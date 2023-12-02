Тур: 16. Стадион: Center sportif de Vidy.
1:1
Второй тайм: 79'
0'
0:1
2' ГолКаде Антон
16' Желтая карточкаЙованович Джордже
20' Желтая карточкаMergim Qarri
24' Желтая карточкаFlorian Danho
43' Желтая карточкаАкичи Огу
52' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
63' Желтая карточкаГарби Исмаэль
1:1
71' ГолMergim Qarri
75' Вторая желтая карточкаFlorian Danho
Ход матча
2'
0:1
20'
24'
43'
52'
63'
71'
1:1
75'
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
6 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
-
36 Eliah Jordan
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Базель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.2
|Liridon Mulaj
|3
|0.2
|Махмуд Элиес
|2
|0.13
|Mergim Qarri
|2
|0.13
|Florian Danho
|2
|0.13
|Гарби Исмаэль
|1
|0.07
|Lucas Pos
|1
|0.07
|Giovani Bamba
|1
|0.07
|Sahmkou Camara
|1
|0.07
|Кадима Райан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.2
|Каде Антон
|2
|0.13
|Ван Бремен Финн
|2
|0.13
|Сигуа Габриэль
|2
|0.13
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|1
|0.07
|Джака Таулант
|1
|0.07
|Йованович Джордже
|1
|0.07
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.07
|Мэлоун Морис
|1
|0.07
|Комас Арнау
|1
|0.07
|Хунцикер Андрин
|1
|0.07
|Вейга Ренату
|1
|0.07
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Mergim Qarri
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Florian Danho
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Гарби Исмаэль
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Liridon Mulaj
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Джака Таулант
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Базель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
4
13
Стад Лозанна-Уши
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Базель
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
3
17%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
20%
4
36%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Пропущено
31
29
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
6%
5
17%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
7
23%
4
14%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
8
26%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1
Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Базель
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|32 - 15
|28
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|6.
|14
|6
|1
|7
|26 - 24
|19
|7.
|0:4
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|9.
|4:0
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|1:1
|15
|3
|3
|9
|19 - 31
|12
|12.
|1:1
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|0:4
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|4:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|10.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|12.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|8.
|0:4
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|10.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|11.
|4:0
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|12.
|1:1
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4