Andreas Brym нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Игра в одни ворота сейчас. Спарта Роттердам доминирует и владеет мячом

21' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

21' Роскен Рубен из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Brian De Keersmaecker наказан за толчок Китолано Джошуа

15' Bryan Limbombe из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Charles-Andreas Brym нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

7' Де Гузман Джонатан бьет со штрафного в створ, но Майкл Броувер держит все под контролем

6' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля