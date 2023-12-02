Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Brian De Keersmaecker оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Зонненберг Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Нанкиши Абденего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Брюнс Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Brian De Keersmaecker нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Судья сигнализирует, что Brian De Keersmaecker из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Метиньо

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Brian De Keersmaecker выиграл воздушное противоборство у Леуритсен Тобиас

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Charles-Andreas Brym получил легкую травму, и его заменил Вормердам Дьянго

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Санкох Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Виекхофф Яннес из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Виекхофф Яннес из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Bryan Limbombe уходит с поля и его заменяет Нанкиши Абденего

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

69' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Негли Камиель получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Команда Спарта Роттердам довольна результатом к этому моменту.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' Джевенсио ван дер Куст сделал результативную передачу.

62' Зонненберг Свен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

62' Г О О О О Л - Китолано Джошуа забивает с правой ноги!

62' Джевенсио ван дер Куст создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Bryan Limbombe пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

61' Велтхёйс Тейс наказан за толчок Bryan Limbombe

59' Джевенсио ван дер Куст пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

58' Оооо... вот это был удар! Bryan Limbombe должен был забить с этой позиции.

58' Хорошую попытку сделал Bryan Limbombe. Удар в створ, но вратарь начеку

58' Санкох Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Энгельс Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Судья сигнализирует, что Brian De Keersmaecker из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Charles-Andreas Brym