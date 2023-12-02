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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
2' Гол
Каде Антон
16' Желтая карточка
Йованович Джордже
20' Желтая карточка
Mergim Qarri
24' Желтая карточка
Florian Danho
43' Желтая карточка
Акичи Огу
52' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
63' Желтая карточка
Гарби Исмаэль
1:1
71' Гол
Mergim Qarri
75' Вторая желтая карточка
Florian Danho
78' Желтая карточка
Фрай Фабиан
90' Желтая карточка
Кадима Райан
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Каде Антон
(Фрай Фабиан)
16'
 
Йованович Джордже
20'
Mergim Qarri
 
24'
Florian Danho
 
43'
Акичи Огу
 
46'
Sahmkou Camara
Али Мохамед Абдалла
 
52'
 
Дрэгер Мохамед
59'
 
Leon Avdullahu
Дубасин Жонатан
59'
 
Рюэгг Кевин
Дрэгер Мохамед
60'
Liridon Mulaj
Айдини Альбан
 
63'
Гарби Исмаэль
 
71'
Mergim Qarri
(Florian Danho)
1:1
75'
Florian Danho
 
78'
 
Фрай Фабиан
78'
Giovani Bamba
Гарби Исмаэль
 
84'
Байар Ромен
Mergim Qarri
 
84'
 
Барри Тьерно
Карлос Гауто Хуан
90'
Кадима Райан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 417 Количество передач 420
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Dany
Bornand
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
17
Айдини
Альбан
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
31
Florian
Danho
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.2
Liridon Mulaj 3 0.2
Махмуд Элиес 2 0.13
Mergim Qarri 2 0.13
Florian Danho 2 0.13
Гарби Исмаэль 1 0.07
Lucas Pos 1 0.07
Giovani Bamba 1 0.07
Sahmkou Camara 1 0.07
Кадима Райан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.2
Каде Антон 2 0.13
Ван Бремен Финн 2 0.13
Сигуа Габриэль 2 0.13
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.13
Ндой Дан 1 0.07
Джака Таулант 1 0.07
Йованович Джордже 1 0.07
Дрэгер Мохамед 1 0.07
Мэлоун Морис 1 0.07
Комас Арнау 1 0.07
Хунцикер Андрин 1 0.07
Вейга Ренату 1 0.07
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 5 0
Махмуд Элиес 3 1
Florian Danho 3 1
Mergim Qarri 4 0
Кадима Райан 3 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Гарби Исмаэль 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Liridon Mulaj 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Джака Таулант 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Базель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

4
13
Стад Лозанна-Уши
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Базель
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
20%
4
36%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

32
30
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
9%
5
17%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
7
22%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
3
9%
6
20%
61-75
8
25%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1
Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Базель

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Серветт
 15 8 4 3 26 - 18 28
4.
Санкт-Галлен
 15 8 3 4 28 - 18 27
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 15 3 3 9 19 - 31 12
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 5 8 17 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
9.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
10.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
11.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
7.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
8.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • 46'
      Али Мохамед Абдалла уходит с поля. Sahmkou Camara выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Акичи Огу получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Florian Danho получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Mergim Qarri получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Йованович Джордже получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Фрай Фабиан сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Каде Антон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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